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Новини
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Працівники Каховської ГЕС бачили, як росіяни завозили вибухівку, - Укргідроенерго

Руйнування греблі Каховської ГЕС

У вересні 2022 року працівники Каховської гідроелектростанції бачили, як російські окупанти завозять на її територію вибухові пристрої.

Про це повідомив голова Укргідроенерго Ігор Сирота, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу компанії.

"Про вибухи на станції я дізнався ще вночі. Близько 02:50 російські військові підірвали станцію. Мені одразу зателефонували колеги. Шок, не вірилось у те, що це дійсно відбувається. Пізніше вже стало відомо, що закладеною в кількох місцях вибухівкою росіяни пошкодили конструкції Каховської ГЕС, що поступово призвело до руйнування всього гідровузла та неконтрольованого скиду води з Каховського водосховища. Того ж дня з самого ранку Президент України Володимир Зеленський скликав екстрене засідання РНБО з огляду на теракт на ГЕС. Була низка інших термінових нарад. Вся увага України та світу була прикута до цієї катастрофи – телефонували представники медіа, виходили на відеозв'язок, всі чекали коментарів. Ми в компанії кожні кілька годин оновлювали дані та давали оперативну інформацію, аби люди знали наскільки катастрофічним став цей підрив", - розповів він.

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"На той час наших співробітників на станції вже не було. Їх перестали допускати на територію з кінця вересня 2022 року. Нагадаю, що Каховська ГЕС була окупована 24 лютого 2022 року. Тоді в перший день повномасштабного вторгнення російські збройні формування зайняли всі будівлі станції. Каховська ГЕС хоч і була доступна для українських працівників станції до кінця вересня 2022 року, але все це відбувалося при тотальному контролі з боку окупантів. російські військові чинили постійний психологічний тиск на наших працівників. По станції було встановлено обмежене пересування, робота велась в постійній присутності особового складу росіян. Наші співробітники бачили, що відбувалось завезення та зберігання бойових припасів і військової техніки в приміщеннях ГЕС. Зазначу, що персонал Укргідроенерго продовжував виконувати свої посадові обов’язки виключно в межах законодавства України", - додав Сирота.

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"Ми спілкувалися з нашими колегами, коли вони виїхали з окупованої території і вони розповідали, що протягом усього часу, поки вони знаходились на станції, відбувалось ввезення вибухівки та опускання її російськими військами у нижні відділи будівлі станції. Тому жодних сумнівів, що станція була зруйнована шляхом внутрішнього підриву, у нас не виникало. Більш того, нагадаю, що сейсмічною станцією в Румунії, що входить до норвезької сейсмічної групи Norsar, було зафіксовано імпульси, які локалізувалися в районі розташування Каховської ГЕС та свідчили про вибухи", - констатував голова Укргідроенерго.

За даними Укргідроенерго, Каховську ГЕС можна буде відбудувати через 6-7 років після деокупації.

Автор: 

Укргідроенерго (343) Сирота Ігор (22) Каховська ГЕС (566)


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Топ коментарі
+6
До чого ця балаканина. Ще тоді було відомо про завезення вибухівки і було зрозуміло, що кацапи можуть підрвати греблю коли схочуть. Але найвеличніший чекав факту, а не волав на всіх міжнародних зустрічах про підготовку теракту. Навіть якби москалі прорвалися через мінні загаородження на Чонгарі і Перекопі, то при достатньому опорі вони ніколи б не захопили Антонівський міст і Каховську греблю. Міст теж можна було б підірвати, ми мали таке право, аби не пустити агресора через Дніпро.
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06.06.2024 21:12
+2
відновлення Каховських гідроспоруд можливе і необхідне. аби відновити судноплавство і трохи підняти рівень в районі Марганця і Енергодара. Але чи догадаються майбутні можновладці зі своїми партнерами збудувати в тому районі ще одну греблю аби кожна ****** не була така висока.
Чи догадаються збудуватти рибопідйомники у вигляді ступінчатих водоспадів, аби морська риба піднімалася на нерест хоча б до Запоріжжя. Та й ті мікроводоспади дадуть більше насичення киснем дніпровської води.
Ех, какую страну прасралі... більшовики. Можна було б і гес набудувати, і судноплавство мати, і здорову дніпровську воду із здоровою в ній рибою. А від того і здорових людей. а тепер деякі аплодують: відновим великий луг. А чому не країну Лісисту, яку ще Геродот описував?
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06.06.2024 21:21
+1
Аха, "бачили", бо сами разгружали.
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06.06.2024 21:42
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DW поспілкувалася з генеральним директором "Укргідроенерго" Ігорем Сиротою.

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На відновлення Каховської ГЕС потрібно понад 1,2 млрд євро.
Ми робили розрахунки. Це втрата самої станції, це втрата вигоди. Це приблизно 2,5 мільярда євро. Ми готуємо позов до Росії та вже надіслали їм повідомлення, претензію щодо сплати цієї суми, і якщо протягом пів року не відбувається відшкодування, ми подаватимемо позов до міжнародного арбітражного суду.

