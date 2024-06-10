Російський прапор у Рижівці був замінований. ЗСУ знищили його завдяки дронам та технологіям, - Генштаб

Сили оборони розмінували російський прапор, який диверсанти повісили на одній з будівель у Рижівці Сумської області.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.

"Вчора на одній з будівель у Рижівці з'явився російський прапор, який був замінований", - розповів він.

За його словами, українські захисники розуміли, що це може бути смертельна провокація від російських диверсантів або від когось підкупленого російськими загарбниками.

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"Тому із застосуванням дронів та новітніх технологій було розміновано цю ганчірку. Більше у Рижівці російської ганчірки немає", - наголосив Ковальов.

У Генштабі додали, що інформація про те, що нібито у Рижівку заходили підрозділи російських військ, не відповідає дійсності.

Заява Кадирова про "захоплення" Рижівки на Сумщині

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що глава Чечні Рамзан Кадиров 9 червня заявив, що військові підрозділу "Ахмат" нібито захопили село Рижівка на Сумщині, яке знаходиться поблизу кордону з Курською областю. Українська влада стверджує, що Рижівка перебуває під контролем Сил оборони й російських військ там немає.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що російська армія спробувала реалізувати пропагандистську операцію в селі Рижівка. Станом на ранок 10 червня у населеному пункті ворога немає, російський прапор у селі знищено.

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