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Новини
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Маємо бути готові до війни з РФ до 2029 року, - Пісторіус

пісторіус

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус переконаний, що його країна має бути готова до війни з Росією до 2029 року. Тому він хоче посилити оперативну готовність Бундесверу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Як зазначається, про це міністр заявив під час виступу в бундестазі, його слова наводить видання Focus.

"Росія вже давно перейшла на воєнну економіку та продовжує озброюватися. Ми не маємо вірити, що Путін зупиниться біля кордонів України, якщо він зайде так далеко. Ми маємо далі підтримувати Україну. Ми повинні розуміти, що перемога Росії коштуватиме нам дорожче, ніж нинішня підтримка України", – наголосив Пісторіус, додавши, що "ми маємо бути готові до війни до 2029 року".

Міністр оборони переконаний, що Німеччина має відновити загальний військовий обовʼязок. Щоб збройні сили Німеччини були готові до війни, в них потрібно вкласти значні кошти, додав Пісторіус.

Читайте також: Німеччина не відправлятиме своїх військових до України, - Пісторіус

Нагадаємо, депутат Національної асамблеї Франції Байю заявляв, що Росія - найбільша загроза миру та стабільності в Європі за останні 50 років.

Автор: 

Німеччина (7361) росія (65223) Пісторіус Борис (255)


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Топ коментарі
+29
Идиоты, окажите помощь Украине в 20-ти кратном размере сейчас, и тогда не с кем будет вам воевать в 2029.
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05.06.2024 19:25
+15
Якби Гітлеру дали відкоша відразу, то вистачило б сил однієї Франції.
Путін з кожним роком мобілізує промисловість росії, гризти сухарі і
гнати снаряди у три зміни московити ще не розучилсь.
ТОМУ ГОДІ ЖУВАТИ СОПЛІ !
Чим швидше пітіна кінчать, тим менше це коштуватиме світу.
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05.06.2024 19:37
+8
Ага, ***** тупий такий...
Наступного року вже будеш в Литві воювати.
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05.06.2024 19:23
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Ага, ***** тупий такий...
Наступного року вже будеш в Литві воювати.
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05.06.2024 19:23 Відповісти
Идиоты, окажите помощь Украине в 20-ти кратном размере сейчас, и тогда не с кем будет вам воевать в 2029.
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05.06.2024 19:25 Відповісти
Сумніваюсь, що вони справді вірять у війну з кацапією.
Ключове речення "Щоб збройні сили Німеччини були готові до війни, в них потрібно вкласти значні кошти".
Ну і до того ж це просто хороший привід щоб менше давати Україні, прикриваючись тим, що "нам же ш треба теж мати, оно війна з рашою не за горами. Тауруси? Які тауруси, ми самі до війни 2029 готуємось."
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05.06.2024 21:05 Відповісти
2% танків ракет, ппо, про та літаків від того що має сша та єс
і параші п...їда!!!!! за пару місяців
і не лише кримнаш
а белгород наш, ростовнаш
курськ, смоленськ і брянськнаш.
+ весь краснодарський край наш!!!.
а як вони бояться *****, показала атака ірану на ізраіль
всі 200+ ракет були збиті!!!!
так само і ********** міжконтинентальні будуть падати на самих орків а випущені з субмарин, потонуть разом з ними!
але треба щось п..здіти щоб не дати достатньо зброї нам,
тіпа самим треба
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05.06.2024 23:07 Відповісти
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06.06.2024 07:46 Відповісти
💯
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05.06.2024 19:29 Відповісти
Тауруси!
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05.06.2024 19:30 Відповісти
та досить вже. Конкретно їхні тауруси нам із самого початку були нідочого.
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05.06.2024 20:43 Відповісти
Якби Гітлеру дали відкоша відразу, то вистачило б сил однієї Франції.
Путін з кожним роком мобілізує промисловість росії, гризти сухарі і
гнати снаряди у три зміни московити ще не розучилсь.
ТОМУ ГОДІ ЖУВАТИ СОПЛІ !
Чим швидше пітіна кінчать, тим менше це коштуватиме світу.
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05.06.2024 19:37 Відповісти
Гітлеру з 1933 року допомагала добряче червона кацапо-совкова, комуно-нацистька імперія зла і тюрма народів, генетичного дибіла йоски сталіна (джугашвілі) - срср !!! саме йоська в 1933 році привів Адіка до влади в Німетчині ...
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05.06.2024 19:57 Відповісти
Яким чином?
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05.06.2024 20:17 Відповісти
читай хоть газеты - раз у тебя нет интернета...
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05.06.2024 20:45 Відповісти
Треба кінчати з усім мордором, а не тільки з ******. На кацапщині здохне одне *****, кацапи тут же собі знайдуть друге *****. У них там 98% ******.
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05.06.2024 21:05 Відповісти
Путлеро похєр, він почне війну в будь якому випадку, ну або здохне
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05.06.2024 22:04 Відповісти
Я ще можу зрозуміти повільність німців щодо допомоги Україні ("нічого не винні", "німецькі запаси виснажені", "ескалація", "ну то своє треба було мати") .

