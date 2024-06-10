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Угорщина (2151) вибори (6593) Європарламент (1029) Віктор Орбан (517)

Партія Орбана "Фідес" отримала найгірший результат за два десятиліття на виборах до Європарламенту

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан

Правляча партія прем'єра Угорщини Віктора Орбана "Фідес", імовірно, отримала свій найгірший результат на виборах до Європейського парламенту. Опозиційна партія "Тиса" (TISZA), яку очолює Петер Мадяр, набрала 30,1%.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

За попередніми результатами, "Фідес" набрала 44,2% голосів, що значно нижче, ніж прогнозували опитування.

За останні 20 років "Фідес" лише раз набрала менш як 50% голосів - 47,4% у 2004 році. Згідно з попередніми результатами, Орбан отримає 11 місць у Європарламенті, а Мадяр - сім місць.

Читайте також: Партія прем’єр-міністра Фіцо зазнала поразки на виборах до Європарламенту у Словаччині 

Виконавчий директор незалежного аналітичного центру Political Capital Петер Креко заявив, що результат виборів в Угорщині є "величезною перемогою для Петера Мадяра та великою невдачею для Орбана".

Петер Мадяр заявив, що результат є "початком кінця" для Орбана та стане "Ватерлоо для його фабрики влади".

Що відомо про Петера Мадяра?

Юрист і колишній дипломат Петер Мадяр активізував виборців, виступаючи проти корупції та режиму Орбана.

Він пообіцяв повернути мільярди коштів ЄС, призначені для Угорщини, які були заморожені Брюсселем через проблеми верховенства права.

Читайте також: Орбан звинуватив західних лідерів: Намагаються перемогти Росію заради грошей 

Вибори до Європарламенту

Нагадаємо, у неділю, 9 червня, президент Франції Емманюель Макрон оголосив, що він розпускає парламент країни - Національні збори та призначає дострокові парламентські вибори.

Також через провал партії на виборах прем’єр Бельгії де Кроо подасть у відставку.

Також партія прем’єр-міністра Фіцо зазнала поразки на виборах до Європарламенту у Словаччині.

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Топ коментарі
+10
Так просто кнура-****** не відтягнути від корита.буде триматися ратицями до останнього.
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10.06.2024 09:14
+5
Фідес отримала пінес.
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10.06.2024 09:10
+5
Чекаємо замах на Мадяра. Жаба повторить дії хло, бо є його другом. Мадяр = Нємцов.
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10.06.2024 09:12
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Орбан застрелився?
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10.06.2024 09:09 Відповісти
Так просто кнура-****** не відтягнути від корита.буде триматися ратицями до останнього.
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10.06.2024 09:14 Відповісти
Фідес отримала пінес.
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10.06.2024 09:10 Відповісти
Чекаємо замах на Мадяра. Жаба повторить дії хло, бо є його другом. Мадяр = Нємцов.
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10.06.2024 09:12 Відповісти
фідесу пізд.с
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10.06.2024 09:14 Відповісти
Не дивно, після корупційних скандалів.
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10.06.2024 09:15 Відповісти
Як-би там не було, а ************ орбан як керував так і керує мадьярщиною, і з ціею паскудою Україна і ЕС вимушені рахуватись.
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10.06.2024 09:15 Відповісти
Тобто більшість мадярів таки проголосувала за Орбана, відтак підтримує його політику, направлену на розвал ЄС і НАТО.

Може таки задуматись над тим, аби виключити Угорщину з цих організацій?
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10.06.2024 09:16 Відповісти
Популярне гасло на мадярських виборах - не економику розвинути, а милостину нажебракувати.
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10.06.2024 09:16 Відповісти
Trevo Trow.
Взагалі-то, станом на 2000 рік в Угорщині було, на хвилинку, три діючих автозаводи і один моторобудівний. Станом на 2021 рік ВВП Угорщини і України були приблизно рівними.
Тільки от населення там - коло 10 млн.
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10.06.2024 10:29 Відповісти
Там є ще великий завод по виробництву телевізорів Samsung.В нас до війни від москалів їх везли.А В Європі угорської збірки.
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10.06.2024 11:44 Відповісти
Схоже маріонетки путіна дотринділись.
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10.06.2024 09:16 Відповісти
потроху позиції ***** зазнають поразки , це добре
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10.06.2024 09:18 Відповісти
путін тепер має нового сексота в Євросоюзі - машу лєпєнову
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10.06.2024 09:27 Відповісти
Так Putin-Versteher-и в "общем зачете" перемогли в Европарламенті ?
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10.06.2024 09:28 Відповісти
Вітьок аж схуд на 600 грам,коли побачив результати виборів
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10.06.2024 09:30 Відповісти
Тобто Фідес все одно перемогли?

Мені це нагадало старий анекдот:

Бігли наввипередки Брежнев та Картер. Молодий американський президент легко обігнав старого Леоніда Ілліча. Назавтра газета "Правда" написала:

"Вчора відбулись змагання по бігу між Леонідом Іллічем Брежневим та Джиммі Картером. Генеральний секретар СРСР прийшов другим, а президент США - передостаннім!"
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10.06.2024 16:00 Відповісти
44% все одно перемогли....
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10.06.2024 23:15 Відповісти
 
 