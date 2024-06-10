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Бельгія (381) вибори (6593) відставка (1455) Александр Де Кроо (38)

Прем’єр Бельгії де Кроо подасть у відставку через провал його партії на виборах

Александер де Кроо

Очільник бельгійського уряду Александер де Кроо заявив, що піде у відставку через програш його партії Open VLD на парламентських виборах.

Про це інформує видання Le Soir, передає Цензор.НЕТ.

Де Кроо визнав поразку своєї партії та привітав переможців виборів, консервативну партію N-VA, що дотримується ідеології фламандського націоналізму.

Зазначається, що на національних виборах N-VA взяли понад 18%, а партія прем’єра, ліберальна Open VLD - менше 6%. У Бельгії одночасно з виборами до Європарламенту відбувалися національні парламентські вибори.

"Для нас це був особливо важкий вечір, ми програли. Із завтрашнього дня я подаю у відставку з посади прем'єр-міністра. Але ліберали сильні. We will be back (Ми повернемось - Ред.)", - підкреслив він.

Попри невисокий результат партії, однопартійці привітали аплодисментами виступ де Кро та підтримали його.

Прем’єр заявив, що його наступник, нових повноцінний очільник уряду Бельгії, має бути призначений "швидко". Утім ця швидкість залежить від формування коаліції.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, Емманюель Макрон розпустив парламент Франції на тлі програшу його партії на виборах до Європарламенту.

Читайте також: Проукраїнська ЄНП перемагає на виборах до Європарламенту, - DW

Автор: 
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Топ коментарі
+7
слава яйцям нам таке не загрожує....
18
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10.06.2024 01:21
+6
а навіщоо буба розпустив раду 8 і над девьятою хряка поставив?
шо за дитячі питання?
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10.06.2024 01:25
+6
взагалі то і бубенець нам наобіцяв торбу, не унесеш..
а ви завжди і всім обіцянкам вірите?
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10.06.2024 02:18
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А поясніть, будь ласка, навіщо Макрон зараз розпустив парламент? Це політичний суїцид?
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10.06.2024 01:21 Відповісти
а навіщоо буба розпустив раду 8 і над девьятою хряка поставив?
шо за дитячі питання?
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10.06.2024 01:25 Відповісти
взагалі-то цей товариш (Де Кроо) і його партія обіцяли Україні винищувачі Ф-16 до літа...
оскільки він йде з посади, то і "винищувачі до літа" стають черговою примарою
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10.06.2024 02:08 Відповісти
взагалі то і бубенець нам наобіцяв торбу, не унесеш..
а ви завжди і всім обіцянкам вірите?
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10.06.2024 02:18 Відповісти
.уя собі калізей....
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10.06.2024 02:28 Відповісти
нерви сдали
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10.06.2024 01:30 Відповісти
перезагру(и)зить комп...
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10.06.2024 02:24 Відповісти
У него итак последний срок. Ему нечего бояться.
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10.06.2024 01:53 Відповісти
"итак" це паганяло піска в кремлі, а ітачка ну як би жінка його...
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10.06.2024 02:16 Відповісти
і ця фраза німецького генерала, побачивши француців - "і шо ті теж нас победілі?" не з потолка взялася...
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10.06.2024 04:42 Відповісти
слава яйцям нам таке не загрожує....
18
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10.06.2024 01:21 Відповісти
+ досавка в маркет
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10.06.2024 01:34 Відповісти
Любі хлопчики й дівчатка, мабуть вони нетряпціякійсь на собі показують, як працює кодекс честі політичного лідера - на початку слова літера Л а посредині літера Е ...
А тут само умовнолегітимне й дохлу коаліцію ОПУЗАЖОПНОЮ скрепкою скріпило з просравшими все Слугами уродів й тримається за владу свого ПРодюсера, як голий за тазік, коли в лазні стіни раптом розвалилися...
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10.06.2024 01:41 Відповісти
******** ви мали на увазі?
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10.06.2024 02:10 Відповісти
Тазік та стіни --- це шедевр!!
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10.06.2024 07:32 Відповісти
в кілометрах...
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10.06.2024 01:45 Відповісти
все наше зелення в кашолку і того орденоносця кацапський снайпер не дочекався і цього...
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10.06.2024 01:30 Відповісти
Дуже мподіваюся, що фломандські націоналісти вважають росіян недолюдками.
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10.06.2024 01:33 Відповісти
Німецький плакат для Фландрії фламандською мовою, приблизно 1943 року.
"Більшовизм означав би загибель народів. Але оборонний фронт на Сході захищає Європу від цієї катастрофи".



А це такий самий плакат, тільки французькою мовою для бельгійської Валлонії.

