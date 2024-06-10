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Генштаб ЗС (6075) Сумська область (3246)

Російський прапор у Рижівці був замінований. ЗСУ знищили його завдяки дронам та технологіям, - Генштаб

Генштаб про знищення російського прапора у Рижівці

Сили оборони розмінували російський прапор, який диверсанти повісили на одній з будівель у Рижівці Сумської області. 

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.

"Вчора на одній з будівель у Рижівці з'явився російський прапор, який був замінований", - розповів він.

Російський прапор у Рижівці

За його словами, українські захисники розуміли, що це може бути смертельна провокація від російських диверсантів або від когось підкупленого російськими загарбниками.

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"Тому із застосуванням дронів та новітніх технологій було розміновано цю ганчірку. Більше у Рижівці російської ганчірки немає", - наголосив Ковальов.

У Генштабі додали, що інформація про те, що нібито у Рижівку заходили підрозділи російських військ, не відповідає дійсності.

Заява Кадирова про "захоплення" Рижівки на Сумщині

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що глава Чечні Рамзан Кадиров 9 червня заявив, що військові підрозділу "Ахмат" нібито захопили село Рижівка на Сумщині, яке знаходиться поблизу кордону з Курською областю. Українська влада стверджує, що Рижівка перебуває під контролем Сил оборони й російських військ там немає.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що російська армія спробувала реалізувати пропагандистську операцію в селі Рижівка. Станом на ранок 10 червня у населеному пункті ворога немає, російський прапор у селі знищено.

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Топ коментарі
+9
Кадыровец миирует рашистский флаг
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10.06.2024 13:21
+4
У Генштабі додали, що інформація про те, що нібито у Рижівку заходили підрозділи російських військ, не відповідає дійсності.
Ганчірку теж дроном повісили? Щось не схоже.
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10.06.2024 13:08
+4
Рижівка за 3 дня. Пабєда. Діди випівалі.)
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10.06.2024 13:23
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У Генштабі додали, що інформація про те, що нібито у Рижівку заходили підрозділи російських військ, не відповідає дійсності.
Ганчірку теж дроном повісили? Щось не схоже.
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10.06.2024 13:08 Відповісти
Може й дійсно ніхто не заходив, бо кадировці тільки по дезертирам спроможні стріляти та тік-ток ака Палливуд знімати у безпечних місцях. Могли за гроші з місцевими домовитися - ждунів, на жаль, у нас ще багато. А у сірій зоні - й поготів!
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10.06.2024 14:03 Відповісти
Думаю, зайшла чергова ДРГ, поставила ганчірку, замінувала, записала для тік-ток - і ходу звідти.
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10.06.2024 14:05 Відповісти
Може й так.
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10.06.2024 14:11 Відповісти
Нікуя собі в Рижівці сільрада! (див. фото #1)
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10.06.2024 13:12 Відповісти
та технологіям

невже за допопогою дії знайшли?
треба подякувати федорову, і простроченому зе!лідору, звісно.
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10.06.2024 13:19 Відповісти
Кадыровец миирует рашистский флаг
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10.06.2024 13:21 Відповісти
Рижівка за 3 дня. Пабєда. Діди випівалі.)
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10.06.2024 13:23 Відповісти
Нано Текнолоджі?
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10.06.2024 13:47 Відповісти
Кацапи розраховували на дурнів ,
бо приміряють до себе 😡
молодці наші хлопці 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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10.06.2024 15:26 Відповісти
 
 