Працівники Каховської ГЕС бачили, як росіяни завозили вибухівку, - Укргідроенерго

У вересні 2022 року працівники Каховської гідроелектростанції бачили, як російські окупанти завозять на її територію вибухові пристрої.

Про це повідомив голова Укргідроенерго Ігор Сирота, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу компанії.

"Про вибухи на станції я дізнався ще вночі. Близько 02:50 російські військові підірвали станцію. Мені одразу зателефонували колеги. Шок, не вірилось у те, що це дійсно відбувається. Пізніше вже стало відомо, що закладеною в кількох місцях вибухівкою росіяни пошкодили конструкції Каховської ГЕС, що поступово призвело до руйнування всього гідровузла та неконтрольованого скиду води з Каховського водосховища. Того ж дня з самого ранку Президент України Володимир Зеленський скликав екстрене засідання РНБО з огляду на теракт на ГЕС. Була низка інших термінових нарад. Вся увага України та світу була прикута до цієї катастрофи – телефонували представники медіа, виходили на відеозв'язок, всі чекали коментарів. Ми в компанії кожні кілька годин оновлювали дані та давали оперативну інформацію, аби люди знали наскільки катастрофічним став цей підрив", - розповів він.

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"На той час наших співробітників на станції вже не було. Їх перестали допускати на територію з кінця вересня 2022 року. Нагадаю, що Каховська ГЕС була окупована 24 лютого 2022 року. Тоді в перший день повномасштабного вторгнення російські збройні формування зайняли всі будівлі станції. Каховська ГЕС хоч і була доступна для українських працівників станції до кінця вересня 2022 року, але все це відбувалося при тотальному контролі з боку окупантів. російські військові чинили постійний психологічний тиск на наших працівників. По станції було встановлено обмежене пересування, робота велась в постійній присутності особового складу росіян. Наші співробітники бачили, що відбувалось завезення та зберігання бойових припасів і військової техніки в приміщеннях ГЕС. Зазначу, що персонал Укргідроенерго продовжував виконувати свої посадові обов’язки виключно в межах законодавства України", - додав Сирота.

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"Ми спілкувалися з нашими колегами, коли вони виїхали з окупованої території і вони розповідали, що протягом усього часу, поки вони знаходились на станції, відбувалось ввезення вибухівки та опускання її російськими військами у нижні відділи будівлі станції. Тому жодних сумнівів, що станція була зруйнована шляхом внутрішнього підриву, у нас не виникало. Більш того, нагадаю, що сейсмічною станцією в Румунії, що входить до норвезької сейсмічної групи Norsar, було зафіксовано імпульси, які локалізувалися в районі розташування Каховської ГЕС та свідчили про вибухи", - констатував голова Укргідроенерго.

За даними Укргідроенерго, Каховську ГЕС можна буде відбудувати через 6-7 років після деокупації.