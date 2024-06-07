Конгресмени-республіканці закликали Пентагон зняти усі заборони для України на використання ATACMS

Очільник комітету із розвідки Палати представників, конгресмен-республіканець Майк Тернер направив лист главі Пентагону Ллойду Остіну із закликом зняти усі обмеження для України на використання ракет ATACMS та іншої далекобійної американської зброї.

Про це пише "Голос Америки", повідомляє Цензор.НЕТ.

Тернер зазначив, що адміністрація президента США Джо Байдена "обмежує здатність України захищатися від нападів Росії", не дозволяючи бити по території РФ американськими ракетами ATACMS.

"Неможливо вести війну, в якій ворогу дозволено стріляти по вас, а ви не можете вести вогонь у відповідь", - йдеться у заяві конгресмена.

У листі республіканець нагадує, що 20 травня його комітет відправив двопартійне звернення від демократів та республіканців до Білого дому із закликом "дозволити українським силам завдавати ударів по території Росії, використовуючи зброю США". Через декілька днів адміністрація Байдена зняла певні обмеження. Тернер заявив, що "це позитивний крок, але недостатній".

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У своєму листі глава комітету із розвідки Палати представників зазначає, що на критичній необхідності зняти обмеження із далекобійних ракет ATACMS наголошує президент України Володимир Зеленський.

Тернер вважає, що у відповідь на рішення адміністрації Байдена дозволити Україні завдавати ударів по РФ лише неподалік Харківської області "Росія неминуче розкидає свої сили на інших ділянках вздовж кордону".

"Дозвіл Україні використовувати ATACMS для глибших ударів забезпечить можливість переривати, стримувати та захищатися від безперервних атак Росії. Я закликаю вас скасувати усі заборони на використання ATACMS та іншої зброї великої дальності, яка постачається США", - йдеться у зверненні до Пентагону.

Нагадаємо, що Україна може використовувати американські реактивні снаряди GMLRS, артилерійські ракетні системи HIMARS й інші артилерійські системи для ударів по військових об’єктах на території Росії, однак дозвіл не розповсюджується на ракети "земля-земля" великої дальності ATACMS.

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