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НАТО планує створити посаду спецпредставника в Україні, який координуватиме підтримку від Альянсу, – ЗМІ

НАТО планує створити посаду спеціального представника в Україні

У НАТО обговорюють план щодо створення нової посади для спеціального представника в Україні. Такий представник перебуватиме в Києві.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це повідомив американський журнал Foreign Policy із посиланням на співрозмовників, які ознайомлені з цим питанням.

За даними співрозмовників видання, такий представник перебуватиме у Києві, оскільки НАТО планує збільшити свої довгострокові зобов’язання перед Україною на тлі війни з РФ.

Зазначається, що новий представник координуватиме підтримку України від Альянсу, включно з потоками військової допомоги з різних західних країн.

Деякі західні посадовці схвально відгукуються щодо створення посади посланника, який контролюватиме постачання зброї.

Читайте також: Шлях України до НАТО є незворотним, - президент Фінляндії Стубб

"Ми шукаємо шляхи інституціоналізації частини двосторонньої підтримки, яка надходить до України, і введення її в НАТО, щоб забезпечити більшу узгодженість цієї допомоги й адекватний розподіл тягаря між Альянсом у нашій колективній підтримці України", – заявила посол США в НАТО Джуліанна Сміт.

Проте, зауважили журналісти, є чиновники в НАТО, які утримуються від створення цієї посади, оскільки це не відповідає головній меті України - вступ у НАТО.

"Це частина втішного призу, який ми всі намагаємося створити. Це ще один приклад того, що ми робимо замість того, що насправді хоче від нас Україна", - сказав один із чиновників НАТО на умовах анонімності.

Також читайте: Запрошення України до членства в НАТО не буде розглядатися на саміті у Вашингтоні, - посол США Сміт

Як додали в журналі, найбільші прихильники України в Європі, особливо в країнах Східної Європи, наполягали на тому, щоб країна отримала офіційне запрошення приєднатися до НАТО як повноправного члена на майбутньому саміті, але Сполучені Штати та Німеччина "заблокували цю спробу".

Нагадаємо, НАТО планує запропонувати Україні пакет безпекової допомоги під час щорічного саміту Альянсу влітку цього року у Вашингтоні, хоча очікується, що він не задовольнить давнє прохання України про членство в НАТО на тлі російського вторгнення.

Саміт НАТО у Вашингтоні торкнеться трьох ключових питань, пов'язаних з Україною. Проте про членство країни в Альянсі не йдеться.

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Топ коментарі
+2
Тобто смотрящий над Єрмаком і компанією, які можливо і не тирять американську зброю, але ******* її розподіляти між "своїми", або просто тримати на складах, таким чином впливаючи на перебіг подій на фронті. І це зі сторони американців абсолютно слушно.
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08.06.2024 11:59
+2
Потрібно запропонувати на цю посаду Тимошенка. А що? Він гарно вміє координувати постачання в Україну чого хочеш, починаючи з автомобілів Chevrolet Tahoe. Або запропонувати когось з губернаторі. Будь-якого. Вони всі знатно накоординувались на гуманітраці, пора їм іти до "нових висот".
А серйозно, так потрібні такі координатори-контролери. Для всього, від зброї до грошей. Не менш потрібні ніж іноземні інструктори в ЗСУ.
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08.06.2024 12:15
+2
обложилі, валкі пазорниє!
як, тепер, 5-6 менеджерам крутитися?
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08.06.2024 12:29
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Тобто смотрящий над Єрмаком і компанією, які можливо і не тирять американську зброю, але ******* її розподіляти між "своїми", або просто тримати на складах, таким чином впливаючи на перебіг подій на фронті. І це зі сторони американців абсолютно слушно.
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08.06.2024 11:59 Відповісти
Зброю вони то не тирять , а от гроші ще й як тирять .
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08.06.2024 12:00 Відповісти
Невже ваше ниття допоможе перемогти парашу?
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08.06.2024 12:14 Відповісти
маєш на увазі,що зрадикам казати правду,що вони такими є, а злодіям ,котрі обиирають український народ теж нічого не казати, бо їхні "титанічні зусилля" допомагають якимось чином перемогти 3,14дерацію???
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08.06.2024 13:24 Відповісти
Потрібно запропонувати на цю посаду Тимошенка. А що? Він гарно вміє координувати постачання в Україну чого хочеш, починаючи з автомобілів Chevrolet Tahoe. Або запропонувати когось з губернаторі. Будь-якого. Вони всі знатно накоординувались на гуманітраці, пора їм іти до "нових висот".
А серйозно, так потрібні такі координатори-контролери. Для всього, від зброї до грошей. Не менш потрібні ніж іноземні інструктори в ЗСУ.
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08.06.2024 12:15 Відповісти
Посланець НАТО...

Поганець... в хату...

Де вже все вкраденно...

Навіть в кадилах нема ладану...
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08.06.2024 12:26 Відповісти
НАТО требо не посади ділити , а хоча розібратися польськими фермерами . Польша член Альянсу . Ці фермери шкодлять напряму інтересам НАТО й змушують на їх витрачати сили й кошти .

Хочу лише нагадати , коли після Мюнхена гітлер окупував Чехословатчину "геніяльне" польстке керівництво зробило казкову "багатоходівку" й захопила клаптик чеської теріторії . Вони мабуть тоді так пишалися своєїм хистом й розумом . Але це був останній рік влади цих "розумників" , й останній рік незалежності Польші на довгі 45 років . Так що , польські фермере теж саме роблять . За свої містечкові дрібні інтереси .
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08.06.2024 12:28 Відповісти
обложилі, валкі пазорниє!
як, тепер, 5-6 менеджерам крутитися?
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08.06.2024 12:29 Відповісти
я ще якось можу проаналізувати коли США блокують вступ України до НАТО : все ж таки їхні військові завершували Другу Світову війну і їхня ядерна парасолька прикриває Європу від бурого крємльовського мєдвєдя.

ну а Німеччина, яка в оборону Європи після Другої Світової війни нічого не вклала, яке вона має право когось блокувати ?!

Німеччина в цій ролі виглядає вкрай принизливо : самі нічого не вирішують, але виконують всі забаганки США.
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08.06.2024 13:06 Відповісти
В більш розгорнутій версії звучить так:
"План, який у разі його затвердження буде представлений на майбутньому саміті НАТО у Вашингтоні в липні, передбачає створення нової посади "старшого цивільного представника" НАТО в Україні за зразком аналогічної посади, створеної НАТО в Афганістані." 😬
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08.06.2024 13:13 Відповісти
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08.06.2024 13:19 Відповісти
Комісії Україна -НАТО не вистарчає , то вирішили ще посаду спецпредставника створити,котрого, не виключено, куйло теж прикупить
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08.06.2024 13:27 Відповісти
 
 