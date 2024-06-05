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Після оновлення даних у "Резерв+" в окремих випадках людину все одно можуть доставити до ТЦК, - Міноборони

Понад 1 млн осіб авторизувалися у Резерв+

У Міноборони визнали, що після оновлення даних у застосунку "Резерв+" людину все одно можуть примусово доставити до ТЦК.

Про це розповіла заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Черногоренко пояснила, що є окремі два "кейси", що стосуються оновлення даних військовозобов’язаних.

"Застосунок Резерв+ реалізує можливість оновити свої дані по нашому мобілізаційному закону. Це пошта, це телефон, це фактичне місце проживання. Щодо загального військового обліку, оновлення даних людини, оновлення її військово-облікової спеціальності і так далі, ми зараз робимо все, щоб реалізувати функціонал, щоб можна було оновити й інші дані, які є по людині в ТЦК та СП, онлайн, не роблячи фізичного візиту до ТЦК та СП", - сказала заступниця міністра оборони.

Тому, поки цього функціоналу нема, не виключені випадки, що представники ТЦК можуть відвести людину на оновлення даних, при тому що вона актуалізувала інформацію у застосунку Резерв+.

За словами Черногоренко, потрібний функціонал буде реалізовано вже в червні і після цього можна буде через звернення в Резерв+ оновити всі інші дані.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Громадянам за кордоном, які отримали статус "у розшуку" в "Резерв+", потрібно повернутися до України та прийти до ТЦК, - Міноборони

"Потрібно розуміти, які підстави для такого примусового оновлення даних. Тому треба розбиратися в кожному такому конкретному випадку. Я можу сказати лише одне, що Резерв+ надає можливість закрити своє зобов'язання або здійснити своє зобов'язання по оновленню протягом 60 днів тільки частини даних", - підкреслила заступниця міністра.

Чиновниця нагадала, що є інше зобов'язання - щодо звичайного класичного військового обліку по людині, по даних що знаходяться у ТЦК та СП.

"По цим кейсам треба окремо розбиратися з кожним. Я думаю, як тільки в нас буде реалізована можливість виправити або уточнити дані, актуалізувати всі дані через Резерв+, то таких ситуацій не буде взагалі", - додала Черногоренко.

Вона нагадала, що 18 червня запускають у застосунку QR-код, що дасть можливість завантажити кожному свій електронний військово-обліковий документ, який будуть зобов’язані приймати всі посадові особи, всі органи нашої країни.

Читайте також: Продовжувати термін оновлення військово-облікових даних наразі не планують, - Міноборони

Нагадуємо, "Резерв+" - мобільний застосунок для військовозобов’язаних, призовників та резервістів, який дозволить оновити свої облікові дані онлайн в реєстрі "Оберіг".

Автор: 

Міноборони (7374) мобілізація (3059) додаток (478) Черногоренко Катерина (122) ТЦК та СП (571)


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Топ коментарі
+42
А нахрена тоді оновлювати!
Все одно запакують,відвезуть на ТЦК, потім на ВЛК і наступного дня вже в частину повезуть!
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05.06.2024 21:11
+37
що значить "доставити до ТЦК"?!? на яких підставах? можете виписати повістку, поліція може затримати, так..але де бляха в законі "доставити до ТЦК".
і це з серйозним рилом говорить заступник міноборони..
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05.06.2024 21:18
+21
"представники ТЦК можуть відвести людину на оновлення даних, при тому що вона актуалізувала інформацію у застосунку Резерв+. "

Скажіть хто небудь цій ТП, що це незаконно, м'яко кажучі...
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05.06.2024 21:29
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Чергове сміттєве та шпіонське ПЗ, тільки і всього.
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05.06.2024 21:10 Відповісти
А нахрена тоді оновлювати!
Все одно запакують,відвезуть на ТЦК, потім на ВЛК і наступного дня вже в частину повезуть!
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05.06.2024 21:11 Відповісти
Тільки для того, щоб не нарахували штраф. Невже це не очевидно?
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05.06.2024 21:27 Відповісти
"Все одно запакують,відвезуть на ТЦК, потім на ВЛК і наступного дня вже в частину повезуть!"
Та якого там наступного дня ? Прямо в бусі продадуть та переодягнуть в однострій, та привезуть на нуль в той же день.
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06.06.2024 08:33 Відповісти
А решать эту бредятину когда решение будет?
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05.06.2024 21:13 Відповісти
То реалізуйте таку можливість і не ***** людям мізки! Реформатори недодєлані!!!
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05.06.2024 21:13 Відповісти
Полуфабрикат цей встигнуть довести до ладу за 60 днів?
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05.06.2024 21:15 Відповісти
Ні, вони просто декілька десятків тисяч чоловіків зроблять напівфабрикатами: старого калаша показали, 7 патронів в ріжок запхали - і ****** вмирати. Бо вони зайняті оновленням схем розкрадання коштів
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06.06.2024 09:55 Відповісти
Цікаво, скільки грошей у цей резерв зарито й скільки планують ще зарити..
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05.06.2024 21:16 Відповісти
Цифровізація по-зеленому. Але Вовіку зараз не до цього.

