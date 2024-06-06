УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8704 відвідувача онлайн
Новини
2 105 10

Путін має зрозуміти, що він вже програв цю війну. Україна стала частиною трансатлантичного простору, - президент Фінляндії Стубб

Президент Фінляндії Александр Стубб

США будуть і далі підтримувати Україну, оскільки це важливо для союзників по НАТО.

Про це у Гельсінкі під час спільної з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом дискусії щодо сучасних викликів та майбутнього Альянсу сказав президент Фінляндії Александр Стубб, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Форум відбувся під егідою Атлантичної ради в рамках візиту керівника НАТО до Фінляндії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Шлях України до НАТО є незворотним, - президент Фінляндії Стубб

"Хто б не прийшов до влади у США у майбутньому, для того, щоб США залишалися супердержавою та могли жити у цьому світі за конкуренції глобальних сил, особливо з боку Китаю, вони потребують союзників. Багато з цих союзників знаходяться в Європі, і більшість з них є членами НАТО. Якщо Сполучені Штати вийдуть будь-яким шляхом або у будь-якій формі із зусиль Альянсу з підтримки України, це означатиме, що вони вистрілять собі в ногу. Саме тому ми можемо розраховувати на американську допомогу попри те, скільки риторики буде з’являтися навколо цього у різних важких ситуаціях", - сказав президент Фінляндії.

Він зауважив, що усього кілька тижнів тому мав зустрічі та можливість спілкуватися із американськими сенаторами та конгресменами, і всі вони висловили впевненість, що така підтримка для України буде продовжена.

На думку Стубба, для того, щоб переконати інших союзників у необхідності такої допомоги для України, достатньо допомогти їм усвідомити, що українська війна у багатьох сенсах є також і їх, союзників, війною, і що українці воюють не лише за власну свободу, а й за захист тих цінностей, які були закладені в основоположні угоди Альянсу ще у 1949 році.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Столтенберг про можливість нападу РФ на країну НАТО: Росія зараз повністю зайнята війною проти України

"Путін має зрозуміти, що він вже програв цю війну. В тому сенсі, що Україна вже стала країною, що є частиною трансатлантичного простору та Альянсу, що трансатлантичне партнерство є ближчим, ніж воно було з часів холодної війни. В тому сенсі, що Європейський Союз ніколи не був таким об’єднаним за всю свою історію. "Вишенькою на торті" є той факт, що Фінляндія і Швеція стали членами НАТО, зрештою, Україна також стане", - наголосив фінський лідер.

За його словами, Путін досяг точно протилежного від того, що намагався досягти, починаючи війну проти України. І це має бути для союзників по НАТО достатнім стимулом, щоб знайти необхідне фінансування та засоби стримування, щоб Україна могла перемогти, а Путін програв цю війну також і на полі бою.

Раніше, президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що його країна зробить все можливе задля перемоги України у війні проти Росії.

Автор: 

НАТО (6446) путін володимир (23827) Стубб Александр (85)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+2
Проблема в тому що ***** досі не може усвідомити що він лузер.
показати весь коментар
06.06.2024 19:38
+2
Путінт програє цю войну коли Байден скаже: "ось вам зброя.Бомбіть Кремль,Москву,бункер,і ушльопка ...."
показати весь коментар
06.06.2024 19:50
+1
Пока бенин Оманский Нарик будет играть роль гиДранта у ботаксного педофильного Шныря будет шанс ....поэтому пока Дурак с фсбэшной кодлой будет разваливать Страну изнутри и подмахивать кремлю конца войны и победы Украине не видать...
показати весь коментар
06.06.2024 20:01
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Проблема в тому що ***** досі не може усвідомити що він лузер.
показати весь коментар
06.06.2024 19:38 Відповісти
Путінт програє цю войну коли Байден скаже: "ось вам зброя.Бомбіть Кремль,Москву,бункер,і ушльопка ...."
показати весь коментар
06.06.2024 19:50 Відповісти
Когда же до вас, тем более финнов, дойдёт, что если бы он понимал---то долго бы там не был президентом!!! Он верхушка айсберга---слишком ясно!
показати весь коментар
06.06.2024 19:56 Відповісти
Когда путлер припреться к вам, тогда будете говорить! Кто чего выиграл!
показати весь коментар
06.06.2024 20:01 Відповісти
Хтось вже знову роздуває перемогу...Зелені вже Стуббу Слугу Народу переклали.А реалії трохи зовсім інші.
показати весь коментар
06.06.2024 20:18 Відповісти
Пока бенин Оманский Нарик будет играть роль гиДранта у ботаксного педофильного Шныря будет шанс ....поэтому пока Дурак с фсбэшной кодлой будет разваливать Страну изнутри и подмахивать кремлю конца войны и победы Украине не видать...
показати весь коментар
06.06.2024 20:01 Відповісти
Путлер переводит всю экономику рашки на военные рельсы. Так что война может идти много лет.
показати весь коментар
06.06.2024 20:39 Відповісти
Подивимося як буде з харчами в расєї восени. Там пахне голодом. А голодному кацапові й водка не допомага
показати весь коментар
07.06.2024 06:29 Відповісти
1. Навіть частковий успіх агресора мотивував би агресора до нових агресій.

2. Погрози покарання агресора мотивують агресора продовжувати вже почату ним агресію з надією уникнути покарання.
(Як і ще не втрачені надії агресора на успіх агресії, про які згадав канцлер Шольц.)
показати весь коментар
07.06.2024 08:15 Відповісти
 
 