Але самозаспокоюватись, що ще 5 років можна пожити й не спішити...Мда
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05.06.2024 19:38 Відповісти
Путін зробив позначку в календарі: Німеччина буде готова воювати через 5 років.
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05.06.2024 19:54 Відповісти
Не вірю, що рф нападе на Німеччину. Для цього немає ніяких логічних передумов.
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05.06.2024 19:40 Відповісти
Так вважають 95% "насєлєнія" 🇪🇺.
Дебіли, @ля...
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05.06.2024 20:51 Відповісти
Польща, На мій погляд, також в абсолютній безпеці. Якщо звичайно не захоче повторити захоплення Кремля.
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05.06.2024 20:55 Відповісти
Це тому ти, свинособачка, зареєструвався місяць назад, щоб нас заспокоїти?
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05.06.2024 21:38 Відповісти
Они могут напасть не в 2029, а тогда когда Китай скажет, не ссы, мы дадим вам все что нужно и ещё сверху чо нить. Для этого достаточно перейти в глубокую оборону на украинском фронте, вместо атак/тд и тп. А если ещё Корея и Иран мяса подкинят, ой ой
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05.06.2024 19:48 Відповісти
Коли боброїдка Симоньян сказала, що срасєя воює з Україною однією лівою, то насправді Україна воює з другою армією світу з зав'язаними руками, причому за спиною.
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05.06.2024 20:24 Відповісти
Та невже в світі немає грошей на суперснайпера?
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05.06.2024 20:37 Відповісти
плять, вони насправді думають, що ми будемо ********* з кацапами ще п'ять років???
кінчені цинічні ідіоти.
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05.06.2024 20:40 Відповісти
А які варіанти? Україна зупинитися і капітулювати не може, інакше смерть. Раша зупинятися не хоче. Підкидуй Україні потроху озброєння та грошей, аби тіки не програла, і війна може тягнутися ще і 20, млять, років. А зброї і грошей в них повно.
Хіба що всі українці чоловічої статі закінчаться, але до цього далеко. А скільки загине українців, і Німеччині, і Польші, і всім іншим насрать.
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05.06.2024 21:11 Відповісти
коли трапляється апендикс, то теж є різні варіанти - можна прописати аналгін від болю Теж варіант.
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06.06.2024 04:59 Відповісти
"Німеччина має відновити загальний військовий обовʼязок..." Джерело:

І кого ж Німеччина буде загально зобов'язувати?
Громадянина Емірхана, сина "турецкоподданого", який переїхав до Німеччини за "длінной маркой" чи Іссама, сина сірійського "біженця"? Громадянина Кіріла, сина "рускаво, виєхавшево в гєрманію па єврєйской лініі", чи громадянина Дєніса, сина "репатріантов із Казахстана"?
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05.06.2024 21:12 Відповісти
Як завжди, Німеччина історично вичікує , те на шо око кинула, вони кажуть правду про війну ,але вона буде на боці тих хто допоможе їм вернути ті землі, та держави, які вони втратили після другої світової ...німіці почали з Криму ,сидячі у Сочі поруч з х*лом ...просто підступний китай виявився деж зацікавленним ,а це вже серьйозно , навіть для німців ,бути під китайцями ,це вже не США
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05.06.2024 23:55 Відповісти
Пистониус не слышал, видать, песни "Если завтра война". Пять лет они будут готовиться, ага. Почему не 30 лет и 3 года? Пукин ласты склеит, а там можно опять торговать с ватоцефалами, они же такие милые.
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06.06.2024 00:07 Відповісти
Пока вы подготовитесь, будет какой ни будь симбиоз между Китаем ( который вы сами вырастили (больше не хотя много работать) , рашки( которую недооценили, из за пыхатости) и других ( которые всегда встанут на сторону сильнейшего!
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06.06.2024 07:33 Відповісти
 
 