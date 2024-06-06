Президент Латвії Рінкевичс: Перемога України у війні - її членство в ЄС і НАТО

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс вважає, що перемога України передбачає членство країни в Європейському Союзі та НАТО.

Про це він сказав на безпековому форумі Riga StratCom Dialogue у Ризі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Президента Латвії спитали, що саме він має на увазі під перемогою України, про яку згадував у своєму виступі на форумі.

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"У мене дуже проста відповідь на ваше запитання. Ми підтримуємо "формулу миру" президента Зеленського. Це перше", – зазначив Рінкевичс.

"Друге – Україна має стати членом ЄС і членом НАТО. Ось що для нас означатиме повна перемога України в цій війні", – додав він.