Ураження російського ВДК в Азовському морі не підтверджено, - Плетенчук
Наразі інформацію про ураження російського великого десантного корабля в Азовському морі не підтверджено.
Про це заявив речник ОК "Південь" Дмитро Плетенчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Було повідомлення про ураження в Азовському морі великого десантного корабля, але цю інформацію ми не підтверджуємо", - сказав він.
Раніше ЗМІ повідомляли, що Силами оборони в Азовському морі було атаковано російський десантний корабель.
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