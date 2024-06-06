Путін має зрозуміти, що він вже програв цю війну. Україна стала частиною трансатлантичного простору, - президент Фінляндії Стубб

США будуть і далі підтримувати Україну, оскільки це важливо для союзників по НАТО.

Про це у Гельсінкі під час спільної з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом дискусії щодо сучасних викликів та майбутнього Альянсу сказав президент Фінляндії Александр Стубб, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Форум відбувся під егідою Атлантичної ради в рамках візиту керівника НАТО до Фінляндії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Шлях України до НАТО є незворотним, - президент Фінляндії Стубб

"Хто б не прийшов до влади у США у майбутньому, для того, щоб США залишалися супердержавою та могли жити у цьому світі за конкуренції глобальних сил, особливо з боку Китаю, вони потребують союзників. Багато з цих союзників знаходяться в Європі, і більшість з них є членами НАТО. Якщо Сполучені Штати вийдуть будь-яким шляхом або у будь-якій формі із зусиль Альянсу з підтримки України, це означатиме, що вони вистрілять собі в ногу. Саме тому ми можемо розраховувати на американську допомогу попри те, скільки риторики буде з’являтися навколо цього у різних важких ситуаціях", - сказав президент Фінляндії.

Він зауважив, що усього кілька тижнів тому мав зустрічі та можливість спілкуватися із американськими сенаторами та конгресменами, і всі вони висловили впевненість, що така підтримка для України буде продовжена.

На думку Стубба, для того, щоб переконати інших союзників у необхідності такої допомоги для України, достатньо допомогти їм усвідомити, що українська війна у багатьох сенсах є також і їх, союзників, війною, і що українці воюють не лише за власну свободу, а й за захист тих цінностей, які були закладені в основоположні угоди Альянсу ще у 1949 році.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Столтенберг про можливість нападу РФ на країну НАТО: Росія зараз повністю зайнята війною проти України

"Путін має зрозуміти, що він вже програв цю війну. В тому сенсі, що Україна вже стала країною, що є частиною трансатлантичного простору та Альянсу, що трансатлантичне партнерство є ближчим, ніж воно було з часів холодної війни. В тому сенсі, що Європейський Союз ніколи не був таким об’єднаним за всю свою історію. "Вишенькою на торті" є той факт, що Фінляндія і Швеція стали членами НАТО, зрештою, Україна також стане", - наголосив фінський лідер.

За його словами, Путін досяг точно протилежного від того, що намагався досягти, починаючи війну проти України. І це має бути для союзників по НАТО достатнім стимулом, щоб знайти необхідне фінансування та засоби стримування, щоб Україна могла перемогти, а Путін програв цю війну також і на полі бою.

Раніше, президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що його країна зробить все можливе задля перемоги України у війні проти Росії.