Укргідроенерго: Реакція світу на підрив Каховської ГЕС була недостатня
Реакція світу на підрив Каховської гідроелектростанції торік була недостатня.
Про це заявив генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота, відповідаючи на запитання: якою була реакція світової спільноти на підрив Каховської ГЕС рік тому, передає Цензор.НЕТ.
"На жаль, ми не отримали належної реакція світової спільноти на теракт росіян. Укргідроенерго неодноразово публічно закликало і продовжує привертати увагу міжнародної спільноти до прийняття швидких і рішучих дій, спрямованих на недопущення нових техногенних катастроф на об’єктах критичної інфраструктури. Проте реакція світу недостатня, відтак ми маємо ситуацію, коли ворог відчуває, що може продовжувати свої подальші атаки на енергетику в цілому та на об’єкти гідрогенерації зокрема, що відповідно і робить. Наслідки ми відчуваємо вже. Нині ситуація в енергосистемі важка: маємо втрати потужностей, дефіцит електроенергії та вимушені відключення від електроенергії населення та промисловості", - розповів Сирота.
За даними Укргідроенерго, Каховську ГЕС можна буде відбудувати через 6-7 років після деокупації.
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