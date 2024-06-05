Після оновлення даних у "Резерв+" в окремих випадках людину все одно можуть доставити до ТЦК, - Міноборони

У Міноборони визнали, що після оновлення даних у застосунку "Резерв+" людину все одно можуть примусово доставити до ТЦК.

Про це розповіла заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Черногоренко пояснила, що є окремі два "кейси", що стосуються оновлення даних військовозобов’язаних.

"Застосунок Резерв+ реалізує можливість оновити свої дані по нашому мобілізаційному закону. Це пошта, це телефон, це фактичне місце проживання. Щодо загального військового обліку, оновлення даних людини, оновлення її військово-облікової спеціальності і так далі, ми зараз робимо все, щоб реалізувати функціонал, щоб можна було оновити й інші дані, які є по людині в ТЦК та СП, онлайн, не роблячи фізичного візиту до ТЦК та СП", - сказала заступниця міністра оборони.

Тому, поки цього функціоналу нема, не виключені випадки, що представники ТЦК можуть відвести людину на оновлення даних, при тому що вона актуалізувала інформацію у застосунку Резерв+.

За словами Черногоренко, потрібний функціонал буде реалізовано вже в червні і після цього можна буде через звернення в Резерв+ оновити всі інші дані.

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"Потрібно розуміти, які підстави для такого примусового оновлення даних. Тому треба розбиратися в кожному такому конкретному випадку. Я можу сказати лише одне, що Резерв+ надає можливість закрити своє зобов'язання або здійснити своє зобов'язання по оновленню протягом 60 днів тільки частини даних", - підкреслила заступниця міністра.

Чиновниця нагадала, що є інше зобов'язання - щодо звичайного класичного військового обліку по людині, по даних що знаходяться у ТЦК та СП.

"По цим кейсам треба окремо розбиратися з кожним. Я думаю, як тільки в нас буде реалізована можливість виправити або уточнити дані, актуалізувати всі дані через Резерв+, то таких ситуацій не буде взагалі", - додала Черногоренко.

Вона нагадала, що 18 червня запускають у застосунку QR-код, що дасть можливість завантажити кожному свій електронний військово-обліковий документ, який будуть зобов’язані приймати всі посадові особи, всі органи нашої країни.

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Нагадуємо, "Резерв+" - мобільний застосунок для військовозобов’язаних, призовників та резервістів, який дозволить оновити свої облікові дані онлайн в реєстрі "Оберіг".