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Новини
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Харківщина (6053) ОСУВ Хортиця (207) бойові дії (3228) Вовчанськ (356)

Противник здійснює перегрупування своїх військ уздовж кордону з Харківщиною, - ОСУВ "Хортиця"

Обстановка на півночі Харківщини

На півночі Харківщини тривають бойові зіткнення з ворогом. Зранку 9 червня в районі Вовчанська відбувається два бойові зіткнення.

Про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"За минулу добу відбулося 10 бойових зіткнень. У районах населених пунктів Стариця і Вовчанськ, зокрема були бої. І вже на ранок є два бойових зіткнення, які тривають поблизу Вовчанська. ЗСУ протистоять там ворогу", - сказав він в ефірі національного телемарафону в неділю.

За даними спікера, є інформація, що противник здійснює перегрупування своїх військ уздовж кордону.

"І на підтримку своїх дій ворог намагатиметься застосовувати стару тактику виставлення загородзагонів із числа особового складу підрозділу "Ахмат", а також є певні переміщення підрозділів у районі лінії держкордону. Це підрозділи російської армії, повітряно-десантних військ, 11-го і 44-го армійських корпусів", - сказав він.

Водночас, відповідаючи на запитання про залучення противником резервів, Волошин сказав: "Є інформація, що задіяні резерви, а також є інформація, що з території Херсонщини перекидаються певні підрозділи для посилення дій на півночі Харківщини".

Також читайте: Сили оборони відбили атаки ворога в районах Вовчанська та Липців, втрат позицій немає, - Генштаб

Речник ОСУВ "Хортиця" зазначив, що 10 червня буде місяць від початку операції російської армії на прикордонні Харківщини.

Раніше очільник Харківщини Олег Синєгубов інформував, що росіяни намагаються перегрупуватися для подальшого просування вглиб Харківщини та застосовують тактику випаленої землі.

За даними Генштабу, на Харківському напрямку відбито дві атаки російських окупантів в районах Вовчанська та Липців. Втрат позицій не допущено.

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Нам же дали добро бити по рашці -- немає чим?
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09.06.2024 13:23 Відповісти
То ******* Атакамсами. Чи д'Єрмак забороняє?!
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09.06.2024 13:43 Відповісти
Ну шо недиванні іксперди із секти "свідків відволікання сил ЗСУ як мети наступу кацапів на півночі Харківщини" скажуть?

Нормально кацапня відволікла наші сили?
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09.06.2024 13:46 Відповісти
100%.Навіть недиванні запевняли,що в москалів там сил нема.
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09.06.2024 14:51 Відповісти
я, без безуглої, взагалі, нічого не розумію.
що каже мар'яна? генерали гімно?
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09.06.2024 13:52 Відповісти
Отже,треба нищити касетними загранахматівців.
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09.06.2024 14:50 Відповісти
 
 