Партія Орбана "Фідес" отримала найгірший результат за два десятиліття на виборах до Європарламенту

Правляча партія прем'єра Угорщини Віктора Орбана "Фідес", імовірно, отримала свій найгірший результат на виборах до Європейського парламенту. Опозиційна партія "Тиса" (TISZA), яку очолює Петер Мадяр, набрала 30,1%.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

За попередніми результатами, "Фідес" набрала 44,2% голосів, що значно нижче, ніж прогнозували опитування.

За останні 20 років "Фідес" лише раз набрала менш як 50% голосів - 47,4% у 2004 році. Згідно з попередніми результатами, Орбан отримає 11 місць у Європарламенті, а Мадяр - сім місць.

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Виконавчий директор незалежного аналітичного центру Political Capital Петер Креко заявив, що результат виборів в Угорщині є "величезною перемогою для Петера Мадяра та великою невдачею для Орбана".

Петер Мадяр заявив, що результат є "початком кінця" для Орбана та стане "Ватерлоо для його фабрики влади".

Що відомо про Петера Мадяра?

Юрист і колишній дипломат Петер Мадяр активізував виборців, виступаючи проти корупції та режиму Орбана.

Він пообіцяв повернути мільярди коштів ЄС, призначені для Угорщини, які були заморожені Брюсселем через проблеми верховенства права.

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Вибори до Європарламенту

Нагадаємо, у неділю, 9 червня, президент Франції Емманюель Макрон оголосив, що він розпускає парламент країни - Національні збори та призначає дострокові парламентські вибори.

Також через провал партії на виборах прем’єр Бельгії де Кроо подасть у відставку.

Також партія прем’єр-міністра Фіцо зазнала поразки на виборах до Європарламенту у Словаччині.