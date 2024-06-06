Смерть українця у витверезнику Вроцлава: семеро осіб дістали тюремні вироки
Семеро осіб, у тому числі колишні поліцейські та лікарка, звинувачені після смерті громадянина України у Вроцлавському центрі допомоги особам у стані алкогольного сп'яніння, були засуджені до тюремного ув'язнення терміном від 1,5 до 5 років, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
Суд визнав підсудних винними у вбивстві з необережності 25-річного Дмитра Никифоренка шляхом побиття та насильницького притискання, а у випадку з лікарем – у нереагуванні на застосування до українця таких заходів примусу.
Найсуворіші покарання – п'ять років позбавлення волі – суд виніс двом вже колишнім співробітникам поліції. Інших двох колишніх офіцерів, лікарку і двох співробітників Вроцлавського центру допомоги особам, які перебувають в стані алкогольного сп'яніння, було засуджено до тюремного ув'язнення на терміни від 1,5 до 4 років.
Дві співробітниці витверезника були виправдані.
Колишнім співробітникам поліції також заборонили займатися професійною діяльністю на строк від 4 до 10 років. Засуджені санітари витверезника не зможуть працювати на цій посаді протягом восьми років і трьох років, а лікарка – протягом п'яти років.
Засуджені також повинні виплатити батькам і нареченій загиблого по 200 000 злотих (близько 50 тисяч євро).
Батько Дмитра Никифоренка після оголошення вироку заявив, що його сина вбили, а підсудні мають бути засуджені за вбивство.
"Це має бути покарання у вигляді 25 років позбавлення волі", – сказав він.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 4 вересня 2023 року польські ЗМІ оприлюднили відео з камер відеомоніторингу медвитверезника у Вроцлаві. На них видно, як поліцейські та представники установи катували українця, в результаті чого він помер.
Нагадаємо, трагедія сталася 30 липня 2021 року. Після затримання поліцією і жорстокого побиття у міському витверезнику 30 липня помер 25-річний громадянин України Дмитро Никифоренко.
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Чи не так, защітніГ?🤣
Ми тут з коментарями на цензорі і без такого "храбреца" як ти впораємось.
Разве не смертельно опасно?
З задоволенням.
5 років дали, як за курку.
Мова йде про вбивство у Польщі.
Ви вже звикли бути рабами?
Вот со мной не случилось и с ним не случилось, а с тобой, Баклажан, постоянно случаєтся🤣
На початку відео видно як він у креслі бикує. Я не кажу, що поліція зробила правильно, але якби він не дьоргався то ніхто б його не трогав.
Втпив, візьми таксі, тим більше що в Польщі таксі копійки
Якщо не можете себе контролювати, то краще не пити...