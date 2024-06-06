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Укргідроенерго: Реакція світу на підрив Каховської ГЕС була недостатня

Руйнування греблі Каховської ГЕС

Реакція світу на підрив Каховської гідроелектростанції торік була недостатня.

Про це заявив генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота, відповідаючи на запитання: якою була реакція світової спільноти на підрив Каховської ГЕС рік тому, передає Цензор.НЕТ.

"На жаль, ми не отримали належної реакція світової спільноти на теракт росіян. Укргідроенерго неодноразово публічно закликало і продовжує привертати увагу міжнародної спільноти до прийняття швидких і рішучих дій, спрямованих на недопущення нових техногенних катастроф на об’єктах критичної інфраструктури. Проте реакція світу недостатня, відтак ми маємо ситуацію, коли ворог відчуває, що може продовжувати свої подальші атаки на енергетику в цілому та на об’єкти гідрогенерації зокрема, що відповідно і робить. Наслідки ми відчуваємо вже. Нині ситуація в енергосистемі важка: маємо втрати потужностей, дефіцит електроенергії та вимушені відключення від електроенергії населення та промисловості", - розповів Сирота.

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За даними Укргідроенерго, Каховську ГЕС можна буде відбудувати через 6-7 років після деокупації.

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Укргідроенерго (343) Сирота Ігор (22) Каховська ГЕС (566)


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який розголос з України - така й реакція

ЗЄльоні бездарі !
Порох би пів-світу на вуха поставив !
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07.06.2024 00:09 Відповісти
Просто Козирю злили зверху команду не розголошувати. Ця тварина наробила Україні лиха на кілька поколінь.
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07.06.2024 05:41 Відповісти
На Заході побачили , що зермаки здали Південь України кацапам за тиждень із ГЕС і з ЗАЕС, то яка повинна бути реакція Заходу потім на ту підірвану, покинуту владою ГЕС. А якими сльозами плакала зелена влада? (іронія і сарказм)
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07.06.2024 00:12 Відповісти
Реакція зе-банди взагалі була нульовою - все ОП просто на курорти роз'їхалися!
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07.06.2024 00:29 Відповісти
У козлов знову винен "світ","захід" но тіки не вони.
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07.06.2024 04:23 Відповісти
а що ж за твоїм рахунком було б "достатньою реакцією"? Що потрібно було зробити? Щр саме тебе б задовільнило? І чи не стрімке просування ворога на півдні стало передумовою цієї катастрофи? А чому те просування було настількі стрімким? такого питання нема в тебе?
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07.06.2024 12:54 Відповісти
 
 