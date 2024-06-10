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Швейцарія (842) Глобальний саміт миру (278)

Глава МЗС Швейцарії Кассіс про Саміт миру: РФ повинна буде взяти у ньому участь, питання лише - коли

Росія повинна буде взяти участь у Глобальному саміті миру

У Швейцарії заявили, що Глобальний саміт миру - це лише перший крок до мирного процесу.

Про це заявив глава МЗС Ігнаціо Кассіс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я вже говорив, що ми хотіли б, щоб в ідеалі Росія була залучена до цього процесу від самого початку. Це те, що ми хотіли б зробити. Але на це підуть тижні, місяці. І чи буде цей процес успішним зрештою, нам доведеться почекати й подивитися. І очевидно, що для того, щоб мирний процес просувався вперед, потрібна участь Росії", - сказав міністр на пресконференції.

За словами, Кассіса, мирна конференція - це лише перший крок на шляху до мирного процесу.

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"Коли справа дійде до власне мирного процесу, Росія повинна буде взяти в ньому участь ... Тобто питання не в тому, чи буде Росія на борту, а в тому, коли вона буде на борту", - пояснив очільник МЗС Швейцарії.

Міністр зазначив, що під час підготовки вирішували, чи запрошувати в принципі Росію.

"Нам знадобилося кілька тижнів, щоб дійти до рішення з цього питання. Звісно, це був би варіант, але проблема в тому, що вже заздалегідь було зрозуміло, що Росія не хоче брати участь. ... Якби вони (Росія. - Ред.) прийняли запрошення, то це стало б конфліктом із позицією України на той момент... Звісно, ми вивчали й інші шляхи, але поки що не змогли відчинити і ті, і ті двері, щоб прийняти обидві сторони в ситуації, на яку вони обидві (Україна і РФ. - Ред.) погодяться", - додав Кассіс.

Також він розповів, що на Саміті миру працюватимуть два акредитовані від Росії представники ЗМІ.

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Глобальний саміт миру

Уряд Швейцарії планує 15-16 червня провести дводенну конференцію, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Проте, як зазначив раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, під час Глобального саміту миру не обговорюватимуть процес закінчення війни.

До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Однак, як заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, участі Росії у цьому заході поки не передбачається.

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Топ коментарі
+4
Рашка может принять участие только когда ее будут судить международным трибуналом. Договариваться же о мире с убийцей тем более на его условиях ето все равно что стать его сообщником
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10.06.2024 15:42
+4
нелякані мрійники-інфантіли.
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10.06.2024 15:43
+2
в мене теж таке враження, що бубіне бажання зазирнути ***** хоч кудись нікуди не зникло, а просто трохи замаскувалося
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10.06.2024 15:55
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Рашка может принять участие только когда ее будут судить международным трибуналом. Договариваться же о мире с убийцей тем более на его условиях ето все равно что стать его сообщником
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10.06.2024 15:42 Відповісти
нелякані мрійники-інфантіли.
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10.06.2024 15:43 Відповісти
От « хитрун»!

» Обидві сторони», кажешь?! Жертву та агресора уровняв!?!

ШвидкоПішов за руським кораблем!
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10.06.2024 17:27 Відповісти
я на вас, уїбанів (які уїбали, і не зрозуміло що тут взагалі шукають), незважаю.
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10.06.2024 17:43 Відповісти
А може це й є мета цього самміту?...
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10.06.2024 15:52 Відповісти
в мене теж таке враження, що бубіне бажання зазирнути ***** хоч кудись нікуди не зникло, а просто трохи замаскувалося
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10.06.2024 15:55 Відповісти
беру консервний ніж
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10.06.2024 15:52 Відповісти
Розформуйте збройні сили, ліквідуйте всю зброю, замініть федеральний департамент оборони на департамент любові і перемовин а потім *******, суки!
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10.06.2024 15:53 Відповісти
"ми хотіли б, щоб в ідеалі Росія була залучена..." - ось коли рашисти окупують четверть вашої території, тоді ви і будете "хотіти". А зараз ви хочете тільки одного, щоб ваші банки і банкіри продовжували "стригти купони" з тієї ж рашки, як і в Другу Світову з Германії. Для вас же головне, щоб такий "жирний клієнт" не засвітився і вас не вимусили ввести санкції, як це зробили американці чи інші цивілізовані країни. Для вас же основний життєвий принцип - "гроші не пахнуть"! А те, що вони там ВСІ в крові українців(і не тільки!) - вас це не торкає, від слова "зовсім"!
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10.06.2024 15:58 Відповісти
Exactly. Саме така країна Швейцарія (і Ліхтенштейн теж). "Найблагополучніша країна світу", як її інколи називають.

Брати бабло від усіх хто дає. Не ставити ніяких питань. Зберігати бабло в тиші. Видавати (можна кешом) на вимогу.

Від того і грошей у країні стільки, що їх інколи не знають куди діти. Ви знали, наприклад, що у Швейцарії електрифіковано 100% залізниць? А кількість автомобільних і залізничних тунелів -- то взагалі... Всі ці проєкти вимагають шалених грошей, і вони є.
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10.06.2024 16:09 Відповісти
Нічого особливого, казали вони у WWII…

Коли переплавлювали для Німеччини золоті коронки з нацистських Конц Таборів на золото з бруски зі штампом « зроблено в Швейцарії».
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10.06.2024 17:32 Відповісти
придумана ж рашистами куйня ,від якої толку і безпеки для України нікуя ,
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10.06.2024 16:03 Відповісти
ох який же правий Бобиренко - нам за крок за нашої перемоги втюлять якись перемовини з кацапнею...
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10.06.2024 16:04 Відповісти
Що, Кассіс, аж свербить відновити відсос кацапських грошиків до країни фондю і раклєта?
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10.06.2024 16:13 Відповісти
все эти ************ купленные за рашистское бабло защищают рашку!
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10.06.2024 17:01 Відповісти
"Конфлікт з позицією України" -- тобто це просто конфлікт, та ще й з боку України. Краще би мовчав.
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10.06.2024 17:01 Відповісти
 
 