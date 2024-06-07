Зеленський у Парижі: Битва за Європу досі триває, майбутнє наших з вами народів не визначено

Європа має залишатися простором миру та свободи. Саме зе наразі триває битва.

Про це під час спільної пресконференції з Президентом Франції Емманюелем Макроном сказав Президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Цими днями у Франції, в Нормандії, у багатьох інших місцях світу згадували героїзм людей у час Другої світової війни. І кожен розуміє заради чого був той героїзм. На Омаха-біч ми всі могли побачити, як це тоді було, бачили документальну хроніку, чули у спогадах. І всі ці кадри, всі ті емоції дуже нагадували через що проходять наші чоловіки, жінки, наші воїни на фронті наші люди в прифронтових містах, громадах, і усюди в Україні, де життя зазнає ударів російського терору. Все це – чітке свідчення того, що битва за Європу досі триває. Досі майбутнє наших з вами народів не визначено. І саме це належить зробити нам з вами - Україні, Франції, нашим союзникам. Європа має залишатися простором миру, простором свободи, а не насильства чи ненависті, які поширюють такі режими, як російський", - сказав Зеленський.

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Як зазначив Президент України, спільними зусиллями це може бути забезпечено, і свідченням тому є ставлення Франції та французького народу до України і українців.

Глава держави подякував Президенту Франції, народу Франції за підтримку України, за увагу і турботу про те, що Україні вдалося захистити себе і усіх європейців.

"Свобода - це не просто слова на папері, навіть найбільш важливих конвенцій та декларацій. Не щось таке, що люди отримують у спадок від своїх батьків чи у подарунок від когось іншого. Свобода – це дуже крихке і дорогоцінне відчуття, що ми всі, так чи інакше, поєднані чимось невидимим, але надзвичайно сильним. І особливо це проявляється тоді, коли ми захищаємо себе. Хто відстояв свою свободу, свої права, свою незалежність, свою гідність, цим зміцнює свою свободу і свободу того, хто поруч. Свобода має таку властивість поширюватися від людини до людини", - сказав Зеленський.