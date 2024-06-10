УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11198 відвідувачів онлайн
Новини
858 7
Держдепартамент США (1584) дезінформація (332) Польща (8262) США (21024)

США та Польща запускають ініціативу UCG для протидії дезінформації РФ

США запустили ініціативу з протидії дезінформації в Україні

Центр глобальної взаємодії Державного департаменту США, який відповідає за розвінчання дезінформації, оголосив про початок спільної з Польщею ініціативи, покликаної допомогти Україні протистояти російським інформаційним атакам. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Держдепу США.

Зазначається, що Українська комунікаційна група (UCG) базуватиметься у Варшаві та надаватиме Україні підтримку "в боротьбі з російською агресією в інформаційному просторі".

"UCG об'єднає уряди країн-партнерів-однодумців для координації меседжів, сприяння точному інформуванню про повномасштабне вторгнення Росії, посилення голосу України та викриття інформаційних маніпуляцій Кремля", - наголошує зовнішньополітичне відомство США.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російська пропаганда займається дискредитацією Олімпіади в Парижі, - Microsoft 

У заяві йдеться про те, що Кремль "постійно використовує брехню і маніпуляції, щоб створити фальшиві приводи для свого невиправданого вторгнення, приховати військові цілі й намагатись підірвати світову солідарність із українським народом".

UCG покликана протистояти цим оманливим наративам і посилити правдиве висвітлення стійкості та хоробрості України перед лицем російської агресії.

Сполучені Штати у партнерстві з широкою коаліцією країн, що підтримують Україну, працювали над викриттям постачальників кремлівської дезінформації ще до повномасштабного вторгнення. UCG є продовженням цих зусиль і пропонує країнам-однодумцям ще один інструмент для підтримки України та захисту цілісності глобального інформаційного простору", - додали у Держдепі.

Також читайте: ЦПД попередив про нові ІПсО росіян: Другий фронт з Білорусі, нелегітимність Зеленського, "насильницька" мобілізація

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так ведь власти говорят, что США ИПСО распространяют. Про войну там, перед ее началом (22 г.), про коррупцию, про ТЦК и прочее...
показати весь коментар
10.06.2024 17:01 Відповісти
Українська комунікаційна група (UCG) - нет ни сайта, ни информации, ничего. Но будет чем-то заниматься. Наверняка за наши деньги.
показати весь коментар
10.06.2024 17:04 Відповісти
Україна програе інформаційну війну рф.

Це дуже дивно, коли «медійники» 95 кварталу при владі.

Але факт е факт- украінськи засоби смі пасивні, та тільки рефлексують на іпсо з параші.
Деякі украінськи блогери чинять супротив кацапський пропонанде. Але не все жінктивно. Частина ( як курбанова Лайф) тільки транслює на українську аудиторіюпрямий текс пропаганди рф з мінімальною критикою.
Міністерство культури України усунулость. Як і другі державні органи.

Олігархічні теле канали гранить свою гру. І це не на користь держави.
показати весь коментар
10.06.2024 17:13 Відповісти
Подивимось на їхній контент, головне щоб не було телемарафон №2.
показати весь коментар
10.06.2024 17:15 Відповісти
будуть ролнікам політінформацію проводить?
показати весь коментар
10.06.2024 17:49 Відповісти
 
 