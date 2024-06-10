США та Польща запускають ініціативу UCG для протидії дезінформації РФ

Центр глобальної взаємодії Державного департаменту США, який відповідає за розвінчання дезінформації, оголосив про початок спільної з Польщею ініціативи, покликаної допомогти Україні протистояти російським інформаційним атакам.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Держдепу США.

Зазначається, що Українська комунікаційна група (UCG) базуватиметься у Варшаві та надаватиме Україні підтримку "в боротьбі з російською агресією в інформаційному просторі".

"UCG об'єднає уряди країн-партнерів-однодумців для координації меседжів, сприяння точному інформуванню про повномасштабне вторгнення Росії, посилення голосу України та викриття інформаційних маніпуляцій Кремля", - наголошує зовнішньополітичне відомство США.

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У заяві йдеться про те, що Кремль "постійно використовує брехню і маніпуляції, щоб створити фальшиві приводи для свого невиправданого вторгнення, приховати військові цілі й намагатись підірвати світову солідарність із українським народом".

UCG покликана протистояти цим оманливим наративам і посилити правдиве висвітлення стійкості та хоробрості України перед лицем російської агресії.

Сполучені Штати у партнерстві з широкою коаліцією країн, що підтримують Україну, працювали над викриттям постачальників кремлівської дезінформації ще до повномасштабного вторгнення. UCG є продовженням цих зусиль і пропонує країнам-однодумцям ще один інструмент для підтримки України та захисту цілісності глобального інформаційного простору", - додали у Держдепі.

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