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Росіяни перекидають військових з Херсонщини на Харківщину, - Центр нацспротиву

Російські окупанти

Не маючи успіхів на північному фронті, ворог почав перекидання частин з Херсонщини на харківський напрямок.

Про це повідомив Центр нацспротиву, передає Цензор.НЕТ.

"За повідомленнями місцевих, росіяни перекидають деякі частини, а також у відрядження відправляють операторів дронів. Водночас ворог наростив комплектування "добровольчого батальйону маргелова", аби поповнити втрати.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський: Російській армії не вдалося реалізувати їхню Харківську операцію. ВIДЕО

Місцевих під час обов’язкового оновлення даних в "військкоматах", агітують укладати контракт й погрожують примусовою мобілізацією. Це є черговим злочином окупантів, які мобілізують місцеве населення на війну проти Батьківщини", - йдеться у повідомленні.

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Топ коментарі
+6
Не ну а шо ,, мені подобається ..
..
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08.06.2024 22:17
+4
з Херсонщини на харківський напрямок? З такими маневрами недалеко і до жестів доброї волі...
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08.06.2024 21:53
+1
Так, але є одне але... Перекидають, бо Кринки судячи з усього їхні і тепер вони собі можуть дозволити не концентрувати там сили.
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08.06.2024 22:03
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з Херсонщини на харківський напрямок? З такими маневрами недалеко і до жестів доброї волі...
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08.06.2024 21:53 Відповісти
Та ні, просто спокійні за Херсонський напрямок, можуть собі дозволити
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08.06.2024 22:43 Відповісти
Два тижні тому 150 недиванних ікспердів парили зі всіх прасок, що кацапи почали наступ на Харківщині, аби розтягнути/відволікти сили ЗСУ.

Коли я казав, що кацапи так само розтягують/відволікають свої сили, іксперди всерались, що ні.

Іксперди, ваше слово...
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08.06.2024 21:57 Відповісти
Так, але є одне але... Перекидають, бо Кринки судячи з усього їхні і тепер вони собі можуть дозволити не концентрувати там сили.
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08.06.2024 22:03 Відповісти
Кринки не їхні .
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08.06.2024 22:14 Відповісти
Судячи з карти Діпстейт, таки їхні
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08.06.2024 22:41 Відповісти
Діпстейт вже не раз помилялись .
Судячи з ниття кацапської тєлєги - Кринки ще наші . І судячи з повідомлень наших бійців - теж .
.
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08.06.2024 22:53 Відповісти
..
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08.06.2024 22:54 Відповісти
Схоже комусь роспропаганда в очі насцяла. Діп як замальовував сірою зоною острови та частину Кринків, так і продовжує.
І взагалі чи є 1-2 десятка морпіхів у вирвах від кабів на лівобережжі чи нема то не має значення. Головне що вони там можуть з'явитися за годину-дві. А якщо зустрінуть мало кацапів то зможуть закошмарити їхні тили.
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09.06.2024 00:22 Відповісти
Не ну а шо ,, мені подобається ..
..
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08.06.2024 22:17 Відповісти
Дякуючи ЗАС росіяни там будуть тримати фронт і з малими силами.
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08.06.2024 22:18 Відповісти
Офігенно русня відволікає Українські сили!

Не зупиняйтесь!
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08.06.2024 22:19 Відповісти
Тобто рашисти впевнені, що звільнення Півдня не відбудеться?! Виборці Зе досягли своєї мети - Південь не Україна??
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08.06.2024 22:30 Відповісти
Про це повідомив Центр нацспротиву? А що скаже таварищ бАданов? Може вони на Сумщину або на Чернігівщину?
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08.06.2024 22:37 Відповісти
прикол в том что они и оттуда и так незначительный по численности контингент оттянули на харьковское направление и еще с лиманского направления))))это инфа еще недельной давности.
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08.06.2024 23:53 Відповісти
А тепер питання до експертів,котрі запевняли,що на харківському напрямку москалі не мають достатньої кількості м'яса( Здивовані?Варіант нарощування кількості за рахунок перекидання з інших ділянок фронту для вас варіант,котрий не всплив світлих ваших головах?((
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08.06.2024 22:40 Відповісти
Кринки вони захопили, вже в нас нема на лівому березі плацдарму. Тому і перекидають.Часів Яр тоже, похоже нині вже все .
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08.06.2024 23:27 Відповісти
бугага, скажи это пацыкам с часов яра который эти недоразумение еще полгода минимум брать будут,в крынках кацапы и техника больше 10 минут не живут,все дронами и артой чиститься в самих крынках и подьезду к ним.крынки это чисто серяк как и клещеевка и тп.разйобанные нпшки.там улей дронов и наших и чужих,только голову успевай пригинать.
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08.06.2024 23:57 Відповісти
Што?
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09.06.2024 08:28 Відповісти
Як би там не було, а Харків вже декілька днів не обстрілюють, диво Хаймерса дає про себе знати, якого х так не робили три місяця тому, союзники не стали би трендіти на акти самозахисту Харкова. Це тільки переляканий Зе клоун питає чи можна стріляти по території Параши.
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09.06.2024 01:45 Відповісти
Так "клоун" особисто не стріляє, але факт, що нема обстрілів є. Живу в Х, можу підтвердити
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09.06.2024 08:32 Відповісти
Спроба Кацапстану відкрити новий участок фронту в Харківській області вже загрузло, та не має успіху.

Також русняви війська лише трішки просунулися після взяття міста Авдіївка в лютому ціною величезних втрат за місяці боїв. Окупанти вперлися в ключовий населений пункт Часів Яр.

За словами журналістів, російський диктатор наполягає на тому, що цілі оркiв незмінні. Він наголошує, агресія буде тривати стільки, скільки буде потрібно.
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09.06.2024 07:44 Відповісти
 
 