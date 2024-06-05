Фінансування українського ВПК, імпорт технології із США та обслуговування американської техніки - теми "Саміту Свободи" у Вашингтоні

Фінансування українського ВПК, складнощі імпорту з США високотехнологічної продукції, компонентів та технологій, а також питання обслуговування техніки, яка передається партнерами для України — одні з головних тем першого щорічного "Саміту Свободи США-Україна" у Вашингтоні.

Співорганізатором заходу виступила "Національна асоціація оборонної промисловості України" (NAUDI), інформує Цензор.НЕТ.

"США виділяють надзвичайно велику допомогу для України, але ми хотіли б проговорити більш цільове фінансування під розвиток української оборонної індустрії: збільшення замовлень саме в українських підприємств", — заявив заступник голови NAUDI Сергій Висоцький.

За його словами, український ВПК може в декілька разів збільшити власне виробництво. "Головне — це фінансування контрактів на цільові програми, на фінансування саме української індустріальної бази і українського ВПК для того, щоб не купувати на гроші українських донорів якісь незрозумілі снаряди з третіх далеких країн, а закуповувати їх напряму в Україну для України. Це буде великим внеском в нашу стійкість та в нашу обороноздатність. До того ж, це буде підтримкою економіки України", — сказав заступник голови NAUDI.

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Ще одне питання - складна система експортного контролю США, яка не дозволяє Україні залучати певні високотехнологічні вироби та високі технології з США. "Є ряд американських компанії, які дуже б хотіли поділитися технологіями, продати їх чи навіть створити спільні підприємства в Україні для того, щоб поєднати нашу індустріальну базу, виробництво та наш унікальний досвід війни з їхніми інноваціями", — сказав Висоцький.

Щодо питання браку потужностей для обслуговування техніки, яка передається партнерами, Висоцький зазначив: "У нас є ряд компаній, які мають потужний досвід сервісу та ремонту техніки та зброї. Ми б хотіли домогтися рішення на рівні американської влади щодо можливості обслуговування всіх цих систем всередині України".