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Кабмін спростив військовий облік для українців за кордоном

Військовий квиток

Сьогодні Кабінет Міністрів України ухвалив зміни до постанов, що регулюють військовий облік та мобілізацію. Уряд підтримав проєкт постанови №560, розроблений Міністерством оборони України з метою приведення до вимог статті 37 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" та врегулювання питань постановки на військовий облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які перебувають за межами держави.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Міноборони.

Нововведення, зокрема, стосуються можливості постановки на військовий облік через закордонні дипломатичні установи України для осіб, які перебувають не в Україні понад три місяці. Відтепер призовники, військовозобов’язані та резервісти зможуть ставати на облік без особистої присутності у районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

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Крім того, із переліку документів, що підтверджують право на відстрочку від призову для українців за кордоном, виключено вимогу про подання висновку лікарсько-консультативної комісії про потребу в постійному догляді для осіб з інвалідністю ІІ групи. Це дозволить уникнути зайвої бюрократії та спростити процедуру.

Також змінено порядок надання інформації про адміністративні правопорушення призовників, військовозобов’язаних та резервістів: тепер ці дані будуть надсилатися районними (міськими) територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки до поліції в електронному вигляді.

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Нові правила набувають чинності з дня опублікування і мають на меті зробити систему військового обліку більш ефективною та доступною.

Нагадаємо, за даними Міноборони, близько 15% військовозобов’язаних уточнили свої дані в "Резерв+".

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Топ коментарі
+21
А ці все не награються... Невже не зрозуміло що українці за кордоном поклали величезний болт на дебільні рішення та постанови кабміну?
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07.06.2024 19:17
+17
Прекрасно розуміють.Ціль дуже проста-показати видимість роботи,зробити з цивільних ухилянтів і боротись з ними.При цьому сравжніх ухилянтів ЗСУ,поліцію,силові структури і себе любимих вивести з під удару.
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07.06.2024 19:45
+15
слухай, гімноїд, держава поклала навіть на тих, хто українську землю захищав зі зброєю... ти вже пройшов ВЛК і чекаєш відправку у ЗСУ? чи тут вирішив свій бойовий запал вихолостити?

і ще... ти, українець сраний, перестань українців обзивати "каклами", бо так роблять тільки глибоко переконані рашисти. чи ти і є кацап чи кацапський прихвостень?
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07.06.2024 21:30
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А ці все не награються... Невже не зрозуміло що українці за кордоном поклали величезний болт на дебільні рішення та постанови кабміну?
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07.06.2024 19:17 Відповісти
Прекрасно розуміють.Ціль дуже проста-показати видимість роботи,зробити з цивільних ухилянтів і боротись з ними.При цьому сравжніх ухилянтів ЗСУ,поліцію,силові структури і себе любимих вивести з під удару.
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07.06.2024 19:45 Відповісти
Тільки працює це все у зворотному напрямку. Хоча, може ще й лишилися довбні що вірять зедебільній владі.
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07.06.2024 20:01 Відповісти
****** державу, держава ******* тебе. Це і є зворотній напрямок🤣
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07.06.2024 20:23 Відповісти
Ото ти притрушене... Нах..я мені система що працює проти мене? Як казав класик.
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08.06.2024 08:25 Відповісти
тільки закордонним каклам без виконання "дебільних" постанов влади, ніхто не видасть актуальні документи. Тому від покладання болта на державу, автоматично держава покладає болт на ухилянтів
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07.06.2024 20:18 Відповісти
Постійно несеш якусь *****!На марафоні таке розповідають,звідки така інфа?
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07.06.2024 20:27 Відповісти
слухай, гімноїд, держава поклала навіть на тих, хто українську землю захищав зі зброєю... ти вже пройшов ВЛК і чекаєш відправку у ЗСУ? чи тут вирішив свій бойовий запал вихолостити?

