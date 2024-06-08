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Зеленський (22416) ППО (2922)

Уже є домовленості з партнерами щодо додаткових систем ППО, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський

Україна вже має домовленості з партнерами щодо додаткових систем ППО.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський у традиційному вечірньому зверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Продовжуємо максимально активну комунікацію з усіма партнерами. На кожному з рівнів, які можуть допомогти. Перший Саміт миру вже за тиждень. Попереду також і важливі зустрічі та перемовини з європейськими лідерами – заради нашої стійкості, нашого захисту від російського терору. Вже є домовленості з партнерами щодо додаткових систем ППО для України, і деякі із цих рішень спрацюють більш оперативно, а частина – ближче до осені. Я вдячний кожному лідеру, кожній державі, які дійсно практично нас у цьому підтримують.

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Вже майже підготовлені й нові безпекові угоди для України. Зараз ці місяці – час для стратегічних рішень. Травень розширив наші можливості на полі бою, зокрема в далекобійності. Червень має дати посилення нашій дипломатії та стратегічним перспективам – усьому тому, що може наблизити справедливий мир і дати більше сили нашому українському суспільству. І це буде", - розповів Зеленський.

Раніше стало відомо, що Україна купила у Франції другу систему протиповітряної оборони.

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Топ коментарі
+9
ніякі ПВО та БПЛА Україні не допоможуть поки ЗСУ не почнуть бити ракетами по російькім містам
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08.06.2024 22:50
+4
Надпотужна заява... А тоді - куяк, і "справедливий мир" на голову гепне...
Але умовне "завтра" таки настає, і лідору знову треба шось назвиздіть...
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08.06.2024 23:17
+4
У Вас помилка у слові лідер..
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08.06.2024 23:40
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ніякі ПВО та БПЛА Україні не допоможуть поки ЗСУ не почнуть бити ракетами по російькім містам
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08.06.2024 22:50 Відповісти
I ракети не допоможуть. В них терiторiя в 100500 раз бiльша. Вiдповiдно i ракет треба стiльки ж. Це не розбомбити Iзрайль, наприклад.
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08.06.2024 23:13 Відповісти
А спочатку треба спробувати. Еошмарити прикордонні райони мокш.
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08.06.2024 23:38 Відповісти
Кошмарити*
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08.06.2024 23:39 Відповісти
Но ось, фигачать вони по нашим мiстам та мешканцям. Що з цього змiнилось у военному планi? Усi сидять тихо як мишi, навiть у бомбосховища не ховаються.
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09.06.2024 02:10 Відповісти
Не по вашим, а по нашим містам. Давно по сховищам ніхто не сидить. Мишей собі залиште.
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09.06.2024 02:56 Відповісти
Хотя бы под конец войны обьясните великому лидеру, что такие вещи рассказываются После того как сделано, а не До того... лучше конечно вообще всё делать молча, но это нереально...
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08.06.2024 23:13 Відповісти
У Вас помилка у слові лідер..
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08.06.2024 23:40 Відповісти
Надпотужна заява... А тоді - куяк, і "справедливий мир" на голову гепне...
Але умовне "завтра" таки настає, і лідору знову треба шось назвиздіть...
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08.06.2024 23:17 Відповісти
Генератор слів
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09.06.2024 06:04 Відповісти
у бурятов ужасный торнадо , так им и нада
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09.06.2024 06:15 Відповісти
https://t.me/voynareal/91242 🌪 Потужні торнадо атакують росію
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09.06.2024 06:24 Відповісти
Воронеж , шо там пепео ?
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09.06.2024 06:51 Відповісти
почему свет не выключают , Я буду жаловаться в ООН
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09.06.2024 06:52 Відповісти
Что такое "справедливый мир" пока никто не расшифровал. Звучит забавно. Пойду в супермаркет и куплю справедливой скумбрии по 8. Как то так получается.
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09.06.2024 07:12 Відповісти
з таким гамнокомадущим москалі можуть не напр'ягати свою розвідку.
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09.06.2024 08:37 Відповісти
 
 