Укренерго: Днями в роботу вийде додатковий блок на АЕС. Це на два тижні покращить ситуацію
У ніч з 7 на 8 червня вийде в роботу додатковий блок на АЕС, що ненадовго покращить ситуацію в енергосистемі.
Про це повідомив голова "Укренерго" Володимир Кудрицький, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
"Ми очікуємо, що в ніч з п’ятниці на суботу вийде в роботу додатковий блок на АЕС і це на два тижні дасть приємну приварку до потужності, якою ми володіємо по всій енергосистемі. Тобто графіки не зникнуть, але стануть м’якші по всій енергосистемі", - заявив Кудрицький.
Він також зазначає, що з цим виведенням в роботу енергоблока областям буде легше дотримуватись лімітів. Але це покращення буде тимчасовим, адже попереду ще липень, коли на навантаження енергосистеми впливатиме спека.
Топ коментарі
+13 Dust
показати весь коментар06.06.2024 23:13
+11 Kan Kan #518965
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+10 Русский Алкаш
показати весь коментар07.06.2024 00:23
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це - наступ на Київ-2, тільки на цей раз руками ЗЄльоних бездарів, нездатних організувати оборону ППО, розсередження потужностей та раціональнеий розподіл енергетики
взимку з холодного та темного Києва повтікає більше в Європу більше половини його мешканців, в кращому випадку....
и водка как вода.4 часа из 24 - это + работающий водопровод + у 50% наличие газ, + 100% какое жалкое, но отопление зимой.
Полностью систему консервировать не будут.
30 км от Киева, все сидят на скважинах и эл. отоплении.
Відмічено зліт 4х бортів Ту-95 з аеродрому "Оленья" станом на 23:24 + корабли в море
хоч би було днями що покращуват
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Перший раз чую, що термін роботи атомного блоку 2 тиждня після запуску. Нова казочка від зелених блазнів. Сценарий казочки продефіцит і про відключення електрики писав той, хто писав сценарий замаху на шефіра і про луцького терориста.
2. Ще десь 10-15% знаходяться на окупованих теріторіях.
3. Промисловість не працює десь більше, ніж на половину.
4. 4 блоків Южноукраїнської АС в 90-х роках щоб покрити усі потребності 50 млн. населення України та всієї промисловості.
і т.і.
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Які к херам кондиціонери? Це зелені тварюки грають виставу "НЕВИСТАЧАЄ ПОТУЖНОСТЕЙ" для того, щоб раби не повстали