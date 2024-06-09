На Покровському напрямку тривають боєзіткнення у районах Новоолександрівки, Карлівки та Новопокровського, - Генштаб

Від початку доби на фронті російсько-української війни відбулося 55 бойових зіткнень. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, наші захисники зупиняють ворога, тримають рубежі та руйнують плани росіян. На більшості напрямків ситуація незмінна.

Обстановка на Харківщині

Російський агресор збільшив кількість атак на Харківському напрямку до чотирьох за сьогодні. Бої тривають в районі Глибокого.

Обстановка на Сході

На Покровському напрямку наразі тривають шість боєзіткнень в районах Новоолександрівки, Карлівки, Новопокровського. Кількість штурмових дій окупантів зросла до 22.

За попередньою інформацією, наразі втрати росіян на цьому напрямку складають 122 особи вбитими та пораненими. Знищено одну БМП, артсистему та автомобіль. Пошкоджено танк противника.

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Триває бій в районі Красногорівки на Курахівському напрямку. На цей час тут відбулося уже 6 боєзіткнень з початку доби.

"Наші війська тримають російських загарбників під вогневим контролем, виснажують сили агресора вздовж всієї лінії бойового зіткнення", - додають у Генштабі.