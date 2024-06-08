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геноцид (307) Міжнародний кримінальний суд (319)

Очільниця команди МКС в Україні сказала, що потрібно для доведення геноциду: "Повинно бути шість конкретних дій"

Керівниця розслідування міжнародних злочинів, вчинених в Україні, Міжнародного кримінального суду Бренда Голліс

Для визнання злочину геноциду має бути доведено низку дій, навмисно вчинених щодо представників конкретного етносу.

Про це повідомила керівниця розслідування міжнародних злочинів, вчинених в Україні, Міжнародного кримінального суду Бренда Голліс під час воркшопу для журналістів з міжнародного права збройних конфліктів, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Для того, щоб був геноцид, повинно бути шість конкретних дій. Одним з них є переміщення дітей", - сказала вона.

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За словами Голліс, іще одним складником злочину геноциду є нав'язування конкретного способу життя з метою знищення етнічної групи.

Зокрема, щоб злочин вважати геноцидом, усі дії мають бути направлені проти конкретної групи на основі національності й раси.

"Тобто, коли ви вивозите дітей, то у випадку геноциду ви нав'язуєте їм такі умови життя, які змусять помирати лише українців",- зазначила вона.

Крім того, при кваліфікації геноциду також має бути доведено намір знищити визначену групу людей за її приналежності до конкретного етносу, додала вона.

Нагадаємо, у вересні 2023 року МКС відкрив свій польовий офіс в Києві. Офіс МКС з березня 2022 року проводить своє незалежне розслідування російських воєнних злочинів, скоєних в Україні. У березні 2023 року МКС видав ордери на арешт президента РФ Володимира Путіна і дитячого омбудсмена Росії Марії Львової-Бєлової за депортацію українських дітей. У березні 2024 року МКС видав ордери на арешт генерал-лейтенанта Збройних сил Росії Сергія Кобилаша і адмірала ВМФ Росії Віктора Соколова за обстріли української енергетичної інфраструктури.

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Топ коментарі
+11
Навіщо їм вчити історію, вони приїхали довести факт геноциду для захисту укрїнців на міжнародній арені і ці факти має предствити їм наша прокуртура та інші органи, яких тут тисячі. Це передусім потрібно нам, а не їм.
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08.06.2024 20:32
+9
Мало їм доказів? Хай повчить Історію.
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08.06.2024 20:25
+6
А то що кожен день руйнує кацап за наказом плєшивого *****, міста і села, вбиває дітей та мирних жителів України це не є геноцидом значить?
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08.06.2024 21:16
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для проведення геноциду (в рашці) потрібні лише МG-42
а бажаючі знайдуться

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08.06.2024 20:24 Відповісти
Авжеж, крючкотворства вистачить....на те і високий(фахово) МКС, щоб збирати всі необхідні матеріали.
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08.06.2024 20:24 Відповісти
Мало їм доказів? Хай повчить Історію.
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08.06.2024 20:25 Відповісти
Навіщо їм вчити історію, вони приїхали довести факт геноциду для захисту укрїнців на міжнародній арені і ці факти має предствити їм наша прокуртура та інші органи, яких тут тисячі. Це передусім потрібно нам, а не їм.
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08.06.2024 20:32 Відповісти
і десятки тон документів
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08.06.2024 20:48 Відповісти
"вони приїхали довести факт геноциду".... ви впевнені щодо мети їхнього візиту , чи може вона діаметрально протилежна ? У нас вже хто тільки не був - місвія ОБСЄ , що починаючти з 2014 " не бачила" як кацапи обстрілюють українські міста , продажний красний крєст , що хза десять років війни не може жодного українського військовополоненого порятувати , зате дуже переймається кацапськими . Нарешті коли прокурор цього суду поставив на один щабель арабських терористів і прем'єра Ізраїлю , вам це нічого не каже ?
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08.06.2024 21:19 Відповісти
А Ви впевнені а тому, що пишете, с Ваша мета протилежна?
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08.06.2024 21:32 Відповісти
Коли людина починає розповідати про шість конкретних дій , то я її розумію так що коли довести можна лише п'ять , то це не є геноцидом , інакше б фраза звучала "геноцид - це одна із шести ..." Тому на 99% таки впевнений у зворотному та думаю що без кацапського втручання не обійшлося ю
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08.06.2024 23:02 Відповісти
А то що кожен день руйнує кацап за наказом плєшивого *****, міста і села, вбиває дітей та мирних жителів України це не є геноцидом значить?
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08.06.2024 21:16 Відповісти
Ні. Оскільки вмирають всі, а не тільки українці/росіяни/євреї/татари. Коли всі вмирають, це не геноцид, а просто війна.
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08.06.2024 22:00 Відповісти
Коли нацистська расєя викрадає укаїнських дітей це пряма ознака геноциду. Коли рашисти знищують цивільну інфраструктуру України тим самим створючи умови для повного або часткового знищення українців це теж пряма ознака геноциду. Що тут розповідати якщо кацапська нечисть навіть книжки українською знищує.
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08.06.2024 22:32 Відповісти
От коли це прийде на твою землю, тоді побачимо як ти умнічать будеш. Старі люди, які юули у другу світову свідками війни, розповідають, що навіть тоді нацисти посилали старосту, щоб той попереджував людей, щоб ті ховались в погреба, тому що буде бомбардування. А кацапи серед білого дня херачать по торговим центрам де тисячі людей. Та хіба тільки це?
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09.06.2024 09:28 Відповісти
во время воркшопа для журналистов Источник:
Это, наверно, что то среднее (по востребованности) между барбершопом и сексшопом?
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08.06.2024 21:25 Відповісти
Це інклюзивний розбір кейсів у коворкінгу.
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08.06.2024 21:36 Відповісти
А чи можна всі шість конкретних дій оголосити?
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08.06.2024 21:34 Відповісти
оголосила тільки про дітей. Інші - секрет
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09.06.2024 00:12 Відповісти
Доречі якщо дуже наполегливо розслідувати , а також люструвати владу то напевне може статися жахливе , що до третини діючої влади це нащадки тих хто причетний до геноциду українців ...
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08.06.2024 22:02 Відповісти
То в чому проблема,соплежуйка?
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08.06.2024 23:08 Відповісти
А проблема полягає в тому, що прокуратура не вміє збирати докази і обгрунтовувати обвинувачення. Вони як дресировані собаки, розуміють команди хазяїна: "Фас !" та "Фу!". І прикладів, коли немає доказів вини і по-хорошому треба відмовлятися від обвинувачення і закривати справу, але хозяєва не дозволяють зробити це, стало звичайною справою. Але в міжнародних судах, якщо немає обгрунтування обвинувачення, справу закривають.
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09.06.2024 00:07 Відповісти
де інші 5???
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09.06.2024 00:13 Відповісти
Може їй варто подивитись хвилин 30 паРаша ТВ? За 30 хвилин, там разів десять будуть озвучені заклики що ведуть до фактичного геноциду українців. А якщо включити Соловйова, то всі 40 разів.
Дивлячись на дії рашистів, на слова кремлівського педофіла, на заклики його неоГеббельсів, просто не розумію, які ще мають бути сумніви, що мета у них - геноцид українців.
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09.06.2024 00:36 Відповісти
"складником злочину геноциду є нав'язування конкретного способу життя з метою знищення етнічної групи. "

Захист етнічної групи від знищення називається "націоналізм". Націоналізм дуже не подобається російським нацистам
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09.06.2024 00:49 Відповісти
Що таке "воркшопінг"? Що то за звір? Українською не вмієте писати?
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09.06.2024 08:15 Відповісти
 
 