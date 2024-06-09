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Австрія (937) зброя (7278) Таннер (4)

Захід перетнув червону лінію, дозволивши Україні бити по Росії своєю зброєю, - міністр оборони Австрії Таннер

Міністр оборони Австрії Клаудіа Таннер

Міністр оборони Австрії Клаудіа Таннер заявила, що дозволи від США, Франції та Німеччини завдавати ударів по військовим цілям на території Росії, є перетином червоної лінії.

Журналіст поцікавився думкою очільниці Міноборони Австрії щодо дозволу США, Франції та Німеччини українським військовим на використання західної зброї для ударів по об'єктах на території Росії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Червону лінію перетнули. Тому я дуже рада роз’ясненню генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга про те, що НАТО не відправлятиме війська в Україну", - сказала Таннер.

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Журналіст нагадав, що причиною такого рішення західних країн є те, що без нього Україні важко захищатися від обстрілів з території РФ, зокрема, при обороні Харківської області. Він поцікавився, чи не вважає міністр, що Україна має на це право.

"Як військово нейтральній державі, не нам судити", - відповіла Таннер.

Дозвіл застосовувати американську зброю для ударів по Росії

Нагадаємо, наприкінці травня Міністерство оборони США оголосило про надання Україні нового пакету військової допомоги на 275 мільйонів доларів. До нього увійшли ракети Himars.

Державний секретар США Ентоні Блінкен офіційно заявив, що президент США Джо Байден надав дозвіл Україні бити зброєю, отриманою від США, по військових цілях на території Росії.

Білий дім заявляв, що дозвіл США на удари американською зброєю поширюється на прикордоння не лише Харківської, а й Сумської області. Водночас дозвіл не поширюється на далекобійні ракети ATACMS.

Згідно з непідтвердженими повідомленнями, 2 червня Україна уразила за 50 кілометрів від українського кордону за допомогою системи HIMARS установку С-300/С-400, з якої Росія обстрілювала Харків.

Дозвіл Німеччини

Нагадаємо, минулого тижня після тривалих дискусій уряд Німеччини дозволив застосовувати Україні німецьку зброю для ударів по території РФ. Проте бити можна лише по території, яка межує із Харківщиною.

Дозвіл Франції

Президент Франції Емманюель Макрон теж підтвердив дозвіл для України бити по Росії французькою зброєю та зазначив, що межа встановлюється тим, що роблять росіяни.

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Топ коментарі
+45
Кремлівські консерви обовʼязково себе колись-небудь проявлять.
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09.06.2024 00:58
+28
З усієї її промови їй варто було сказати тільки це: "Як військово нейтральній державі, не нам судити".
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09.06.2024 01:18
+26
Австрійська ***** бідкується, що через дозввл бити по болотах, з кремля їй стали менше платити за підсмок із заглотом.
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09.06.2024 01:02
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Кремлівські консерви обовʼязково себе колись-небудь проявлять.
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09.06.2024 00:58 Відповісти
австрійські шмари особливо смердючі
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09.06.2024 06:49 Відповісти
я вибачаюсь,а стара ***** не пам"ятає адольфа шікльгрубера ?
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09.06.2024 10:34 Відповісти
А наші малороси антимайданівці себе ще не проявили, чи вже? Невже нам Австрія розмінувала Чонгр і Чаплинку? Австрійці відвели наші війська із наших укріплень на Сході і заморозили наші ракетні програми? Австрійці призначили в СБУ баканова,наумова, кулініча?
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09.06.2024 18:40 Відповісти
коментується заява австрійських керманичів, не нагнітайте
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09.06.2024 18:45 Відповісти
Я вибачаюсь, але то вже наслідок, а причина:
Яке у сраку міноборони у нейтральній країні? Їбанулись там усі, чи що?
Має бути міністерство промінів любові й миру.
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09.06.2024 09:45 Відповісти
Да ти ШОооо?
І ШО буде?
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09.06.2024 01:00 Відповісти
Австрійська ***** бідкується, що через дозввл бити по болотах, з кремля їй стали менше платити за підсмок із заглотом.
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09.06.2024 01:02 Відповісти
вона може хоче до своєї колишньої коліжанки, яка зараз переховується від правосуддя десь на болотах. )
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09.06.2024 01:05 Відповісти
https://www.google.com/maps/place/54%C2%B059 тут
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09.06.2024 01:42 Відповісти
А все ж міцна генетика у асвабадітєлєй.
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09.06.2024 01:05 Відповісти
фашистами були, фашистами і залишилися.
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09.06.2024 01:06 Відповісти
Думка старої прикацапленої калоші дуже "цінна".
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09.06.2024 01:13 Відповісти
З усієї її промови їй варто було сказати тільки це: "Як військово нейтральній державі, не нам судити".
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09.06.2024 01:18 Відповісти
На подсосе у газпромовских фондов. (Т.е. гебни)
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09.06.2024 01:25 Відповісти
Судячи з її @бальника, єдине, кого вона може зацікавити - це ФСБ.

