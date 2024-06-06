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Смерть українця у витверезнику Вроцлава: семеро осіб дістали тюремні вироки

Дмитро Никифоренко

Семеро осіб, у тому числі колишні поліцейські та лікарка, звинувачені після смерті громадянина України у Вроцлавському центрі допомоги особам у стані алкогольного сп'яніння, були засуджені до тюремного ув'язнення терміном від 1,5 до 5 років, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Суд визнав підсудних винними у вбивстві з необережності 25-річного Дмитра Никифоренка шляхом побиття та насильницького притискання, а у випадку з лікарем – у нереагуванні на застосування до українця таких заходів примусу.

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Найсуворіші покарання – п'ять років позбавлення волі – суд виніс двом вже колишнім співробітникам поліції. Інших двох колишніх офіцерів, лікарку і двох співробітників Вроцлавського центру допомоги особам, які перебувають в стані алкогольного сп'яніння, було засуджено до тюремного ув'язнення на терміни від 1,5 до 4 років.

Дві співробітниці витверезника були виправдані.

Колишнім співробітникам поліції також заборонили займатися професійною діяльністю на строк від 4 до 10 років. Засуджені санітари витверезника не зможуть працювати на цій посаді протягом восьми років і трьох років, а лікарка – протягом п'яти років.

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Засуджені також повинні виплатити батькам і нареченій загиблого по 200 000 злотих (близько 50 тисяч євро).

Батько Дмитра Никифоренка після оголошення вироку заявив, що його сина вбили, а підсудні мають бути засуджені за вбивство.

"Це має бути покарання у вигляді 25 років позбавлення волі", – сказав він.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 4 вересня 2023 року польські ЗМІ оприлюднили відео з камер відеомоніторингу медвитверезника у Вроцлаві. На них видно, як поліцейські та представники установи катували українця, в результаті чого він помер.

Нагадаємо, трагедія сталася 30 липня 2021 року. Після затримання поліцією і жорстокого побиття у міському витверезнику 30 липня помер 25-річний громадянин України Дмитро Никифоренко.

Автор: 

Польща (8504) смерть (6750) українці (2539)


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Топ коментарі
+9
Вмер після тортур - вбивство з необережності ?
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06.06.2024 21:28
+9
Закатували хлопця разом.
З задоволенням.

5 років дали, як за курку.
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06.06.2024 21:32
+7
А що там пишуть про вбивць з ТЦК? З ВЛК? Бо що не померлий то "епілєптік"
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07.06.2024 00:21
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У нас ті що бідкаються, чому ми не Європа, і втікають табуном від бусіка - це одні й ті ж люди. Щоб тут була Європа, потрібно Україну спершу захистити, а не топитися в Тисі, і кусати на базарі військових ТЦК.
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06.06.2024 22:04 Відповісти
У всіх хто захищає як тільки є хвилинка вони одразу тут коменти пишуть.
Чи не так, защітніГ?🤣
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06.06.2024 23:01 Відповісти
Ось тобі й на, з 1991 року називали різні причини - що ж потрібно зробити, аби тут була Європа. Тепер вже тікають від бусиків - нова причина відсутності Європи. А з 1991 по 2013 (навіть не 2022) роки шо ж тут Європи не було?
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06.06.2024 23:21 Відповісти
Так іди захищай, не будемо відволікати.

Ми тут з коментарями на цензорі і без такого "храбреца" як ти впораємось.
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07.06.2024 12:03 Відповісти
А эпилептикам можно пить?
Разве не смертельно опасно?
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06.06.2024 22:46 Відповісти
Польське недоправосуддя для українця тут також не взірець. За насильницьке вбивство з особливою жорстокістю організованою групою осіб дали менше ніж за грабіж.
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07.06.2024 00:11 Відповісти
Вмер після тортур - вбивство з необережності ?
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06.06.2024 21:28 Відповісти
Непрямий умисел
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06.06.2024 21:40 Відповісти
У нас якщо вор і корупціонер з вироком максимум це 3 роки ти не можеш обійняти посаду, а тут 10, кому 5. Чому в нас такого нема? Я пам'ятаю як лікар Майкла Джексона неправильно його лікував, та в нього пожиттєво забрали право бути лікарем.
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06.06.2024 21:31 Відповісти
Закатували хлопця разом.
З задоволенням.

