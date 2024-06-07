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Підвищення тарифів на електроенергію для населення не покрило її ринкової вартості, - Шмигаль

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль

Підняття тарифів на електроенергію для населення не покрило її ринкову вартість.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" заявив Премʼєр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Це підняття не покрило ринкову вартість. Ринкова вартість електроенергії коливається в районі 7-8 грн. Ми встановили тариф 4,32 грн, виходячи з найдешевшої собівартості Енергоатому та Укргідроенерго, це дві державні компанії, плюс входить собівартість доставки людям. Це найменша собівартість найдешевшої енергії, яка у нас в державі на сьогодні доступна. Ми її віддаємо людям", - сказав Шмигаль.

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При цьому він нагадав, що нічний тариф залишається 2,16 грн.

На його думку, це буде стимулом для встановлення двозонних лічильників, щоб споживати більше електроенергії вночі, коли вона дешевша і доступніша.

"У будь-якому випадку, держава сплачує більше 90 млрд грн для того, щоб забезпечити цю неринкову ціну для населення", - сказав Шмигаль.

За його словами, покриття собівартості електроенергії дає можливість накопичення коштів зі сплати податків в бюджет двома державними компаніями, можливість проводити ремонтні роботи.

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Так, як додав Шмигаль, вже ухвалено рішення про перерахування 1,5 млрд грн державній компанії "Центренерго" для ремонту двох зруйнованих росіянами електростанцій - Трипільської та Зміївської.

Також, за його словами, податки будуть переводитись у спеціальний фонд для виплати субсидій.

Крім того, як наголосив Премʼєр, субсидії будуть перераховані автоматично, для цього не треба подавати ніяких документів.

"Люди, які потребуватимуть субсидій вже в нових умовах, в новому тарифі, подають свої заявки, отримують свої субсидії. Ми збільшуємо цей спеціальний рахунок за рахунок сплати податків державними енергетичними компаніями і, відповідно, будемо також відшкодовувати, щоб вразливі верстви населення могли в повній мірі отримувати послуги, і вразливі категорії не відчували суттєвого впливу підняття тарифів", - сказав Шмигаль.

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Нагадаємо, уряд 31 травня підвищив тариф на електрику для населення із 2,64 грн до 4,32 грн за кВт-год.

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Топ коментарі
+35
С..У..К..А ахметовская народом проклята на 5 поколінь вперед.
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07.06.2024 21:01
+30
Ходив на ринок, хотів глянуть ринкову вартість. Щось жодного продавця електроенергії не бачив... Тож про ціну, підозрюю, нам ******* нас обманюють.
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07.06.2024 21:02
+28
йдіть у сраку! Де звіт про аитрачені кошти на захист генерації?
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07.06.2024 21:03
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А ринкову вартість цей поц взяв на ринку, де скумрія по 8 чи Ахмєтов по такій ціні купляє у Енергоатому? Ідіот, навіть брехати правдоподібно не здатен, і воно прем'єр-міністр.
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08.06.2024 00:26 Відповісти
Так ви пригадайте хто такий Шмигаль, цеж топ менеджер Ахметова
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08.06.2024 01:07 Відповісти
Це вже не топ менеджер Ахметова, а мародер і диверсант.
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09.06.2024 01:32 Відповісти
А Ахмєтав хто?🤣
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09.06.2024 01:53 Відповісти
Справа в тому, що, яким би аморальним, як казав Азіров, кровосісею, не був Ахмєтов, він не державний службовець, а це таки інша відповідальність і обов'язки.
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09.06.2024 23:54 Відповісти
Діяльність цього уряду теж непокрила витрат на його утримання...
Такшо 1:1...
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08.06.2024 00:32 Відповісти
Ми ще платили по новому тарифу від пінгвінів,а ви вже кажете,що не покрили собівартості.
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08.06.2024 00:46 Відповісти
Давай ишшо!!!!
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08.06.2024 07:31 Відповісти
Тоді вже купляйте обладнання, а не отримуйте його безкоштовно від інших країн. Чомусь іншим бізнесам (не наближеним до ермакратії та боневтікщини) ніхто нічого безкоштовно не дає, лише відбирають
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08.06.2024 09:28 Відповісти
Все крадете, ніяк не накрадетесь. Добре що я вам вже ні копійки не плачу.
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08.06.2024 10:04 Відповісти
Все, до чого дотягнулися зелені ручки, стає "збитковим"....
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08.06.2024 10:55 Відповісти
Коли ви вже ***** понаїдаєтеся???
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08.06.2024 11:22 Відповісти
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