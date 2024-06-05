Маємо бути готові до війни з РФ до 2029 року, - Пісторіус

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус переконаний, що його країна має бути готова до війни з Росією до 2029 року. Тому він хоче посилити оперативну готовність Бундесверу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Як зазначається, про це міністр заявив під час виступу в бундестазі, його слова наводить видання Focus.

"Росія вже давно перейшла на воєнну економіку та продовжує озброюватися. Ми не маємо вірити, що Путін зупиниться біля кордонів України, якщо він зайде так далеко. Ми маємо далі підтримувати Україну. Ми повинні розуміти, що перемога Росії коштуватиме нам дорожче, ніж нинішня підтримка України", – наголосив Пісторіус, додавши, що "ми маємо бути готові до війни до 2029 року".

Міністр оборони переконаний, що Німеччина має відновити загальний військовий обовʼязок. Щоб збройні сили Німеччини були готові до війни, в них потрібно вкласти значні кошти, додав Пісторіус.

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Нагадаємо, депутат Національної асамблеї Франції Байю заявляв, що Росія - найбільша загроза миру та стабільності в Європі за останні 50 років.