Та й то агентам треба молоко за стрес видавати!
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09.06.2024 01:33 Відповісти
На додаток до регулярних податкових відрахувань у 2023 році, Raiffeisen сплатив 47 млн євро в результаті непередбачуваного податку, який Кремль ввів для деяких компаній минулого року.Альо,мразь австрійська,де тут "нейтральність"?Австрія-це спонсор геноциду українського народу.
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09.06.2024 01:42 Відповісти
тільки не розумію, чому на будівлях в містах і селищах України, де мешкає (орендує площу) Raiffeisen - досі нема написів "спонсор війни, спонсор касапів та *****"...
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09.06.2024 16:41 Відповісти
...і "червона лінія" стала коричневою...
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09.06.2024 01:47 Відповісти
А чого можна чекати від батьківщини Гітлера ?
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09.06.2024 01:50 Відповісти
Член НАТО каже, що вони "Військово нейтральна держава"...
А у НАТО ми вступили просто так - паріколу....
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09.06.2024 01:51 Відповісти
Австрія не є членом НАТО.
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09.06.2024 08:05 Відповісти
Австрія - просто країна-член.
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09.06.2024 08:10 Відповісти
Пардон.
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09.06.2024 10:51 Відповісти
Потім Австрійцям буде соромно за дії теперішньої їх влади..... можливо..... а можливо й ні як Німцям за шредера.... часи міняються й сором "не в моді".
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09.06.2024 01:59 Відповісти
росія знищила 200к будівель, окупувала 20% України, вбила сотні тисяч цивільних та військових, знищила нам економіку, енергетику, знищує українську націю (10 млн біженців).

Але як тільки нам дозволили бити по росії у відповідь, австрійська консерва каже "червона лінії".

Та щоб ти австріяка здохла
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09.06.2024 02:16 Відповісти
)))
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09.06.2024 02:34 Відповісти
ВОЛКОВ БОЯТСЯ В ЛЕС НЕ ХОДИТЬ !!!
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09.06.2024 02:35 Відповісти
Чучундра.
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09.06.2024 03:00 Відповісти
Нє. Чундра...хоча - яка різниця
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09.06.2024 06:04 Відповісти
І шо? (с)
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09.06.2024 03:31 Відповісти
Очікуйте цю особу поряд з Шредером та Кнайсль в правлінні якоїсь російської компанії.
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09.06.2024 04:09 Відповісти
Вона невдовзі заміж виходить. На весілля запросила одного відомого виродка. А далі готується працювати у роснєфті.
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09.06.2024 04:13 Відповісти
***** жЫрная консерва *******! Майже Сюрстрьомінг... Да простят меня шведы!
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09.06.2024 04:28 Відповісти
У неї на обличчі все написано.
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09.06.2024 05:22 Відповісти
АВСТРІЙСЬКА КУРВА , цим своїм "словесним поносом", перетнула червону лінію, котра відділяла її від рашистських кровопивців і ворогів Україи , та її народу.
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09.06.2024 05:14 Відповісти
Клава, не мунді.
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09.06.2024 06:32 Відповісти
Кацапи плювали на ваші лінії. Вони йдуть вбивати.
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09.06.2024 07:08 Відповісти
"Військово нейтральна держава" Австрія ніяк не захищена від натовпу озброєних мародерів з Раші, якщо Україна впаде. Підозрюю, що в Австрії є що помародерити і все ін.
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09.06.2024 07:23 Відповісти
Це не то шобы да и не то чтобы нет. В свое время Мельник воевал против каазлабадии на стороне Австро-Венгрии, но был сторонником содружества с Гитлером. А ща Австрия нейтральная, а такое ляпнуть, считай на стороне цапорылии, как и баб Юля когда-то целовалась с пыней в десны, а ща ей пыня статью шьет. Не знаю будут ей сухари на кичу носить? бо многие юльки` давно переобулись в прыжке. Так шо, не все так однозначно.
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09.06.2024 07:40 Відповісти
Типун вам на изыг, мол Украина впаде. В таком случае нужно обратиться к стоматологу за исправлением дефектов. Другой выход - предпочесть металлическим брекетам элайнеры Invisalign, элайнеры Spark: они не травмируют слизистую, действуя мягко и бережно. Есть также неочевидные, но не менее важные причины заболевания: Вредные привычки - Це ж надоть такое ляпнуть... А хутин, вопреки вашим прогнозам, сдохнэ, каазлабадия утонет в цветных революциях.
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09.06.2024 07:47 Відповісти
Пан такий патріот(сраний). Був би пан не юлєфоб, то і війни б не було. А Україна сьогодні була б східноєвропейським лідером. Цілуй свого пінчука в дупу, бо це пінчук дав гроші манафорту для оббріхування ЮВТ в іноземних ЗМІ
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09.06.2024 08:25 Відповісти
иФан - ты что...? только слез с юли...?
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09.06.2024 08:57 Відповісти
Как у нас просто говорят: Why don't you go and fuck yourself bitch!
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09.06.2024 07:43 Відповісти
https://youtu.be/WTeAA268K7U Серцевий Напад
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09.06.2024 07:51 Відповісти
Шобы пойти за тем , не знаю зачем и туда, не знаю куда, нужен средний палец вдогонку. Но самое главное, нужно прозябать на теренах ластоногой оленьи.
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09.06.2024 07:59 Відповісти
Россия постоянно продвигает свой бред про эскалацию. Между строк этого тезиса явный намек " мы считаем себя в праве брать чужое и верим что мы непобедимы и не будем отвечать ни ща что и мы будем наступать столько сколько хотим". То есть они говорят " мв все равно пабидим". Почему от нашей стороны нет зеркальной пропаганды? Это ведь Россия эскалирует постоянно наращивая войска и поставляя свое оружие не делая вернуть краденное ибо рецтинг мудака в кремле упадет.
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09.06.2024 07:46 Відповісти
Дуже миролюбна та фройлейн Таннер. Цікаво, а чи знає вона, що у пуйла з 2006-го року немає "червоних ліній"? Чи просто гадає, що у разі агресії пуйла проти Європи вона заховає свою країну за вивіскою "НАТО"?
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09.06.2024 08:14 Відповісти
***** крашена. Ще й погано: виглядає, як лахудра якась.
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09.06.2024 08:28 Відповісти
По легенде, именно после победы в Венской битве в городе начали пить https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%84%D0%B5 кофе и появились https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B8 кофейни(трофей запорожського козака Кульчицького.