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05.06.2024 21:17 Відповісти
Я вже давненько знаю про варіант придбати квиток та іти пішки.
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05.06.2024 21:17 Відповісти
Звісно можуть. Заламають скрутять одягнуть кайдани й на підвал. Якщо не отримають коротку чергу з кулемету.
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05.06.2024 21:17 Відповісти
що значить "доставити до ТЦК"?!? на яких підставах? можете виписати повістку, поліція може затримати, так..але де бляха в законі "доставити до ТЦК".
і це з серйозним рилом говорить заступник міноборони..
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05.06.2024 21:18 Відповісти
Тільки що на українському радіо якийсь горе експерт таку саму муйню видав, що новим законом ТЦК надали повноваження доставляти людей. І це або свідома омана, ось вам карт-бланш на бусифікацію, або це таки справді горе-експерт.
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05.06.2024 21:34 Відповісти
Сам спікер Ради про це говорить як про щось звичайне : Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що співробітники ТЦК почали менше ловити військовозобов'язаних чоловіків на вулицях. За його словами, це сталося завдяки запровадженню застосунку "Резерв+", де люди масово оновлюють свої дані. Крім того, це дозволило зняти з розгляду проєкт про запровадження військової поліції.
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05.06.2024 22:43 Відповісти
Подобається оце слово "ловити", пригадую як в дитинстві кролів тих самих ловили.
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05.06.2024 22:46 Відповісти
Зараз ТЦКашников називають ЛЮДОЛОВИ...
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06.06.2024 09:11 Відповісти
Полиция,протокол о задержании на 3 часа и свободен, какое тцк???
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06.06.2024 10:56 Відповісти
Короче вместо того чтобы провести мобилизацию прописанную в Конституции Украины, власть напридумывала разных дебильных законов чтобы и людей запугать и с них деньги вытрусить и чтобы мобилизацию сорвать.
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05.06.2024 21:18 Відповісти
Так народ більше 2-х років вправно вишукує окремі пункти Конституції, щоб не мобілізуватися. Хто хотів-вже давно там.
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06.06.2024 08:36 Відповісти
Резерв+ надає можливість закрити своє зобов'язання або здійснити своє зобов'язання по оновленню протягом 60 днів тільки частини даних", - підкреслила заступниця міністра.

Ну правильно. Бо без висновків ВЛК чи ти придатний чи ні ті дані не повні і взагалі не мають сенсу. Оновив дані - будь ласка, тепер пройди ВЛК, щоб внести результати. Добре, що ти адресу оновив і взагалі кабінет створив. Тепер не скажеш, що не отримував виклик. Не з'явився - штраф. Хоча й якщо не оновлював - теж штраф. А якщо ти ще й за кордоном живеш і фізично ВЛК пройти не в змозі, але вирішив все робити "по закону" і повірив тим, хто ще недавно казав, що треба ТІЛЬКИ адресу оновити, ніби "щоб тебе в Україні не шукали", і від тебе відчепляться - це взагалі золота жила, будеш отримувати виклики на ВЛК і штрафи платити без кінця.

Файна схема.
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05.06.2024 21:24 Відповісти
я який би тебе влаштував сценарій, у фіналі якого ти б долучився добровільно до лав ЗСУ?
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05.06.2024 22:18 Відповісти
В мене таке відчуття, що Закон про мобілізацію приймали в двох варіантах: один для мудрого наріда, другий - для тих хто в фуражці
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05.06.2024 21:25 Відповісти
нарід не проти , так що все ок . нехай пакують
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05.06.2024 21:34 Відповісти
"представники ТЦК можуть відвести людину на оновлення даних, при тому що вона актуалізувала інформацію у застосунку Резерв+. "

