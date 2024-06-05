Після оновлення даних у "Резерв+" в окремих випадках людину все одно можуть доставити до ТЦК, - Міноборони
У Міноборони визнали, що після оновлення даних у застосунку "Резерв+" людину все одно можуть примусово доставити до ТЦК.
Про це розповіла заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Черногоренко пояснила, що є окремі два "кейси", що стосуються оновлення даних військовозобов’язаних.
"Застосунок Резерв+ реалізує можливість оновити свої дані по нашому мобілізаційному закону. Це пошта, це телефон, це фактичне місце проживання. Щодо загального військового обліку, оновлення даних людини, оновлення її військово-облікової спеціальності і так далі, ми зараз робимо все, щоб реалізувати функціонал, щоб можна було оновити й інші дані, які є по людині в ТЦК та СП, онлайн, не роблячи фізичного візиту до ТЦК та СП", - сказала заступниця міністра оборони.
Тому, поки цього функціоналу нема, не виключені випадки, що представники ТЦК можуть відвести людину на оновлення даних, при тому що вона актуалізувала інформацію у застосунку Резерв+.
За словами Черногоренко, потрібний функціонал буде реалізовано вже в червні і після цього можна буде через звернення в Резерв+ оновити всі інші дані.
"Потрібно розуміти, які підстави для такого примусового оновлення даних. Тому треба розбиратися в кожному такому конкретному випадку. Я можу сказати лише одне, що Резерв+ надає можливість закрити своє зобов'язання або здійснити своє зобов'язання по оновленню протягом 60 днів тільки частини даних", - підкреслила заступниця міністра.
Чиновниця нагадала, що є інше зобов'язання - щодо звичайного класичного військового обліку по людині, по даних що знаходяться у ТЦК та СП.
"По цим кейсам треба окремо розбиратися з кожним. Я думаю, як тільки в нас буде реалізована можливість виправити або уточнити дані, актуалізувати всі дані через Резерв+, то таких ситуацій не буде взагалі", - додала Черногоренко.
Вона нагадала, що 18 червня запускають у застосунку QR-код, що дасть можливість завантажити кожному свій електронний військово-обліковий документ, який будуть зобов’язані приймати всі посадові особи, всі органи нашої країни.
Нагадуємо, "Резерв+" - мобільний застосунок для військовозобов’язаних, призовників та резервістів, який дозволить оновити свої облікові дані онлайн в реєстрі "Оберіг".
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Все одно запакують,відвезуть на ТЦК, потім на ВЛК і наступного дня вже в частину повезуть!
Та якого там наступного дня ? Прямо в бусі продадуть та переодягнуть в однострій, та привезуть на нуль в той же день.
і це з серйозним рилом говорить заступник міноборони..
Ну правильно. Бо без висновків ВЛК чи ти придатний чи ні ті дані не повні і взагалі не мають сенсу. Оновив дані - будь ласка, тепер пройди ВЛК, щоб внести результати. Добре, що ти адресу оновив і взагалі кабінет створив. Тепер не скажеш, що не отримував виклик. Не з'явився - штраф. Хоча й якщо не оновлював - теж штраф. А якщо ти ще й за кордоном живеш і фізично ВЛК пройти не в змозі, але вирішив все робити "по закону" і повірив тим, хто ще недавно казав, що треба ТІЛЬКИ адресу оновити, ніби "щоб тебе в Україні не шукали", і від тебе відчепляться - це взагалі золота жила, будеш отримувати виклики на ВЛК і штрафи платити без кінця.
Файна схема.
Скажіть хто небудь цій ТП, що це незаконно, м'яко кажучі...
Що до 2019 була, власне, ніким, а пішла у мінцифри
https://uk.wikipedia.org/wiki/Черногоренко_Катерина_Леонідівна
На кого ця країна сподівається?. медійники, піарники, недокадровички...
Поліція затримує і доставляє у ТЦК, якщо людина порушила законодавство про військовий облік чи мобілізацію. У даному контексті - не оновила дані. Якщо дані оновлено через електронний кабінет, то згідно закону людина не є порушником, відповідно поліція її затримати не може.
Те, що їм мало тих даних, людину порушником не робить.
Вы определитесь! Либо вы "красивые" либо "умные"! Кто? Каким Законом Украины дал право ТЦК громадянина видвезти? Ви Законы вообще читаете? Вы знаете, что пока в Украине ( номинально) Конституцию никто не отменил?! Вы читали, как чиновник в Украине может действовать? Виключно! В межах Конституції України, та Законів України! Только такие разговоры лица официально представляющего Державный орган Украины, уже можно квалифицировать как побуждения на нарушения Закона Украины! ( Намного заумно, но кроме матюков, по другому доходчиво не получается)!
А ось тепер *******! Потужний лідор потужно дрючить потужних люмпенів
Основа оновлення даних це ВЛК !!! .Придатний ,або ні. Все інше збір даних.Тому всі хто оновив дані тільки резервом+ ,або ЦНАП і не мають свіжого ВЛК отримають повістки !А таких буде 100% Окрім тих хто має свіже влк і подавав на бронювання ,або відстрочку.Всі інші отримають ПОВІСТКИ ! Ба більше до 16 липня по факту треба і оновити дані і пройти ВЛК.Бо щоб вони не казали ,але потім скажуть у вас було 60 днів оновити дані і полетять десятки тисяч штрафів.А без ВЛК це не оновлення даних як таке по закону.І ті що за кордоном теж попадуть під роздачу.Бо немає такої норми в законі що якщо ти закордоном ВЛК проходити не треба.Але поки ви там вас не дістати,Але якщо повернетесь чекайте купу штрафів сходу.Влада маніпулятори і брехуни !