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10.06.2024 03:10 Відповісти
ви далеко від правди - французи ненавивидять американців саме за те,
шо американці звільнили те, шо самі французи здали гітлеру за 2 тиждні,,,
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10.06.2024 04:36 Відповісти
пацани - хавайте схему...
4 рази ухилився? - і ти верховний!
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10.06.2024 01:39 Відповісти
а якщо ти можеш з себе видавити - від ол оф мой хjoрт?
та ціни тобі нема....
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10.06.2024 01:50 Відповісти
бубіку потрібен перевотчік - я би взяв Порошенка,,,,
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10.06.2024 01:53 Відповісти
шось я давно не бачив агрохіміона - глава партії гарсонів в куди не ткни!
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10.06.2024 02:03 Відповісти
ні одна війна в Европі, в новітній історії, не виїгрувалась без амеріканців
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10.06.2024 04:48 Відповісти
...і це факт. А тепер питання - а хочуть американці, щоб так швидко закінчилась війна зараз? Боси від ВПК напевно не хочуть, бо це бабло. А бабло для американців - це святе...
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10.06.2024 05:34 Відповісти
пересічному американцю до сраки ці всі замеси в европі...
це у мене болить, а їм *****...
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10.06.2024 06:03 Відповісти
А тоді нахера вони пхались в другу світову в "замес"? Чи коли довбанули їх в Перл-Харборі мозги стали на місце?
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10.06.2024 12:33 Відповісти
це б вам у Рузвельта спитати,
великого розуму був чоловік, не буба ні разу.
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10.06.2024 13:38 Відповісти
не будеш воювати в Европі, будеш воювати в Америці,
чомусь він не хотів війну в Америці...
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10.06.2024 13:43 Відповісти
На виборах до Європарламенту перемагають праві: Макрон розпустив парламент, у Бельгії звільнився прем'єр-міністр
https://www.9tv.co.il/item/71986

У Євросоюзі відбувається справжній політичний землетрус. Вибори в Європарламент, що відбулися в неділю, показали переконливу перевагу правих сил і явний вихід з моди "зелених" і ліво-соціалістичних настроїв.

Так, у Франції перше місце на виборах до Європарламенту посіла партія Марін Ле Пен "Національна єдність", яка набрала 33% голосів. У той же час партія президента Макрона ("Ренесанс") та Соціалістична партія набрали 15% та 14% голосів - тобто в сумі менше ніж одна партія Ле Пен.

У світлі такого "радикального" народного волевиявлення Еммануель Макрон оголосив, що розпускає нижню палату парламенту та призначає нові вибори у Франції на 30 червня. Ле Пен, у свою чергу, оголосила, що її партія "готова прийняти кермо влади, якщо народ виявить їй довіру".

Зазначимо, що положення самого Макрона це не торкнеться - президент у Франції обирається незалежним голосуванням раз на п'ять років, і його обрали на другий термін відносно нещодавно - 2022 року.

Разом з тим, якщо за підсумками виборів у парламенті з'явиться не надто "слухняна" Макрону коаліція, це загрожує сильними труднощами для уряду і самого президента у повсякденній роботі та реформах.

У Бельгії вибори до Європарламенту проводяться разом із внутрішніми парламентськими виборами. Там 18% голосів набрав "Новий фламандський альянс", заснований "а ідеях поміркованого консерватизму та фламандського націоналізму". Партія нинішнього прем'єр-міністра Олександра де Кро (ліберал-демократи) отримала лише 6% голосів. У зв'язку з цим Кро вже оголосив про відставку, визнавши поразку.

У Німеччині нищівну поразку на виборах до Європарламенту зазнала правляча партія, очолювана канцлером Олафом Шольцем (Соціал-демократична) - вона набирає всього близько 14%, йдучи ніздрі в ніздрю з правою "Альтернативою для Німеччини". На перше місце вирвався блок ХДС/ХСС ("Християнсько-демократичний союз" та його баварська версія - "Християнсько-соціальний союз"), що отримує близько 30% голосів.

Водночас, якщо врахувати, що саме ХДС за керівництвом Ангели Меркель "завозив" до Німеччини мільйони мусульманських мігрантів під час "арабської весни", зважаючи на все, німці не надто навчаються на уроках минулого.

Зазначимо, що в Німеччині ліві, центристи та системна преса проводять шалену кампанію ненависті проти правих партій, і насамперед проти "Альтернативи для Німеччини", а юридична система займається фальсифікацією кримінальних справ та постійним відверто упередженим переслідуванням правих політиків.

Під впливом цієї кампанії німецьке суспільство, що загалом зсувається вправо, поки виявилося здатним лише на "відкат" від соціалістів і "зелених" до "демократичних християн".

Водночас, права проізраїльська "Альтернатива" повільно, але вірно набирає популярності, хоча серед благонамірних німецьких бюргерів голосувати за неї вважається "не комільфо". Ось і зараз вона буде другою або третьою за величиною німецькою фракцією в Європарламенті.

Від Австрії на першому місці за попередніми результатами тримається права "Партія свободи" (25%), на другому - "Австрійська народна партія", за ідеологією, аналогічна німецькому ХДС.

Від Італії перемагають правлячі "Брати-італійці", від Іспанії - праві консерватори Partido Popular, що випереджають правлячих соціалістів.

Загалом, судячи з попередніх результатів, правоконсервативні сили складуть більшість у новому скликанні парламенту ЄС, на відміну від минулого.

Це може бути сприятливішим для Ізраїлю. Цього року закінчується термін повноважень нинішньої Єврокомісії - виконавчого органу ЄС, який затверджується Європарламентом.

Якщо голова Єврокомісії, Урсула фон дер Ляйєн, кандидат від європейських консерваторів (фракції ЄПН у Європарламенті), загалом задовольняє Ізраїль, то єврокомісар із зовнішніх зносин та оборони, іспанський соціаліст Жозеп Боррель веде себе як відвертий антисеміт. З урахуванням нового складу Європарламенту очікується, що й новий міністр закордонних справ Євросоюзу, якого оберуть наприкінці року, буде толерантнішим щодо єврейської держави.
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10.06.2024 09:04 Відповісти
 
 