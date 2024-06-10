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Азовське море (1614) Плетенчук Дмитро (155)

Ураження російського ВДК в Азовському морі не підтверджено, - Плетенчук

Ураження російського ВДК в Азовському морі не підтверджено

Наразі інформацію про ураження російського великого десантного корабля в Азовському морі не підтверджено.

Про це заявив речник ОК "Південь" Дмитро Плетенчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Було повідомлення про ураження в Азовському морі великого десантного корабля, але цю інформацію ми не підтверджуємо", - сказав він.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Силами оборони в Азовському морі було атаковано російський десантний корабель.

Читайте: Удар по Керченській поромній переправі має важливе значення. Це головний спосіб логістики для росіян до Криму, - речник ВМС Плетенчук

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Не пофортило кораблю - міг би вже спочивати
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10.06.2024 12:28 Відповісти
Там буксир з баржею нібито покоцали...
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10.06.2024 12:30 Відповісти
Якщо, падло, затонуло разом з паразитами - то хто підтвердить? мацква й досі " безвісті потонувша"....
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10.06.2024 12:48 Відповісти
Фігня. Він все одно не жилець. Почекаємо трохи...
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10.06.2024 13:08 Відповісти
В баржу целились, но не попали. На Цензоре где-то видео....
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10.06.2024 13:54 Відповісти
 
 