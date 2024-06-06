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Новини
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Укренерго: Днями в роботу вийде додатковий блок на АЕС. Це на два тижні покращить ситуацію

Голова

У ніч з 7 на 8 червня вийде в роботу додатковий блок на АЕС, що ненадовго покращить ситуацію в енергосистемі.

Про це повідомив голова "Укренерго" Володимир Кудрицький, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Ми очікуємо, що в ніч з п’ятниці на суботу вийде в роботу додатковий блок на АЕС і це на два тижні дасть приємну приварку до потужності, якою ми володіємо по всій енергосистемі. Тобто графіки не зникнуть, але стануть м’якші по всій енергосистемі", - заявив Кудрицький.

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Він також зазначає, що з цим виведенням в роботу енергоблока областям буде легше дотримуватись лімітів. Але це покращення буде тимчасовим, адже попереду ще липень, коли на навантаження енергосистеми впливатиме спека.

Автор: 

АЕС (1147) Кудрицький Володимир (189) відключення світла (1088)


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Топ коментарі
+13
В Києві гарантовано дають електрику на 4 години із 24 !!!!!!!!!!!

це - наступ на Київ-2, тільки на цей раз руками ЗЄльоних бездарів, нездатних організувати оборону ППО, розсередження потужностей та раціональнеий розподіл енергетики
взимку з холодного та темного Києва повтікає більше в Європу більше половини його мешканців, в кращому випадку....
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06.06.2024 23:13
+11
На навантаження впливає жадібність та моральна деградація наркоманського
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06.06.2024 23:06
+10
"Укрэнерго": На днях в работу выйдет дополнительный блок на АЭС. Это на две недели улучшит ситуацию Источник:
==================
Перший раз чую, що термін роботи атомного блоку 2 тиждня після запуску. Нова казочка від зелених блазнів. Сценарий казочки продефіцит і про відключення електрики писав той, хто писав сценарий замаху на шефіра і про луцького терориста.
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07.06.2024 00:23
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На навантаження впливає жадібність та моральна деградація наркоманського
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06.06.2024 23:06 Відповісти
В Києві гарантовано дають електрику на 4 години із 24 !!!!!!!!!!!

це - наступ на Київ-2, тільки на цей раз руками ЗЄльоних бездарів, нездатних організувати оборону ППО, розсередження потужностей та раціональнеий розподіл енергетики
взимку з холодного та темного Києва повтікає більше в Європу більше половини його мешканців, в кращому випадку....
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06.06.2024 23:13 Відповісти
Вы там зажрались, господа, для вас и водка как вода.
4 часа из 24 - это + работающий водопровод + у 50% наличие газ, + 100% какое жалкое, но отопление зимой.
Полностью систему консервировать не будут.
30 км от Киева, все сидят на скважинах и эл. отоплении.
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07.06.2024 11:34 Відповісти
Чому мені здається, що вони шантажують владу але шляхом збурення народу?
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06.06.2024 23:15 Відповісти
Лариска раскажи, кто может шантажировать Абсолютную власть Зе?
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06.06.2024 23:18 Відповісти
Сірко, це може зробити ахмєтов, і робить, як і всі олігархи, а ще пацюки типа шурми.
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07.06.2024 07:12 Відповісти
Рано радуетесь...

Відмічено зліт 4х бортів Ту-95 з аеродрому "Оленья" станом на 23:24 + корабли в море
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06.06.2024 23:27 Відповісти
Тушки злетіли, ракетоносії в морі, шахеди на півдні..
хоч би було днями що покращуват
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06.06.2024 23:29 Відповісти
Да що можуть зруйнувати ті тушки і який нанести збиток у порівнянні із зеленським та його шоблою? Так, тушки фарбу шкодять, зелена шобла зносить під фундамент разом з ділянкою.
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07.06.2024 00:27 Відповісти
Якщо будуть результати - люди це самі побачать. Навіщо звиздіти про все підряд в усіх ЗМІ?
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06.06.2024 23:29 Відповісти
ВоваОманьській любить вас через суфлер!
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06.06.2024 23:34 Відповісти
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06.06.2024 23:41 Відповісти
"Укрэнерго": На днях в работу выйдет дополнительный блок на АЭС. Это на две недели улучшит ситуацию Источник:
==================
Перший раз чую, що термін роботи атомного блоку 2 тиждня після запуску. Нова казочка від зелених блазнів. Сценарий казочки продефіцит і про відключення електрики писав той, хто писав сценарий замаху на шефіра і про луцького терориста.
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07.06.2024 00:23 Відповісти
Термін роботи більше ніж 2 тижні. Там просто далі буде літня спека і пани з укренерго повмикають кондиціонери в кабінетах на повну і простим людям мало електрики залишиться
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07.06.2024 00:51 Відповісти
1. 25% населення України від 40 млн. знаходяться за межами України .
2. Ще десь 10-15% знаходяться на окупованих теріторіях.
3. Промисловість не працює десь більше, ніж на половину.
4. 4 блоків Южноукраїнської АС в 90-х роках щоб покрити усі потребності 50 млн. населення України та всієї промисловості.
і т.і.
==========
Які к херам кондиціонери? Це зелені тварюки грають виставу "НЕВИСТАЧАЄ ПОТУЖНОСТЕЙ" для того, щоб раби не повстали
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07.06.2024 12:19 Відповісти
Кудріцкий, тебе в школі на уроках фізики не вчили, якщо не знаєш закону Ома, сиди дома? Такий керівник більше зробить зла Україні ніж користі. Воно навіть не розуміє яку потужність має енергоблок. Воно нічого не зробило, навіть не розуміє, що можна зробити в енергосистемі, щоб покращити становища. Що в нього добре виходить, так це розповідати прогноз погоди.
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07.06.2024 01:24 Відповісти
хто з фахівців підкаже, чи можливо задіяти хоча б один енергоблок на чорнобильській АЕС? Теоретично так а от на практиці?
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07.06.2024 09:50 Відповісти
навряд
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08.06.2024 01:41 Відповісти
 
 