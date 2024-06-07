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Пентагон (1376) допомога (7871) США (20990)

155-мм гаубиці, ракети до HIMARS та боєприпаси: Пентагон оголосив вміст нового пакету військової допомоги від США. ПЕРЕЛІК

Пакет допомоги від США

У США оприлюднили перелік зброї та обладнання, яке передають Україні в рамках нового пакету допомоги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Пентагону.

У Міноборони США наголосили, що цей пакет допомоги надасть додаткові можливості для задоволення найнагальніших потреб України.

Так, США передають Україні:

  • ракети для систем протиповітряної оборони HAWK;
  • зенітні ракети Stinger;
  • боєприпаси для ракетних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
  • 155-мм гаубиці;
  • 155-мм та 105-мм артилерійські боєприпаси;
  • 81-мм мінометні міни;
  • бронетранспортери М113;
  • причепи для перевезення важкого обладнання;
  • берегові та річкові патрульні катери;
  • протитанкові ракетні комплекси TOW;
  • протитанкові комплекси Javelin та AT-4;
  • набої та гранати для стрілецької зброї;
  • боєприпаси для підриву;
  • прилади нічного бачення; та запасні частини, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

Раніше президент США Джо Байден оголосив, що Штати надають Україні пакет допомоги на $225 млн.

Читайте: США надали Україні можливість протистояти ворожому вогню та стріляти у відповідь по військах РФ, - Остін

Автор: 
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Топ коментарі
+11
Окорочков больше не будет, мразь казламордая. Четыре раза вас Америка вытаскивала из глубокой сраки, пятого не будет. Будете ягель жрать и чеченским кефиром запивать.
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07.06.2024 18:42
+10
Хаймарсам після перемоги будуть пам'ятники ставити.
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07.06.2024 16:02
+7
Каби передати не планує? Бож горе-наполеон на 3му році війни неможе зробити срану бомбу.
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07.06.2024 16:19
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Хаймарсам після перемоги будуть пам'ятники ставити.
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07.06.2024 16:02 Відповісти
1 млн касетних *********** і рашці буде Армагедон
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07.06.2024 16:03 Відповісти
Каби передати не планує? Бож горе-наполеон на 3му році війни неможе зробити срану бомбу.
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07.06.2024 16:19 Відповісти
Слава Героям,це ж квцапська мразь,в бан його!
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07.06.2024 17:42 Відповісти
Окорочков больше не будет, мразь казламордая. Четыре раза вас Америка вытаскивала из глубокой сраки, пятого не будет. Будете ягель жрать и чеченским кефиром запивать.
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07.06.2024 18:42 Відповісти
Америка настолько щедрая, что вполне возможно будет опять окорочка слать оркам.

Северную Корею ведь американцы кормили гуманитарным рисом во время недавнего 3-х летнего голода...
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08.06.2024 04:08 Відповісти
Треба тихо все робити, а потім .....казати.
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07.06.2024 16:53 Відповісти
Гаубицы вроде без електроники, только Канада поставил 4шт с електроникой чтобы была возможность использовать excalibur
вся техника примерно 20+ лет свежести
ППО пара NASAMS свежее 5+

Байден скорее всего не причем - хотя на него весь негатив
Вчера было видео, где он во Франции пытался сесть на стул, которого нет
Просто старый человек, не ориентируется уже в пространстве, забывает
А решения ведь ктото принимает...
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07.06.2024 17:21 Відповісти
От скажи, росіянин, яка мета цього висе..у?
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07.06.2024 20:51 Відповісти
Можно гордо отказаться от всего этого бесполезного старого мотлоха и пользоваться только своим суперсовременным оружием, которое в огромных количествах выпускают десятки украинских военныхзаводов.
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07.06.2024 18:46 Відповісти
Дякуємо США!
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07.06.2024 20:50 Відповісти
Поставив лайк.
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07.06.2024 23:01 Відповісти
Добрая помощь, слов нет, но исходя из того, что пакет был принят в объёме 61млрд. долларов, в этом случае она должна идти в объёме не менее 100млн. долларов ежедневно!
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08.06.2024 22:30 Відповісти
 
 