Скажіть хто небудь цій ТП, що це незаконно, м'яко кажучі...
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05.06.2024 21:29 Відповісти
Кого з них хвилює якийсь там закон?
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05.06.2024 21:41 Відповісти
Перший день в Україні? Розумію, сам колись вірив, що там є закони.
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05.06.2024 21:43 Відповісти
піди на кордон та покричи там руснє, шо вони напали на нас "нєзаконно" і вапчє нє імєют права
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05.06.2024 22:20 Відповісти
Те, що ми спостерігаємо - це повна деградація державних інститутів. Держава, де закон що дишло, де інваліда з інфарктом, інсультом, іншими серйозними проблемами "пакують", відбирають телефон і маринують по добі у військкоматі, щоб виконати план мобілізації, а квартальні бугаї знущаються з України - це пародія
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05.06.2024 21:33 Відповісти
Якщо не працює Конституція - основний закон, чи договір, по якому громадяни зголосились існувати у спільному просторі - то тоді кожен сам за себе. Кожен сам собі закон. Але великі військові формування мають силу. Тому в нас тепер хто сильніший - той і пан.
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05.06.2024 21:42 Відповісти
Це ось ця панянка:


Що до 2019 була, власне, ніким, а пішла у мінцифри
https://uk.wikipedia.org/wiki/Черногоренко_Катерина_Леонідівна
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05.06.2024 21:34 Відповісти
якась HR мееджерка середньої ланки.. а вже в МО працює!!!
На кого ця країна сподівається?. медійники, піарники, недокадровички...
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05.06.2024 21:38 Відповісти
А що це вона в піжамі? Сексолог?
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06.06.2024 14:06 Відповісти
А "кейси" це що таке? Засмітили українську мову.
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05.06.2024 21:40 Відповісти
"кейси", це колись називалось "ДЕЛО №___"
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05.06.2024 21:47 Відповісти
Тпк і не зміг сказати, що воно таке та як буде українською мовою.
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06.06.2024 10:02 Відповісти
Ви іронію мою не зрозуміли, натякаю -- пригадайте "таварисча сталина"
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06.06.2024 10:32 Відповісти
А, зрозуміло.
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06.06.2024 10:37 Відповісти
Серед усіх кейсів особливо цінуються кейси з сюрпризом.

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05.06.2024 21:51 Відповісти
Це здається німецький пістолет-кулемет Хеклер Кох м5. Був розроблений для охорони важливих персон.
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05.06.2024 22:22 Відповісти
Абабагаламага.
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06.06.2024 10:03 Відповісти
Короче кажучи ми «мобілізаційний матеріал», там так і написано в законі про мобілізацію.
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05.06.2024 21:42 Відповісти
Вона не знає, про що говорить. Закон і постанови не читала, мабуть.

