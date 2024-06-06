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Президент Латвії Рінкевичс: Перемога України у війні - її членство в ЄС і НАТО

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс вважає, що перемога України передбачає членство країни в Європейському Союзі та НАТО.

Про це він сказав на безпековому форумі Riga StratCom Dialogue у Ризі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Президента Латвії спитали, що саме він має на увазі під перемогою України, про яку згадував у своєму виступі на форумі.

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"У мене дуже проста відповідь на ваше запитання. Ми підтримуємо "формулу миру" президента Зеленського. Це перше", – зазначив Рінкевичс.

"Друге – Україна має стати членом ЄС і членом НАТО. Ось що для нас означатиме повна перемога України в цій війні", – додав він.

Автор: 

членство в НАТО (1720) членство в ЄС (1252) Рінкевичс Едгарс (177)


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А перемога над олігархічною системою ? Наскільки розумію вона по суті і є причиною війни.
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06.06.2024 20:07 Відповісти
Може й так…. однак дві країнивід яких це на пряму залежить сигналізують зворотне - нещодавна публікація про запевнення ***** Шольцем перед війною що Україна 30 років не буде у нато і заява Байдена….
ось реальні речі….
подяка звісно Латвії та країнам Балтії але як саме вони реально впливають на лобіювання цього питання….
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06.06.2024 20:29 Відповісти
А чим тебе НАТО та ЄС не влаштовує?
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06.06.2024 20:59 Відповісти
Нєрусскає ано какоєта...
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06.06.2024 21:25 Відповісти
Тоді нам ще довго чекати.

Точно не з цією владою.
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06.06.2024 22:31 Відповісти
Та да. Еще в 2008 году говорил, что московиты нападут, как только Украина начнет путь в ЕС и НАТО. Война начнется в Крыму и Украина победит. Украине быть в ЕС и НАТО несмотря на саботаж ************* клептократической олигархии.
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07.06.2024 03:40 Відповісти
 
 