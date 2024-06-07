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Зеленський у Парижі: Битва за Європу досі триває, майбутнє наших з вами народів не визначено

Президент України Володимир Зеленський

Європа має залишатися простором миру та свободи. Саме зе наразі триває битва.

Про це під час спільної пресконференції з Президентом Франції Емманюелем Макроном сказав Президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Цими днями у Франції, в Нормандії, у багатьох інших місцях світу згадували героїзм людей у час Другої світової війни. І кожен розуміє заради чого був той героїзм. На Омаха-біч ми всі могли побачити, як це тоді було, бачили документальну хроніку, чули у спогадах. І всі ці кадри, всі ті емоції дуже нагадували через що проходять наші чоловіки, жінки, наші воїни на фронті наші люди в прифронтових містах, громадах, і усюди в Україні, де життя зазнає ударів російського терору. Все це – чітке свідчення того, що битва за Європу досі триває. Досі майбутнє наших з вами народів не визначено. І саме це належить зробити нам з вами - Україні, Франції, нашим союзникам. Європа має залишатися простором миру, простором свободи, а не насильства чи ненависті, які поширюють такі режими, як російський", - сказав Зеленський.

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Як зазначив Президент України, спільними зусиллями це може бути забезпечено, і свідченням тому є ставлення Франції та французького народу до України і українців.

Глава держави подякував Президенту Франції, народу Франції за підтримку України, за увагу і турботу про те, що Україні вдалося захистити себе і усіх європейців.

"Свобода - це не просто слова на папері, навіть найбільш важливих конвенцій та декларацій. Не щось таке, що люди отримують у спадок від своїх батьків чи у подарунок від когось іншого. Свобода – це дуже крихке і дорогоцінне відчуття, що ми всі, так чи інакше, поєднані чимось невидимим, але надзвичайно сильним. І особливо це проявляється тоді, коли ми захищаємо себе. Хто відстояв свою свободу, свої права, свою незалежність, свою гідність, цим зміцнює свою свободу і свободу того, хто поруч. Свобода має таку властивість поширюватися від людини до людини", - сказав Зеленський.

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Топ коментарі
+14
Генератор болтовни на случайных числах
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07.06.2024 22:56
+6
Вовчік вже вирішив що народ "його" й ще чийсь там..... дурне поїхало в турне....
Мій народ кажуть тільки диктатори.
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07.06.2024 23:38
+5
«Досі майбутнє наших з вами народів не визначено.». Я навіть знаю імʼя тої шмарклі, яка замість оборони країни відкрила двері для «невизначеності».
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07.06.2024 23:39
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Генератор болтовни на случайных числах
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07.06.2024 22:56 Відповісти
З таким зрадником точно майбутнє України не визначено, а може і цілого світу.
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08.06.2024 06:37 Відповісти
Франції ніщо не породжує !
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07.06.2024 23:02 Відповісти
Доля Європи в Украіні - помагаите сильніше
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07.06.2024 23:06 Відповісти
десь у парижі:
"месье, же не манж па "суха мівіна" сис жур"
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07.06.2024 23:24 Відповісти
Битва за європу?
Кончена мразь, тьху на тебе суку
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07.06.2024 23:37 Відповісти
Вовчік вже вирішив що народ "його" й ще чийсь там..... дурне поїхало в турне....
Мій народ кажуть тільки диктатори.
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07.06.2024 23:38 Відповісти
не факт,що він говорив про українців).
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08.06.2024 00:21 Відповісти
«Досі майбутнє наших з вами народів не визначено.». Я навіть знаю імʼя тої шмарклі, яка замість оборони країни відкрила двері для «невизначеності».
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07.06.2024 23:39 Відповісти
твое майбутне визначено. не хвилюйся!
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07.06.2024 23:40 Відповісти
Вава, твій народ в 95-м кварталі
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07.06.2024 23:58 Відповісти
Боневтік вже ..... захищає Європу ! На зустрічі з Байденом буде захищати Америку. А на саміті весь світ ! Ось для чого йому цей саміт за гроші українців. Треба донатити на витрати зєлєнскаВО ? Рахунок пЖалуйста, товариш дЄрмак агласітє.
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08.06.2024 03:11 Відповісти
 
 