Поліція затримує і доставляє у ТЦК, якщо людина порушила законодавство про військовий облік чи мобілізацію. У даному контексті - не оновила дані. Якщо дані оновлено через електронний кабінет, то згідно закону людина не є порушником, відповідно поліція її затримати не може.
Те, що їм мало тих даних, людину порушником не робить.
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05.06.2024 21:54 Відповісти
Що зараз за прикол коли людей прийшовших в сцукитцк оновити дані, всіх направляють на влк і потім забирають військовий квиток??? Це все незаконно яку управу найти на це кодло посіпак дєрьмака???
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05.06.2024 21:59 Відповісти
А беріть приклад з президента який вже просрочений Зеленського "Я вам ничего не должен,я должен своим родителям"..Иди в сраку!
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05.06.2024 22:02 Відповісти
Та в 99.9% людину запакують і відвезуть в ТЦК, який би функціонал в того Резерв+ не був. Наприклад для проходження ВЛК, про це так і написано в постанові КМУ 560 п.54. Там є 33 пункти для оновлення, серед них і ВЛК, при любих розбіжностях, поліцейський має право затримати і доставити в ТЦК.
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05.06.2024 22:03 Відповісти
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05.06.2024 22:04 Відповісти
А я роблю так..одіваю військову фррму з відзнаками капітана ЗСУ і спокійно гуляю бо маю військовий офіцерський квиток з печаткою що мобілізований і являюсь замкомбата по виховній роботі і другий рік вільно живу в свої 29 років.Мені ще й честь відають.А головне стаття смішна за носіння форми без дозволу..адмінштраф 400 грн але поки що все окей...Головне не сцать і мати наглу морду.ТЦК шників як зустрічаю то ще і відчитую за нестатутне взуття чи грязну форму...
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05.06.2024 22:12 Відповісти
Носіння форми без дозволу, то таке... А підробка документів, це вже кримінальна стаття.
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05.06.2024 23:52 Відповісти
То ви можете якогось ТЦКашника і на счотчик кинути )
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06.06.2024 00:02 Відповісти
Зебіли, є зебіли, зразу прийняти закон, не маючи уяви, як його фізично виконати і ким, навояти застосунок з лайна і дрючків, кривими руками, а потім допилювати його на ходу, при цьому тягаючи люд до тцк....
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05.06.2024 22:14 Відповісти
Майже вся влада має фальшиві дипломи а я що лисий ?
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05.06.2024 22:14 Відповісти
Хто не ризикує той не трахає королеву шлюх та не наповняє ванну шампусіком..Учіться жити та не сцать компотом.Протів підлоти треба бути такм же самим бо ці шакали в душі всі дристуни.Візьми любого з них та шугани тай зі страху дрище та повзає на колінах.Ця публіка у владі на саміммділі як драглі вся рихла...
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05.06.2024 22:20 Відповісти
Чиновниця взагалі то сама закон читала? Не можуть ТЦК нікого нікуди "відводити" ,адміністративне затримання можуть проводити тільки поліціанти. А взагалі підхід мені подобається, мы не доробили додаток, а винні люди
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05.06.2024 22:24 Відповісти
Зебіли не знають навіть своїх власних законів. Тому тих, кого це стосується і хто має клепки в голові, читайте їх закони уважно і робіть правильні рішення як вам підказує власна думка. Хочете йдіть добровольцями з зрозумілими далі наслідками. Хочете ігноруйте увесь цей зелений цирк цілішими будете. Це тільки ваше рішення і ви самі за нього відповідаєте. Слухайте тільки себе самого чи саму. Що ваше серце вам каже.
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05.06.2024 22:26 Відповісти
Так а в чем тогда смысл этого приложения? просто слить свои личные данные? Нет, я не против мобилизации, я просто не понимаю смысл тогда приложения)))
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05.06.2024 23:51 Відповісти
Пастух завжди хоче знати точну кількість баранів у стаді
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06.06.2024 00:04 Відповісти
Видимо какая-то так.
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06.06.2024 07:13 Відповісти
Это печально. Я смог скачать это приложение, но не смог в него зайти.
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06.06.2024 00:28 Відповісти
Тому, поки цього функціоналу нема, не виключені випадки, що представники ТЦК можуть відвести людину для такого примусового оновлення даних. Джерело: Джерело:

Вы определитесь! Либо вы "красивые" либо "умные"! Кто? Каким Законом Украины дал право ТЦК громадянина видвезти? Ви Законы вообще читаете? Вы знаете, что пока в Украине ( номинально) Конституцию никто не отменил?! Вы читали, как чиновник в Украине может действовать? Виключно! В межах Конституції України, та Законів України! Только такие разговоры лица официально представляющего Державный орган Украины, уже можно квалифицировать как побуждения на нарушения Закона Украины! ( Намного заумно, но кроме матюков, по другому доходчиво не получается)!
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06.06.2024 07:10 Відповісти
А ця с.... спікурка розуміє, що це не відповідає закону і є закликом до незаконних дій?
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06.06.2024 07:36 Відповісти
В загалі то в країні, що воює будь яка чиновниця повинна спочатку сказати, де служить її чоловік, а потім вже матиме право чогось вимагати від інших, а то може він ухилянт
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06.06.2024 07:58 Відповісти
А памятає вой серед малоросів, коли Порошенко на два місяці оголосив надзвичайний стан в Україні?
А ось тепер *******! Потужний лідор потужно дрючить потужних люмпенів
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06.06.2024 10:48 Відповісти
Резерв + це лише збір даних.Ваще уточненя місця прописки телефону.Основа для цього резерву це оповіщення і повістка на ВЛК.
Основа оновлення даних це ВЛК !!! .Придатний ,або ні. Все інше збір даних.Тому всі хто оновив дані тільки резервом+ ,або ЦНАП і не мають свіжого ВЛК отримають повістки !А таких буде 100% Окрім тих хто має свіже влк і подавав на бронювання ,або відстрочку.Всі інші отримають ПОВІСТКИ ! Ба більше до 16 липня по факту треба і оновити дані і пройти ВЛК.Бо щоб вони не казали ,але потім скажуть у вас було 60 днів оновити дані і полетять десятки тисяч штрафів.А без ВЛК це не оновлення даних як таке по закону.І ті що за кордоном теж попадуть під роздачу.Бо немає такої норми в законі що якщо ти закордоном ВЛК проходити не треба.Але поки ви там вас не дістати,Але якщо повернетесь чекайте купу штрафів сходу.Влада маніпулятори і брехуни !
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06.06.2024 11:03 Відповісти
 
 