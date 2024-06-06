Працівники Каховської ГЕС бачили, як росіяни завозили вибухівку, - Укргідроенерго
У вересні 2022 року працівники Каховської гідроелектростанції бачили, як російські окупанти завозять на її територію вибухові пристрої.
Про це повідомив голова Укргідроенерго Ігор Сирота, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу компанії.
"Про вибухи на станції я дізнався ще вночі. Близько 02:50 російські військові підірвали станцію. Мені одразу зателефонували колеги. Шок, не вірилось у те, що це дійсно відбувається. Пізніше вже стало відомо, що закладеною в кількох місцях вибухівкою росіяни пошкодили конструкції Каховської ГЕС, що поступово призвело до руйнування всього гідровузла та неконтрольованого скиду води з Каховського водосховища. Того ж дня з самого ранку Президент України Володимир Зеленський скликав екстрене засідання РНБО з огляду на теракт на ГЕС. Була низка інших термінових нарад. Вся увага України та світу була прикута до цієї катастрофи – телефонували представники медіа, виходили на відеозв'язок, всі чекали коментарів. Ми в компанії кожні кілька годин оновлювали дані та давали оперативну інформацію, аби люди знали наскільки катастрофічним став цей підрив", - розповів він.
"На той час наших співробітників на станції вже не було. Їх перестали допускати на територію з кінця вересня 2022 року. Нагадаю, що Каховська ГЕС була окупована 24 лютого 2022 року. Тоді в перший день повномасштабного вторгнення російські збройні формування зайняли всі будівлі станції. Каховська ГЕС хоч і була доступна для українських працівників станції до кінця вересня 2022 року, але все це відбувалося при тотальному контролі з боку окупантів. російські військові чинили постійний психологічний тиск на наших працівників. По станції було встановлено обмежене пересування, робота велась в постійній присутності особового складу росіян. Наші співробітники бачили, що відбувалось завезення та зберігання бойових припасів і військової техніки в приміщеннях ГЕС. Зазначу, що персонал Укргідроенерго продовжував виконувати свої посадові обов’язки виключно в межах законодавства України", - додав Сирота.
"Ми спілкувалися з нашими колегами, коли вони виїхали з окупованої території і вони розповідали, що протягом усього часу, поки вони знаходились на станції, відбувалось ввезення вибухівки та опускання її російськими військами у нижні відділи будівлі станції. Тому жодних сумнівів, що станція була зруйнована шляхом внутрішнього підриву, у нас не виникало. Більш того, нагадаю, що сейсмічною станцією в Румунії, що входить до норвезької сейсмічної групи Norsar, було зафіксовано імпульси, які локалізувалися в районі розташування Каховської ГЕС та свідчили про вибухи", - констатував голова Укргідроенерго.
За даними Укргідроенерго, Каховську ГЕС можна буде відбудувати через 6-7 років після деокупації.
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На відновлення Каховської ГЕС потрібно понад 1,2 млрд євро.
Ми робили розрахунки. Це втрата самої станції, це втрата вигоди. Це приблизно 2,5 мільярда євро. Ми готуємо позов до Росії та вже надіслали їм повідомлення, претензію щодо сплати цієї суми, і якщо протягом пів року не відбувається відшкодування, ми подаватимемо позов до міжнародного арбітражного суду.
Щодо вартості нової Каховської ГЕС, то ми плануємо, що вона буде дещо потужніша. Бо та, що була, мала потужність 343 МВт, і ми планували добудувати там ще одну станцію потужністю 270 мегаватт, тобто приблизно 615 мегаватт.
Каховська ГЕС після підриву, червень 2023 року
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Чи догадаються збудуватти рибопідйомники у вигляді ступінчатих водоспадів, аби морська риба піднімалася на нерест хоча б до Запоріжжя. Та й ті мікроводоспади дадуть більше насичення киснем дніпровської води.
Ех, какую страну прасралі... більшовики. Можна було б і гес набудувати, і судноплавство мати, і здорову дніпровську воду із здоровою в ній рибою. А від того і здорових людей. а тепер деякі аплодують: відновим великий луг. А чому не країну Лісисту, яку ще Геродот описував?
Лучше людям раздать - штоб переехали в другие регионы и купили хаты там где их больше не затопит никакой рукотворной херней.
Шмыгалю и мустафе давать бабло НЕЛЬЗЯ!!!!
И леса вдоль дорог и плавни камыши. Болота там всякие, солоные озера. Вообщем оборону не подготовили, факт как есть!
И есть еще на правом береге Ларницкий мост между Каховчкой ГЕС и Херсоном. Тоже можно было оборонять. Дарницкий мост стал знаменит попаданием 6 высокоточных снарядов - на фото почти идеальная линия воронок метр за метром ))