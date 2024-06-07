На Куп’янському напрямку зберігається напружена ситуація. На Покровському напрямку з початку доби ЗСУ відбили 6 ворожих атак, - Генштаб

Від початку цієї доби вже відбулося 24 бойових зіткнень. Загарбники здійснили два авіаційні удари із застосуванням п’яти КАБів, понад 460 разів обстріляли позиції наших військ та населені пункти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресцентрі Генштабу ЗСУ.

На Харківщині з початку доби відбулось 7 ворожих атак

На Харківському напрямку ворог активних дій не проводив. Здійснює перегрупування військ.

На Куп’янському напрямку ситуація напружена. Від початку доби відбулося вже чотири бойові зіткнення в районах Піщаного, Дружелюбівки та Греківки. Штурмові дії тривають. Втрат позицій не допущено.

На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито три атаки поблизу Тернів та Торського, без успіху для противника. Триває боєзіткнення неподалік населеного пункту Терни.

Бої на сході: На Покровському напрямку ситуація під контролем ЗСУ

На Краматорському напрямку ситуація дещо напружена. З початку доби тут відбито дві спроби противника просунутися в районі Кліщіївки. Неподалік Калинівки триває бій.

На Покровському напрямку українські захисники вживають заходів щодо недопущення просування російських військ в глибину нашої території. Одна штурмова дія окупантів зазнала невдачі поблизу Новоолександрівки. Ще п’ять ворожих атак тривають поблизу Євгенівки, Сокола та Красногорівки. Ситуація під контролем Сил оборони України.

На Курахівському напрямку штурмові дії противника поблизу Георгіївки успіху не мали.

Бойові дії на півдні

На Оріхівському напрямку російський агресор здійснив одну безуспішну атаку в районі Копані. Втрат позицій не допущено.

На решті напрямків обстановка не зазнала суттєвих змін.

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