5 років дали, як за курку.
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06.06.2024 21:32 Відповісти
От 1,5. Через годик выйдут за хорошее поведение.
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06.06.2024 21:37 Відповісти
В нас в тюрьмах та сIзо знаєш скількі вбивають ? Але ніхто не сідає.
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06.06.2024 21:45 Відповісти
До чого тут це?
Мова йде про вбивство у Польщі.
Ви вже звикли бути рабами?
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06.06.2024 21:47 Відповісти
Памятаєш?
Вот со мной не случилось и с ним не случилось, а с тобой, Баклажан, постоянно случаєтся🤣
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06.06.2024 23:02 Відповісти
Скоріше бушував по п'яній, поводився б нормально ніхто цого б не чіпав
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06.06.2024 23:02 Відповісти
На початку відео видно як його підриває. Може хлопці й трохи перестаралися, але нехєр пить як не вмієш.
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06.06.2024 23:04 Відповісти
Цей хлопець, на самому початку він спокійно їхав від друзів, його просто розморило в автобусі і він заснув там. На кінцевій зупинці водій (падлюка) не розбудив його, а викликав поліцію.
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06.06.2024 23:36 Відповісти
Почитай справу, там написано що його не змогли розбудити на кінцевій і викликали швидку, а ті вже поліцію яка і доставила його до витверезника.
На початку відео видно як він у креслі бикує. Я не кажу, що поліція зробила правильно, але якби він не дьоргався то ніхто б його не трогав.
Втпив, візьми таксі, тим більше що в Польщі таксі копійки
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07.06.2024 00:10 Відповісти
Заснув в автобусі це бушував?
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07.06.2024 01:35 Відповісти
Вместо того, чтобы бусиком отвезти на границу с Украиной и передать ухылянта нашим
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07.06.2024 10:33 Відповісти
Тут нещодавно також 25річний пан у себе вдома вирішив трохи розслабитися речовиною (dopalacz). Коли його торкнуло, він викинув кілька меблів з вікна. Приїхав наряд поліції і вбили його електрошокером. ((

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06.06.2024 23:25 Відповісти
Я коли в Познані жив так сусіди були такі 25-30, ранок в них починався з "косяка", а вечір музикою на всю до 2-3 часов ночі. 1-2рази на тиждень - стабільно. І їм ніхто ніхєра чи не хотів робити чи не міг. Я за..ся і "переїхав"🤣, кауцію не повернули бо раніше терміну, а те що там жити не можливо пофіг.
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07.06.2024 02:31 Відповісти
П"Янка до добра не доводить...🥺
Якщо не можете себе контролювати, то краще не пити...
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07.06.2024 09:00 Відповісти
Це найняті україномовні кацапські тролі для пропаганди в українському медіапросторі
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07.06.2024 00:18 Відповісти
А що там пишуть про вбивць з ТЦК? З ВЛК? Бо що не померлий то "епілєптік"
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07.06.2024 00:21 Відповісти
В Україні ментів би виправдали, таке вже було не однарозово, останній раз два бухих мєнта стріляли з макарова удворі по мішені, влучили хлопчику у голову і нічого, зараз на свободі.
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07.06.2024 01:21 Відповісти
За вбивство ляхів в Україні треба давати умовне покарання, або штраф як за неправильне паркування !!!!!!!!
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07.06.2024 04:29 Відповісти
Да! Поляки плохие! Мало дали. А у нас!!! Какие сроки получили за смерть граждан Украины в ТЦК?
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07.06.2024 07:23 Відповісти
 
 