Кульчицький випросив дозволу влаштувати у Відні кав'ярню. Кав'ярня "Під синьою пляшкою" відчинила свої двері у 1687 році.

Щоправда, віденцям не дуже смакувала гірка кава. Тоді Кульчицький придумав проціджувати напій, додавати молоко і підсолоджувати напій медом. А коли він додав до кави рогалик, схожий на турецький півмісяць, віденці з радістю стали зазирати у кав'ярню, аби знищити ненависний символ під духмяний напій.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B8 )

В 2013 году в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B0 Вене (гора https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3 Леопольдсберг ) установлен памятник https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8 запорожским казакам , принявшим участие в сражении на стороне «Священной лиги».
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09.06.2024 08:32 Відповісти
Клава, заткни пельку
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09.06.2024 08:37 Відповісти
Хочет чтоб и к ней на свадьбу ***** приехал наверное
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09.06.2024 08:43 Відповісти
Консерва не вскрилася, консерва луснула
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09.06.2024 08:49 Відповісти
Ого, Австрія вже креслить червоні лініі? І що вони тепер хроблять, введуть санкціі проти США?
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09.06.2024 08:53 Відповісти
австія - шльондра європи
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09.06.2024 09:17 Відповісти
Адвокати насильника: крім Орбана, папи з Риму, Китаю,.... - кожний може доповнити список, - ще один Putin-Versteher з Австрії про якусь там червону лінію для жертви насильства, яку жертва не мала б пересікати.

Невже ця Putin-Versteher ніби Міністр оборони Австрії Клаудіа Таннер на знає історії Австрії: аншлюс Австрії Гітлером, потім "освождєніє" Австрії СССР, яка тривала до 1955 р. і нав'язаний Австрії союзниками під тиском Сталіна нейтралітет.

Той нейтралітет Австрії на чию користь?

Міністр оборони Австрії Клаудіа Таннер ніби нейтральної країни,яка в історії теж була жертвою агресії на стороні насильника - на боці зла?
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09.06.2024 09:33 Відповісти
1938 рік австрійців нічому не навчив. Диктатори не розуміють поступок та умовлянь. Лише п*здюліни.
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09.06.2024 10:25 Відповісти
похожа на шольца в парике
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09.06.2024 10:25 Відповісти
Австрія дивує чиновниками, які підіграють мордору .Цікаво, це за любов гроші, чи щось інше
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09.06.2024 11:48 Відповісти
У нее же на морде лишняя хромосома отпечаталась!
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09.06.2024 12:29 Відповісти
Какая страшная кобыла.
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09.06.2024 12:32 Відповісти
Кожен має "що купив". То у Австрії все озброєння австрійське? Чи може рашка не лупить кндеровськими ракетами та іранськими шахедами? Чи може я повинен кожен раз питати продавця чи їсти мені цією ложкою, чи ні? АРХ М
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09.06.2024 13:47 Відповісти
міністр оборони Австрії Таннер перебуває за червоною лінією здорового глузду і моралі
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09.06.2024 16:40 Відповісти
Нехай запросить пуйла на весілля, як її інша страшна колега.
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09.06.2024 21:12 Відповісти
Ну тоді як представник нейтральноі держави, залиш своі коментарі про "якісь там лініі" при собі.
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10.06.2024 13:28 Відповісти
 
 