Щодо вартості нової Каховської ГЕС, то ми плануємо, що вона буде дещо потужніша. Бо та, що була, мала потужність 343 МВт, і ми планували добудувати там ще одну станцію потужністю 270 мегаватт, тобто приблизно 615 мегаватт.

Каховська ГЕС після підриву, червень 2023 року


viber://forward?text=https://p.dw.com/p/4gkgU%3Fmaca%3Duk-Viber-sharing+%D0%9D%D0%B0%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%9A%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0%93%D0%95%D0%A1%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B4%201%2C2%20%D0%BC%D0%BB%D1%80%D0%B4%20%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE https://vkontakte.ru/share.php?url=https://p.dw.com/p/4gkgU%3Fmaca%3Duk-Vkontakte-sharing&title=%D0%9D%D0%B0%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%9A%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0%93%D0%95%D0%A1%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B4%201%2C2%20%D0%BC%D0%BB%D1%80%D0%B4%20%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE https://telegram.me/share/url?url=https://p.dw.com/p/4gkgU%3Fmaca%3Duk-Telegram-sharing&text=%D0%9D%D0%B0%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%9A%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0%93%D0%95%D0%A1%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B4%201%2C2%20%D0%BC%D0%BB%D1%80%D0%B4%20%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE whatsapp://send?text=%D0%9D%D0%B0%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%9A%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0%93%D0%95%D0%A1%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B4%201%2C2%20%D0%BC%D0%BB%D1%80%D0%B4%20%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%20-%20https://p.dw.com/p/4gkgU%3Fmaca%3Duk-Whatsapp-sharing fb-messenger://share/?link=https://p.dw.com/p/4gkgU%3Fmaca%3Duk-Facebook%20messenger-sharing
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06.06.2024 21:02 Відповісти
А після перемоги усіх кацапів на відбудову. І не давати інструментів а щоб голіруч робили і ще й шмагати щоб квапилися і зовсім не годувати. Щоб БИТІЙО надавало СОЗНАНІЙО
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06.06.2024 21:10 Відповісти
відновлення Каховських гідроспоруд можливе і необхідне. аби відновити судноплавство і трохи підняти рівень в районі Марганця і Енергодара. Але чи догадаються майбутні можновладці зі своїми партнерами збудувати в тому районі ще одну греблю аби кожна ****** не була така висока.
Чи догадаються збудуватти рибопідйомники у вигляді ступінчатих водоспадів, аби морська риба піднімалася на нерест хоча б до Запоріжжя. Та й ті мікроводоспади дадуть більше насичення киснем дніпровської води.
Ех, какую страну прасралі... більшовики. Можна було б і гес набудувати, і судноплавство мати, і здорову дніпровську воду із здоровою в ній рибою. А від того і здорових людей. а тепер деякі аплодують: відновим великий луг. А чому не країну Лісисту, яку ще Геродот описував?
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06.06.2024 21:21 Відповісти
Та уже говорили что смета выросла с 1 до 3 млрд баксов
Лучше людям раздать - штоб переехали в другие регионы и купили хаты там где их больше не затопит никакой рукотворной херней.
Шмыгалю и мустафе давать бабло НЕЛЬЗЯ!!!!
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06.06.2024 22:56 Відповісти
До чого ця балаканина. Ще тоді було відомо про завезення вибухівки і було зрозуміло, що кацапи можуть підрвати греблю коли схочуть. Але найвеличніший чекав факту, а не волав на всіх міжнародних зустрічах про підготовку теракту. Навіть якби москалі прорвалися через мінні загаородження на Чонгарі і Перекопі, то при достатньому опорі вони ніколи б не захопили Антонівський міст і Каховську греблю. Міст теж можна було б підірвати, ми мали таке право, аби не пустити агресора через Дніпро.
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06.06.2024 21:12 Відповісти
Перед Антоновским мостом еще несколько маленьких . Возле Олешек и далее . Тоже преграда как ни крути!!! И до самого Крымнаша каналы с мостиками через них - как правило бетонная плита поперек канала.
И леса вдоль дорог и плавни камыши. Болота там всякие, солоные озера. Вообщем оборону не подготовили, факт как есть!
И есть еще на правом береге Ларницкий мост между Каховчкой ГЕС и Херсоном. Тоже можно было оборонять. Дарницкий мост стал знаменит попаданием 6 высокоточных снарядов - на фото почти идеальная линия воронок метр за метром ))
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06.06.2024 22:54 Відповісти
Аха, "бачили", бо сами разгружали.
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06.06.2024 21:42 Відповісти
Запізніла інформація--це не на користь Україні.
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06.06.2024 22:17 Відповісти
Так Зельониє казали - лякають!
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06.06.2024 22:25 Відповісти
Перестаньте скиглити-наш преЗЕдент самий лучший за всю "незалежність".Ви не дивитесь "марафон".Кучма з свойм договорняком по криму-просто лох,Порошенко-"барига" здав крим і донбас і збагатився в 80 раз і записав себе в куми к медведчуку.А наш преЗЕдент не лох,не тряпка,не втік,він просто "про...в".
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07.06.2024 05:19 Відповісти
 
 