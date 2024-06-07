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конгрес (22) Пентагон (1376) США (20990) ATACMS (136)

Конгресмени-республіканці закликали Пентагон зняти усі заборони для України на використання ATACMS

Конгресмени-республіканці закликали Пентагон зняти усі заборони для України на використання ATACMS

Очільник комітету із розвідки Палати представників, конгресмен-республіканець Майк Тернер направив лист главі Пентагону Ллойду Остіну із закликом зняти усі обмеження для України на використання ракет ATACMS та іншої далекобійної американської зброї.

Про це пише "Голос Америки", повідомляє Цензор.НЕТ.

Тернер зазначив, що адміністрація президента США Джо Байдена "обмежує здатність України захищатися від нападів Росії", не дозволяючи бити по території РФ американськими ракетами ATACMS.

"Неможливо вести війну, в якій ворогу дозволено стріляти по вас, а ви не можете вести вогонь у відповідь", - йдеться у заяві конгресмена.

У листі республіканець нагадує, що 20 травня його комітет відправив двопартійне звернення від демократів та республіканців до Білого дому із закликом "дозволити українським силам завдавати ударів по території Росії, використовуючи зброю США". Через декілька днів адміністрація Байдена зняла певні обмеження. Тернер заявив, що "це позитивний крок, але недостатній".

Читайте також: Ми впевнені, що американські ATACMS не застосовуються для ударів по території Росії, - Пентагон

У своєму листі глава комітету із розвідки Палати представників зазначає, що на критичній необхідності зняти обмеження із далекобійних ракет ATACMS наголошує президент України Володимир Зеленський

Тернер вважає, що у відповідь на рішення адміністрації Байдена дозволити Україні завдавати ударів по РФ лише неподалік Харківської області "Росія неминуче розкидає свої сили на інших ділянках вздовж кордону".

"Дозвіл Україні використовувати ATACMS для глибших ударів забезпечить можливість переривати, стримувати та захищатися від безперервних атак Росії. Я закликаю вас скасувати усі заборони на використання ATACMS та іншої зброї великої дальності, яка постачається США", - йдеться у зверненні до Пентагону.

Конгресмени-республіканці закликали Пентагон зняти усі заборони для України на використання ATACMS

Нагадаємо, що Україна може використовувати американські реактивні снаряди GMLRS, артилерійські ракетні системи HIMARS й інші артилерійські системи для ударів по військових об’єктах на території Росії, однак дозвіл не розповсюджується на ракети "земля-земля" великої дальності ATACMS.

Читайте також: США надали Україні можливість протистояти ворожому вогню та стріляти у відповідь по військах РФ, - Остін
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Топ коментарі
+11
Тернер - великий друг України і ненависник комуністів і кацапів. Тож не варто тут накидати на вентилятор.
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07.06.2024 21:33
+6
Ось побачите, ще й на Байдена в суд подадуть за злочинну бездіяльність. Може навіть напишуть у формулюванні "...міг запобігти війні, але не зробив цього".
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07.06.2024 21:36
+2
тому що там яструби. а ліваки в іншій партії тусуються.
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07.06.2024 21:34
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Джонсон ввів заядлих двох трампістів в комітет розвідки ... Оцей Тернер зараз почитаю - про нього... Це типу як Безумна таТатаров в такому комітеті агенти Кремля
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07.06.2024 21:16 Відповісти
Скотт Перри из Пенсильвании и Ронни Джексон из Техаса в Комитет по разведке Палаты представителей были объявлены в Палату представителей в среду.
POLITICO
Спикер Джонсон назначает двух союзников Трампа в комитет, который занимается секретной разведкой

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон назначает двух крайне правых республиканцев в мощный Комитет по разведке Палаты представителейкрайне правых республиканцев в мощный Комитет по разведке Палаты представителей, позиционируя двух близких союзников Дональда Трампа, которые работали над https://apnews.com/article/joe-biden-wins-white-house-ap-fd58df73aa677acb74fce2a69adb71f9 отменой президентских выборов 2020 года, в группу, которая получает деликатные секретные брифинги и контролирует работу американских шпионских агентств.
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07.06.2024 21:22 Відповісти
Тернер - великий друг України і ненависник комуністів і кацапів. Тож не варто тут накидати на вентилятор.
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07.06.2024 21:33 Відповісти
яж не про нього -читайте нижче з ПОЛІТІКО
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07.06.2024 21:45 Відповісти
я про двох нових трампістів в комітеті - не з винтелятора , а від Джонсона зТампом7 Один з них вірний багатолітній ос обистий лікар Трампа
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07.06.2024 21:47 Відповісти
вмикаю вентилятор на повні оберти і ...
Politico suxx, Biden musd1e Trump forever 🤟
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07.06.2024 22:21 Відповісти
Politico - лівацький смітник, у якому дуже багато авторів із кацапськими прізвищами
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07.06.2024 22:19 Відповісти
Якось не зрозуміло, республіканці попросили зняти усі заборони - так Джонсон знову поганий
Демократи також можуть попросити зняти заборону
Чому не просять?

Чи знову заняті скандалом https://www.nbcnews.com/politics/politics-news/live-blog/hunter-biden-trial-live-update-rcna155305 1 , https://www.youtube.com/watch?v=_jbsKCEBFk0 2
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08.06.2024 00:33 Відповісти
Як респи поперли! і мексиканськии кордон не приплітають
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07.06.2024 21:21 Відповісти
тому що там яструби. а ліваки в іншій партії тусуються.
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07.06.2024 21:34 Відповісти
Це той випадок коли ти шось зробив і якби не розвивалися події далі ти все одно отримаєш прибуток ( в даному випадку голоси ).
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07.06.2024 21:42 Відповісти
******** в них там робиться…
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07.06.2024 21:31 Відповісти
Ось побачите, ще й на Байдена в суд подадуть за злочинну бездіяльність. Може навіть напишуть у формулюванні "...міг запобігти війні, але не зробив цього".
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07.06.2024 21:36 Відповісти
тобто трампісти вбачають користь для виборів в проукраїнській позиції- ну тепер Байдену треба по Мацкві пуляти
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07.06.2024 21:49 Відповісти
Он неподсуден. Был уже прецендент. Судья сказал , что невозможно судить чела, который не понимает, что делает и где находится.
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07.06.2024 22:23 Відповісти
Та скількі там вже йому залишилося...
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07.06.2024 22:52 Відповісти
Син офіцера ГУР рашки , він же агент рашки Козир, сидить по праву руку в Нормандській зустрічі ( де Блінкен у Байдена ) А потім різні замісники ОПУ та віцепремєрка й аж п"ятим сидить.... тататааааа- "наш Блінкен "- КулебЯка
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07.06.2024 21:35 Відповісти
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07.06.2024 21:39 Відповісти
Тільки чого вони до Пентагону? - добро ж дає президент
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07.06.2024 21:39 Відповісти
Республіканці - депутати здорової людини
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07.06.2024 22:17 Відповісти
Марія Барабаш - 10 фактів про Трампа і Україну
https://censor.net/ua/blogs/3476827/10_faktv_pro_trampa_ukranu#comment_81538492
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08.06.2024 08:54 Відповісти
 
 