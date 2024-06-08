Росіяни перекидають військових з Херсонщини на Харківщину, - Центр нацспротиву
Не маючи успіхів на північному фронті, ворог почав перекидання частин з Херсонщини на харківський напрямок.
Про це повідомив Центр нацспротиву, передає Цензор.НЕТ.
"За повідомленнями місцевих, росіяни перекидають деякі частини, а також у відрядження відправляють операторів дронів. Водночас ворог наростив комплектування "добровольчого батальйону маргелова", аби поповнити втрати.
Місцевих під час обов’язкового оновлення даних в "військкоматах", агітують укладати контракт й погрожують примусовою мобілізацією. Це є черговим злочином окупантів, які мобілізують місцеве населення на війну проти Батьківщини", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+6 Maksim Perepelitca
показати весь коментар08.06.2024 22:17
+4 Mda Kvinta
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+1 Viktor Mozhaiev
показати весь коментар08.06.2024 22:03
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Будь ласка, зачекайте...
Коли я казав, що кацапи так само розтягують/відволікають свої сили, іксперди всерались, що ні.
Іксперди, ваше слово...
Судячи з ниття кацапської тєлєги - Кринки ще наші . І судячи з повідомлень наших бійців - теж .
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І взагалі чи є 1-2 десятка морпіхів у вирвах від кабів на лівобережжі чи нема то не має значення. Головне що вони там можуть з'явитися за годину-дві. А якщо зустрінуть мало кацапів то зможуть закошмарити їхні тили.
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Не зупиняйтесь!
Також русняви війська лише трішки просунулися після взяття міста Авдіївка в лютому ціною величезних втрат за місяці боїв. Окупанти вперлися в ключовий населений пункт Часів Яр.
За словами журналістів, російський диктатор наполягає на тому, що цілі оркiв незмінні. Він наголошує, агресія буде тривати стільки, скільки буде потрібно.