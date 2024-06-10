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Білорусь (7840) мігранти (1074) Польща (8262) Туск (455)

Уряд Польщі погодив створення тимчасової буферної зони на кордоні з Білоруссю

Уряд Польщі погодив створення тимчасової буферної зони на кордоні з Білоруссю

У понеділок, 10 червня, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив про схвалення резолюції, яка передбачає створення буферної зони на кордоні з Республікою Білорусь.

Про це повідомляє RMF FM, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що 10 червня польський уряд провів виїзне засідання в місті Білосток, яке розташоване за трохи більш як 50 кілометрів від кордону з Білоруссю. Під час засідання уряд Польщі підтримав пропозицію Міністерства внутрішніх справ і адміністрації про утворення тимчасової буферної зони на кордоні з РБ, де почастішали напади на прикордонників з боку нелегальних мігрантів.

На пресконференції після засідання Туск розповів, що міністри говорили про те, що країна має зробити для покращення ситуації на кордоні.

"Ми схвалили резолюцію про створення тимчасової буферної зони на кордоні з Білоруссю... Ідея полягає в тому, що щоб ускладнити переправлення нелегальних мігрантів через польсько-білоруський кордон і створити кращі умови для служби, як для прикордонної служби, так і для військових і поліції", - заявив очільник польського уряду.

Високопосадовець додав, що уряд усвідомлює негативні наслідки створення такої зони для населення та шукатиме шляхи, як допомогти місцевим мешканцям. Туск додав, що влада шукатиме шляхи, щоб допомогти людям.

"Цей процес вже почався", - сказав очільник уряду Польщі.

Крім цього, Туск розповів про розміри буферної зони, яку планують створити на польсько-білоруському кордоні.

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"Мова йде про кілька десятків кілометрів і 200 метрів углиб. У заповідниках є місця, де ця зона буде сягати близько двох кілометрів, але це невеликі ділянки, і вони пов’язані з присутністю контрабандистів, які діють переважно в лісистій місцевості і не безпосередньо на кордоні, а лише на відстані 1-1,5 кілометра. У цих місцях зона буде ширшою", - розповів польський прем'єр.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що нелегальні мігранти постійно намагаються потрапити до Польщі з Білорусі. Вони діють агресивно проти польських силовиків на кордоні.

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Топ коментарі
+15
Блокувальників- фермерів туди на охорону ставте. То ваше все,пшеки.
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10.06.2024 18:12
+4
Усі живуть війнами минулих технологій. Безпілотні системи в комплексі з протипіхотними мінами дистанційного мінування дозволяє зробити буферну зону по ту сторону кордону.
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10.06.2024 18:23
+4
А ти "в курсі" що Брест до 19 ст українським був?
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10.06.2024 18:26
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Вам хлопці Брест пора повертати,бо бацька вас і дальше кошмарити буде.
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10.06.2024 18:09 Відповісти
А ти "в курсі" що Брест до 19 ст українським був?
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10.06.2024 18:26 Відповісти
Блокувальників- фермерів туди на охорону ставте. То ваше все,пшеки.
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10.06.2024 18:12 Відповісти
Тільки рольники проплачені парасією..за блокування кордону з бєлосруссю ніхто платити не буде
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10.06.2024 18:18 Відповісти
Поставте побільше мін і розтяжок бо колючийдріт не зупиняє
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10.06.2024 18:12 Відповісти
зупиняє коли він під напругою І покрокову систему треба ставити...таку як на зоні
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10.06.2024 21:14 Відповісти
Санітарна зона з якого боку кордону ? Сподіваюсь, зі сторони Білорусі.
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10.06.2024 18:15 Відповісти
Усі живуть війнами минулих технологій. Безпілотні системи в комплексі з протипіхотними мінами дистанційного мінування дозволяє зробити буферну зону по ту сторону кордону.
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10.06.2024 18:23 Відповісти
Проблема з мінуванням полягає в тому, що Польща входить до складу країн, які підписали Оттавську конвенцію про заборону протипіхотних мін. Тепер же виникає питання, чи варто Варшаві вийти з домовленостей.
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10.06.2024 18:31 Відповісти
Цікаво, яка відповідальність за її порушення? - Занепокоєння? Чи, боронь Боже, глибоке занепокоєння?
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10.06.2024 20:35 Відповісти
Колючий дріт в п'ять рядів, автоматичні кулемети, мінування на всі 200 метрів і ніяких право та ліво захисників. Журналістам взагалі заборонити знаходитись в зоні відповідальності прикордонної служби, все як в "дуже доброму і гуманному СРСР", інакше ці цигани всесвіту задовбуть.
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10.06.2024 18:34 Відповісти
Минные поля. Дешево и сердито. Метров на сто в глубину. Писать знаки предупреждения о минах исключительно на иврите. Арабы увидят, обос*тся и дальше не полезут. Рефлекс.
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10.06.2024 19:27 Відповісти
 
 