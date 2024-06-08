90% військовополонених піддаються у Росії тортурам , - Костін
Фізичним і моральним тортурам піддаються 90% військовополонених у російському полоні.
Про це розповів генпрокурор Андрій Костін під час воркшопу для журналістів з міжнародного права і збройних конфліктів, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Перший так званий скринінг - неофіційна розмова з військовополоненими, які зараз повертаються, показує, що до 90% наших людей страждають від різних видів катувань, нелюдського поводження, фізичного у тому числі, сексуального і ментального насильства", - сказав він.
Генпрокурор наголосив, що система, яку створила Росія, - це система, побудована на катуваннях і нелюдському поводженні на території Росії і тимчасово окупованих територіях України.
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+6 Sergej 1ca68097
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питали запитували(блін, якісь погані слова для цієї теми!) цікавилися?
І вони так робили з багатьма українцями з усієї країни.
Стосовно "вижити" - що то за життя буде, після полону? Та чи воно взагалі буде, оте "після"? Тож є інша думка (комусь може здатися трохи героічною, а іншим - занадто егоістичною), але хто я такий, щоб публічно її висловлювати? Кожен, опинившись там, сам обирає модель своєї поведінки, залежно від характеру, досвіду, стану, обставин, мотивації...
(Ваш Диванний Експерд.)
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