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Зеленський (22416) росія (63574) Франція (2902)

Зеленський про російські погрози Франції: Це ще один аргумент на користь нашої сміливості

Володимир Зеленський

Погрози РФ у відповідь на заяви Франції щодо можливості відправлення військових інструкторів до України є черговим аргументом на користь сміливості партнерів Києва.

Про це заявив президент Володимир Зеленський вважає, що російські п, виступаючи перед Національними зборами Франції, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"І коли вчора з Росії прозвучали прямі погрози Франції – це стало ще одним аргументом на користь нашої сміливості. На користь того, щоб жодне зло у світі не мало наглості протиставляти себе Франції та проголошувати французів військовими цілями", – заявив Зеленський.

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Нагадаємо, що 4 червня речник російського посольства у Франції Олександр Макогонов назвав французьких інструкторів в Україні "законною ціллю". У французькому Міністерстві закордонних справ пообіцяли відповідь на заяву російського посадовця.

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Топ коментарі
+5
Оно уже и за Макрона решает.
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07.06.2024 18:19
+3
З фотками із Франції щось не те.
Чого Зеленського не зняли з зустрічаючими?
Вилазить з якогось літака невідомо де.
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07.06.2024 18:14
+3
Як же ж ******** ці ігри Заходу з ******!
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07.06.2024 18:17
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З фотками із Франції щось не те.
Чого Зеленського не зняли з зустрічаючими?
Вилазить з якогось літака невідомо де.
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07.06.2024 18:14 Відповісти
Це сєкрєт. Кацапи нє дрємлят.
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07.06.2024 18:16 Відповісти
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07.06.2024 21:58 Відповісти
США Блінкен та Остін серед перших а від нетряпкяпкиякоїсь перед віцепрем"єркою сидів спочатку Єрмак, кудись зник, напроти Блінкена некамільфо? а потім Камишін , а КулебЯка наш там десь на пʼятому стільці за кадром
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07.06.2024 22:01 Відповісти
Як же ж ******** ці ігри Заходу з ******!
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07.06.2024 18:17 Відповісти
В нього під пазвами пенісні м'ячі? Чи штормить після коксу й він так тримає рівновагу?
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07.06.2024 18:19 Відповісти
Оно уже и за Макрона решает.
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07.06.2024 18:19 Відповісти
Потужно хоробрий ти наш, херой
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07.06.2024 18:25 Відповісти
дєрьмак - оні і мєня бояцца!
зє - і мєня тоже!
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07.06.2024 18:27 Відповісти
Щоб підкреслити свою безстрашність за Францію недостатньо мужньо розсунув руки.
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07.06.2024 18:33 Відповісти
Це він такої думки про себе-боневтік?
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07.06.2024 18:40 Відповісти
Недолуге не розуміє. Нам від Франції треба Іноземний легіон. В Україні. І це вирішить все, і ПЕРЕМОГУ. Якщо Рада не дає дозвіл, не ІНІЦІЮЄ ТАКЕ ЗВЕРНЕННЯ до Парижу, значить депутати поголовно - зрадники.
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07.06.2024 19:24 Відповісти
Міжгалактичний лідор, уряяяя!
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07.06.2024 21:44 Відповісти
 
 