Шлях України до НАТО є незворотним, - президент Фінляндії Стубб

Україна має правомірне місце серед союзників, а процес її входження до НАТО є незворотним.

Про це сьогодні у Гельсінкі, під час спільної з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом дискусії щодо сучасних викликів та майбутнього Альянсу, заявив президент Александр Стубб, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Згаданий форум відбувся під егідою Атлантичної ради в рамках візиту керівника НАТО до Фінляндії.

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"Я переконаний, що найбільш важливі результати (саміту) для НАТО пов’язані з Україною. Йдеться про те, як союзники будуть фінансувати Україну, що вони будуть постачати в Україну та якого роду шлях вони відкриють для України для членства в НАТО. Наша позиція є дуже чіткою. Правомірне місце України – в НАТО, і ми твердо переконані, що цей процес є незворотним. Це пов’язано також із потенційною та можливою місією НАТО в Україні", - сказав президент Фінляндії.

Він зауважив, що наступні п’ять тижнів, які залишаються для підготовки до Вашингтонського саміту, ймовірно, будуть не такими багатими на конкретні результати, але вочевидь відкриють багато нових можливостей.

Своєю чергою, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зауважив, що одним із головних завдань Вашингтонського саміту буде відпрацювання потужного послання для України, яке означатиме більш рішучу підтримку зі сторони союзників, а також посилення координуючої ролі НАТО у наданні Україні військової допомоги, довгострокової фінансової підтримки та у тренуванні українських військовослужбовців.

Ще однією ключовою темою для саміту, за його словами, буде зміцнення системи стримування й оборони НАТО.

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"Ми маємо дуже амбітні плани оборони, і маємо переконатися, що у нас є необхідні спроможності та сили, щоб ці плани стали реальністю. Пов’язаним з цим є питання фінансування – наприклад, Фінляндія вже зараз витрачає на оборону понад 2 відсотки (від ВВП. – Ред.). Третя тема – співробітництво з Азійсько-Тихоокеанськими партнерами. Ми зустрінемося із лідерами Японії, Південної Кореї, Нової Зеландії і Австралії, щоб відповісти на всі виклики, які виходять від Китаю для нашої безпеки", - сказав керівник Альянсу.

"Що є очевидним – безпека не є регіональним питанням, безпека є глобальною. Те що відбувається в Азії, має значення для Європи, і навпаки", - додав Столтенберг.

Раніше, президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що його країна зробить все можливе задля перемоги України у війні проти Росії.