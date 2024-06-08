Очільниця команди МКС в Україні сказала, що потрібно для доведення геноциду: "Повинно бути шість конкретних дій"
Для визнання злочину геноциду має бути доведено низку дій, навмисно вчинених щодо представників конкретного етносу.
Про це повідомила керівниця розслідування міжнародних злочинів, вчинених в Україні, Міжнародного кримінального суду Бренда Голліс під час воркшопу для журналістів з міжнародного права збройних конфліктів, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Для того, щоб був геноцид, повинно бути шість конкретних дій. Одним з них є переміщення дітей", - сказала вона.
За словами Голліс, іще одним складником злочину геноциду є нав'язування конкретного способу життя з метою знищення етнічної групи.
Зокрема, щоб злочин вважати геноцидом, усі дії мають бути направлені проти конкретної групи на основі національності й раси.
"Тобто, коли ви вивозите дітей, то у випадку геноциду ви нав'язуєте їм такі умови життя, які змусять помирати лише українців",- зазначила вона.
Крім того, при кваліфікації геноциду також має бути доведено намір знищити визначену групу людей за її приналежності до конкретного етносу, додала вона.
Нагадаємо, у вересні 2023 року МКС відкрив свій польовий офіс в Києві. Офіс МКС з березня 2022 року проводить своє незалежне розслідування російських воєнних злочинів, скоєних в Україні. У березні 2023 року МКС видав ордери на арешт президента РФ Володимира Путіна і дитячого омбудсмена Росії Марії Львової-Бєлової за депортацію українських дітей. У березні 2024 року МКС видав ордери на арешт генерал-лейтенанта Збройних сил Росії Сергія Кобилаша і адмірала ВМФ Росії Віктора Соколова за обстріли української енергетичної інфраструктури.
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а бажаючі знайдуться
Это, наверно, что то среднее (по востребованности) между барбершопом и сексшопом?
Дивлячись на дії рашистів, на слова кремлівського педофіла, на заклики його неоГеббельсів, просто не розумію, які ще мають бути сумніви, що мета у них - геноцид українців.
Захист етнічної групи від знищення називається "націоналізм". Націоналізм дуже не подобається російським нацистам