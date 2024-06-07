Підвищення тарифів на електроенергію для населення не покрило її ринкової вартості, - Шмигаль
Підняття тарифів на електроенергію для населення не покрило її ринкову вартість.
Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" заявив Премʼєр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Це підняття не покрило ринкову вартість. Ринкова вартість електроенергії коливається в районі 7-8 грн. Ми встановили тариф 4,32 грн, виходячи з найдешевшої собівартості Енергоатому та Укргідроенерго, це дві державні компанії, плюс входить собівартість доставки людям. Це найменша собівартість найдешевшої енергії, яка у нас в державі на сьогодні доступна. Ми її віддаємо людям", - сказав Шмигаль.
При цьому він нагадав, що нічний тариф залишається 2,16 грн.
На його думку, це буде стимулом для встановлення двозонних лічильників, щоб споживати більше електроенергії вночі, коли вона дешевша і доступніша.
"У будь-якому випадку, держава сплачує більше 90 млрд грн для того, щоб забезпечити цю неринкову ціну для населення", - сказав Шмигаль.
За його словами, покриття собівартості електроенергії дає можливість накопичення коштів зі сплати податків в бюджет двома державними компаніями, можливість проводити ремонтні роботи.
Так, як додав Шмигаль, вже ухвалено рішення про перерахування 1,5 млрд грн державній компанії "Центренерго" для ремонту двох зруйнованих росіянами електростанцій - Трипільської та Зміївської.
Також, за його словами, податки будуть переводитись у спеціальний фонд для виплати субсидій.
Крім того, як наголосив Премʼєр, субсидії будуть перераховані автоматично, для цього не треба подавати ніяких документів.
"Люди, які потребуватимуть субсидій вже в нових умовах, в новому тарифі, подають свої заявки, отримують свої субсидії. Ми збільшуємо цей спеціальний рахунок за рахунок сплати податків державними енергетичними компаніями і, відповідно, будемо також відшкодовувати, щоб вразливі верстви населення могли в повній мірі отримувати послуги, і вразливі категорії не відчували суттєвого впливу підняття тарифів", - сказав Шмигаль.
Нагадаємо, уряд 31 травня підвищив тариф на електрику для населення із 2,64 грн до 4,32 грн за кВт-год.
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