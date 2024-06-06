У Часовому Яру рятувальники ДСНС більше не можуть працювати через постійні обстріли, у громаді залишаються 664 людини, - МВА

Співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Часовому Яру Донецької області вже не можуть працювати через постійну небезпеку. Ситуація з постачанням ліків у громаді також залишається складною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів начальник Часовоярської міської військової адміністрації Сергій Чаус в етері "Еспресо".

"Коли є періоди між обстрілами, тоді ще можливо працювати, але коли йде постійний обстріл і коли тільки бачать автівку, тим більше не цивільну, а спецпризначення, ви ж розумієте, що ця автівка стає їхньою ціллю. На жаль, якщо і можна загасити, то тільки власними силами", - сказав він.

Евакуація триває

Чаус зазначив, що в громаді досі залишаться 664 людини, однак там триває евакуація.

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"Є певні відпрацьовані шляхи вивезення людей. Ці люди не живуть в одному місці, тут немає скупчення, люди розкидані по всіх мікрорайонах громади. Із всіх людей, які залишились в громаді, повірте, з кожним із них військові адміністрації, наші колеги не один раз відпрацювали тему евакуації, фактично з кожним, хто залишився ця розмова проводилась і не один раз", - розповів очільник МВА.

Людей наразі вивозять на Рівненщину.

Ситуація з ліками та медициною у місті

"Ми намагаємось її підтримувати, але треба розуміти, що в тих умовах в яких зараз перебуває громада - це на межі фактично неможливого. Є певний запас ліків - це і державні ліки, які підвозить перший, другий рівні - у нас працюють дівчата досі в цьому напрямку; є волонтерський рух, який теж допомагає, ми неодноразово завозили різні лікарські засоби, є люди, які залишились в громаді і які працюють - це медичні сестри й один лікар - місцева жінка. Тому працюємо, намагаємось далі підтримувати життя в громаді й працювати", - резюмував Чаус.

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