Маємо бути готові до війни з РФ до 2029 року, - Пісторіус
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус переконаний, що його країна має бути готова до війни з Росією до 2029 року. Тому він хоче посилити оперативну готовність Бундесверу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Як зазначається, про це міністр заявив під час виступу в бундестазі, його слова наводить видання Focus.
"Росія вже давно перейшла на воєнну економіку та продовжує озброюватися. Ми не маємо вірити, що Путін зупиниться біля кордонів України, якщо він зайде так далеко. Ми маємо далі підтримувати Україну. Ми повинні розуміти, що перемога Росії коштуватиме нам дорожче, ніж нинішня підтримка України", – наголосив Пісторіус, додавши, що "ми маємо бути готові до війни до 2029 року".
Міністр оборони переконаний, що Німеччина має відновити загальний військовий обовʼязок. Щоб збройні сили Німеччини були готові до війни, в них потрібно вкласти значні кошти, додав Пісторіус.
Нагадаємо, депутат Національної асамблеї Франції Байю заявляв, що Росія - найбільша загроза миру та стабільності в Європі за останні 50 років.
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Наступного року вже будеш в Литві воювати.
Ключове речення "Щоб збройні сили Німеччини були готові до війни, в них потрібно вкласти значні кошти".
Ну і до того ж це просто хороший привід щоб менше давати Україні, прикриваючись тим, що "нам же ш треба теж мати, оно війна з рашою не за горами. Тауруси? Які тауруси, ми самі до війни 2029 готуємось."
і параші п...їда!!!!! за пару місяців
і не лише кримнаш
а белгород наш, ростовнаш
курськ, смоленськ і брянськнаш.
+ весь краснодарський край наш!!!.
а як вони бояться *****, показала атака ірану на ізраіль
всі 200+ ракет були збиті!!!!
так само і ********** міжконтинентальні будуть падати на самих орків а випущені з субмарин, потонуть разом з ними!
але треба щось п..здіти щоб не дати достатньо зброї нам,
тіпа самим треба
Путін з кожним роком мобілізує промисловість росії, гризти сухарі і
гнати снаряди у три зміни московити ще не розучилсь.
ТОМУ ГОДІ ЖУВАТИ СОПЛІ !
Чим швидше пітіна кінчать, тим менше це коштуватиме світу.
Але самозаспокоюватись, що ще 5 років можна пожити й не спішити...Мда
Дебіли, @ля...
кінчені цинічні ідіоти.
Хіба що всі українці чоловічої статі закінчаться, але до цього далеко. А скільки загине українців, і Німеччині, і Польші, і всім іншим насрать.
І кого ж Німеччина буде загально зобов'язувати?
Громадянина Емірхана, сина "турецкоподданого", який переїхав до Німеччини за "длінной маркой" чи Іссама, сина сірійського "біженця"? Громадянина Кіріла, сина "рускаво, виєхавшево в гєрманію па єврєйской лініі", чи громадянина Дєніса, сина "репатріантов із Казахстана"?