і ще... ти, українець сраний, перестань українців обзивати "каклами", бо так роблять тільки глибоко переконані рашисти. чи ти і є кацап чи кацапський прихвостень?
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07.06.2024 21:30 Відповісти
Ах як хочеться масним лапкам дотягтися до українців за кордоном!
А які зручності!
Заохотьте свиню рекламними фото ковбас та холодців!
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07.06.2024 19:20 Відповісти
тобто захищати майно каклів які втікли з країни мають якісь дурачки? А хитросракі нє раждєни для вайни.
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07.06.2024 20:19 Відповісти
А якщо все життя з тебе тільки брали і майна ніякого нема?
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07.06.2024 22:03 Відповісти
А чому тоді українці в Україні так само дистанційно стати на облік не можуть? Чому така дискримінація тих, хто залишився, і поблажки тим, хто виїхав, і найближчим часом повертатися не буде?
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07.06.2024 19:20 Відповісти
Ага, про тих хто залишився, криичать, ухилянти, ухилянти, а про тих хто виїхав, про дітей та родичів чиновників, чомусь не бігають і не кричать, ухилянти, ухилянти
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07.06.2024 19:33 Відповісти
Кричать
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07.06.2024 19:36 Відповісти
Чотириразовому спростіть! Пришліть воєнкома прям на робоче місце. Бо він, бідося, так оновитись хоче!
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07.06.2024 19:23 Відповісти
Цей оновленню не підлягає - тільки в утиль!
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07.06.2024 19:33 Відповісти
ну обапдейтився ж до 6.30 ))
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07.06.2024 19:51 Відповісти
Не пиз#якав б за океану,захисник🤣
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07.06.2024 20:17 Відповісти
От ти і захищай ,а то розвелося вас диванних патріотів , різних заброньованих політологів ,експертів , і до речі ,особисто я не хочу ні до Рашки ,ні до ЄС і НАТО ,Україна самодостатня країна і їй не потрібні господарі ,ні на Сході ,ні на Заході ,
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07.06.2024 20:26 Відповісти
я вже в НАТО та ЄС, тому що ті, хто поруч зі мною на виборах не голосували за проросійські партії, Яника, Зелю, Гепу, Допу, Мертветчука, %уйсфрича, Мураєва тощо ))
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07.06.2024 21:43 Відповісти
То ж ти за кордоном, а значить, з твоєї ж логіки - 100% уклоніст.
Ну самокритично, ціную, але чому уклоніст дорікає іншим уклоністам?
А якщо це ВПН і ти в Україні, то тим більше питань чому ти лупиш по клавіатурі, а не захищаєш державу.
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07.06.2024 22:27 Відповісти
Этот бот вроде бы и на УП пишет подобную дичь. Ура патриот из штатов который всех посылает на убой. Классика. На вопрос какое он имеет право вякать из штатов во время войны тактично игнорит и продолжает дальше спамить🤣
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08.06.2024 04:14 Відповісти
Не бреши
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07.06.2024 23:08 Відповісти
Це за яким часом, бо у нас тут стабільні 5.30?
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07.06.2024 19:54 Відповісти
… з коробки.
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07.06.2024 19:55 Відповісти
Так, але у разі необхідності отримати новий паспорт, приміром, держава ложить болт на тебе і тобі подібних зйобишів. Виявляється у цю гру можна грати двох.
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07.06.2024 20:22 Відповісти
Ти тупий дебіл!Десь ***** прочитав і розповсюджуєш
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07.06.2024 20:29 Відповісти
Сумніваюсь хто гроші буде в українські держбанки класти, щоб великий біщнес потім кредитів набирав та невіддавав і нерухомість купляти яку ж депутати і будують... вони скоріше їх обілетять ... закордоном появляться бігунки.. які там за 3-4 тис порішають з паспортом...
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07.06.2024 20:41 Відповісти
Да тут старый сдать не могут а ты все про новый🤣 будет очень много желающих его получить особенно после этих гестаповских законов😂
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07.06.2024 22:31 Відповісти
То упростить ,то всем вернутся за 30 суток,цирк.
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07.06.2024 20:19 Відповісти
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07.06.2024 20:49 Відповісти
Кацап,ти забув коли ви напали на Україну? Нагадаю тобі -24 лютого 2022 року.При чому тут 2021 рік?... І взагалі,****** на лєнта.сру і там радь що кому робити!
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07.06.2024 22:03 Відповісти
Бо він, мабуть, виїхав в 20му. Тож з 21го, а після цього пана вже у решти можна "атнімать і дєліть". ****** шарікови, як вони заіпали.
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07.06.2024 22:23 Відповісти
Удачи жить с такими же сумасшедшими в шизоленде, стратег🤣один из ярких приимеров почему все адекватные бегут отсюда и не вернуться
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07.06.2024 22:29 Відповісти
Хочуть залишити українців без документів, щоб за Залужного не проголосували.

Вибори чмирьку! В шию гадьониша! А в/с нехай заштовхає собі кудись
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07.06.2024 20:42 Відповісти
Щось мені здається що залужний буде новим розчаруванням українців... враховуючи як він списався по влк... мовчав за корупцію в тцк... та тепер мовчить щодо виробництва озброєння
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07.06.2024 20:51 Відповісти
На все згодні - аби хоч якось захомутати! Наших дітей! Своїх вони мобілізувати чомусь не поспішають! Суки!!!!
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08.06.2024 10:53 Відповісти
 
 