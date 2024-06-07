Кабмін спростив військовий облік для українців за кордоном

Сьогодні Кабінет Міністрів України ухвалив зміни до постанов, що регулюють військовий облік та мобілізацію. Уряд підтримав проєкт постанови №560, розроблений Міністерством оборони України з метою приведення до вимог статті 37 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" та врегулювання питань постановки на військовий облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які перебувають за межами держави.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Міноборони.

Нововведення, зокрема, стосуються можливості постановки на військовий облік через закордонні дипломатичні установи України для осіб, які перебувають не в Україні понад три місяці. Відтепер призовники, військовозобов’язані та резервісти зможуть ставати на облік без особистої присутності у районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

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Крім того, із переліку документів, що підтверджують право на відстрочку від призову для українців за кордоном, виключено вимогу про подання висновку лікарсько-консультативної комісії про потребу в постійному догляді для осіб з інвалідністю ІІ групи. Це дозволить уникнути зайвої бюрократії та спростити процедуру.

Також змінено порядок надання інформації про адміністративні правопорушення призовників, військовозобов’язаних та резервістів: тепер ці дані будуть надсилатися районними (міськими) територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки до поліції в електронному вигляді.

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Нові правила набувають чинності з дня опублікування і мають на меті зробити систему військового обліку більш ефективною та доступною.

Нагадаємо, за даними Міноборони, близько 15% військовозобов’язаних уточнили свої дані в "Резерв+".