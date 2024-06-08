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військовополонені (855) росія (63574) Костін (266)

90% військовополонених піддаються у Росії тортурам , - Костін

Генпрокурор Андрій Костін

Фізичним і моральним тортурам піддаються 90% військовополонених у російському полоні.

Про це розповів генпрокурор Андрій Костін під час воркшопу для журналістів з міжнародного права і збройних конфліктів, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Перший так званий скринінг - неофіційна розмова з військовополоненими, які зараз повертаються, показує, що до 90% наших людей страждають від різних видів катувань, нелюдського поводження, фізичного у тому числі, сексуального і ментального насильства", - сказав він.

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Генпрокурор наголосив, що система, яку створила Росія, - це система, побудована на катуваннях і нелюдському поводженні на території Росії і тимчасово окупованих територіях України.

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Топ коментарі
+6
Зате ми кормим цих звірів ненач всанаторії воно вдома по святам такого не бачило
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08.06.2024 20:07
+3
А в Україні 100% полонених піддаються тортурам! Їх примушують дивиться Телемарафон!
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08.06.2024 19:47
+2
У нас тоже "пытки"... То борщом, то телефоном

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08.06.2024 21:23
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А в Україні 100% полонених піддаються тортурам! Їх примушують дивиться Телемарафон!
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08.06.2024 19:47 Відповісти
Ним тортурять всю країну ))))))
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08.06.2024 20:17 Відповісти
Повинно звучати "90 % тих хто повернувся піддавалися тортурам". А то звучить наче влада знає скільки насправді в полоні.
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08.06.2024 20:01 Відповісти
А що таке моральні тортури ?
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08.06.2024 20:05 Відповісти
Тримати в інформаційній ізоляції та розповідати: як твоїх батьків повільно вбивали, а дружину та дітей спочатку згвалтували всіма можливими способами, а потім віддали в довічне користування кадирівцям, що України більше не існує і в твоєму домі живе донька начальника донецької колонії, де тебе тримають...
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09.06.2024 09:26 Відповісти
Так це робили з мешканцями Донбасу ,і взагалі якщо ,недай Боже , потрапив в полон треба не корчити з себе героя і не кричати "Слава Україні" ,одразу перейти на російську ,а своє українство тримати глибоко в собі , щоб кацапи нічого не запідозріли , потрібно вижити за будь-яку ціну.
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09.06.2024 17:20 Відповісти
О, то ви самі все знаєте. А чого ж тоді питали запитували (блін, якісь погані слова для цієї теми!) цікавилися?

І вони так робили з багатьма українцями з усієї країни.

Стосовно "вижити" - що то за життя буде, після полону? Та чи воно взагалі буде, оте "після"? Тож є інша думка (комусь може здатися трохи героічною, а іншим - занадто егоістичною), але хто я такий, щоб публічно її висловлювати? Кожен, опинившись там, сам обирає модель своєї поведінки, залежно від характеру, досвіду, стану, обставин, мотивації...
(Ваш Диванний Експерд.)
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09.06.2024 18:36 Відповісти
Так я описав прагматичну модель поведінки ,тим більше ,що я народився і прожив при совітах 20 років (а теперішня рашка -це та сама совдепія ,тільки з капіталістичним ухилом ) і прекрасно знаю ,що в полоні краще тримати язик за зубами і не випендрюватися , і взагалі сказати кацапам ,що я не хотів на війну ,а мобілізували примусово ( а дивлячись ,як тецекашники себе поводять ,то це може бути правдою)
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09.06.2024 19:20 Відповісти
Зате ми кормим цих звірів ненач всанаторії воно вдома по святам такого не бачило
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08.06.2024 20:07 Відповісти
Генеральний прокурор України костін нагадав про себе,що він і далі сидить в своєму кріслі,а толку?
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08.06.2024 20:59 Відповісти
У нас тоже "пытки"... То борщом, то телефоном

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08.06.2024 21:23 Відповісти
Я не згоден - 99,9 піддаються
"3.14здеть - не мешки ворочить"
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08.06.2024 22:41 Відповісти
 
 