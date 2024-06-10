УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10718 відвідувачів онлайн
Новини
2 717 18
вибух (4367) завод (996) Польща (8262) Туск (455)

Вибух на збройовому заводі у Польщі: Туск заявив, що влада поки не бачить іноземного сліду в інциденті

Вибух на збройовому заводі у Польщі: Туск заявив, що влада поки не бачить іноземного сліду в інциденті

Влада Польщі наразі не бачить доказів причетності "зовнішніх сил" до вибуху на збройовому заводі Mesko у Свєнтокшиському воєводстві.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск на пресконференції після виїзного засідання уряду, пише Wirtualna Polska, повідомляє Цензор.НЕТ.

Серед іншого під час брифінгу польський прем'єр згадав про вибух на заводі з виробництва боєприпасів Mesko. Туск сказав, що наразі немає доказів причетності до інциденту "зовнішніх сил".

"Зі зрозумілих причин ми дуже пильно й чутливо реагуємо на всі подібні ситуації. Наразі немає підстав припускати, що за цією драматичною подією стоїть якась зовнішня сила",- сказав очільник польського уряду.

Вибух на заводі Mesko у Польщі: що відомо

10 червня в першій половині дня у Свєнтокшиському воєводстві на півдні Польщі стався вибух і виникла пожежа на заводі Mesko, де виробляються боєприпаси. Зазначається, що внаслідок вибуху загинув 59-річний працівник заводу, ще один зазнав поранення. Як повідомила директорка заводу Mesko Елжбета Сренявська, вибух стався в нещодавно збудованому центрі ракетного палива.

Читайте також: Спецслужби Польщі заарештували 9 осіб, яких підозрюють у диверсіях на користь РФ, - Туск
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+12
так польська влада довго не бачила рашистських ракет та дронів які залітали на територію їх країни-якась така дивна сліпота...
показати весь коментар
10.06.2024 19:56
+10
не видит потому что а вдруг путин нападет
показати весь коментар
10.06.2024 19:52
+8
Ну, сліпота досить вибіркова, фокус зору фіксується виключно на українському збіжжі
показати весь коментар
10.06.2024 19:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тобто? Він натякає або на рукожопість, або саботаж?
показати весь коментар
10.06.2024 19:42 Відповісти
Він правильно сказав, щоб потенційні винуватці розслабились.
показати весь коментар
10.06.2024 20:26 Відповісти
не видит потому что а вдруг путин нападет
показати весь коментар
10.06.2024 19:52 Відповісти
так польська влада довго не бачила рашистських ракет та дронів які залітали на територію їх країни-якась така дивна сліпота...
показати весь коментар
10.06.2024 19:56 Відповісти
Одночасно вийшло, навіть час коменту однаковий
показати весь коментар
10.06.2024 19:58 Відповісти
Ну, сліпота досить вибіркова, фокус зору фіксується виключно на українському збіжжі
показати весь коментар
10.06.2024 19:59 Відповісти
Вони й кацапських ракет воліли довго не бачити.
показати весь коментар
10.06.2024 19:56 Відповісти
В Смоленській авіатрощі, в котрій куйло прибрав цвіт польської дипломатії ,"тусклий" теж не бачив і бачить "іноземної руки"
показати весь коментар
10.06.2024 19:59 Відповісти
Аааа....., ну успіхів вам!
показати весь коментар
10.06.2024 20:07 Відповісти
Згадайте як довго українські військові не могли переступити бар'єр стрільби по вчорашнім ''братам''. В поляків та в будь кого теж саме. Після першого зіткнення всю цю цнотливість як рукою зніме.
показати весь коментар
10.06.2024 20:13 Відповісти
А в поляків що, кацапи - теж брати?
показати весь коментар
10.06.2024 20:58 Відповісти
А хто їх знає? На це питання можуть відповісти тільки поляки. Є до речі поріг якийсь щоб набратися сміливості стріляти по людях.
показати весь коментар
10.06.2024 21:01 Відповісти
Поляки то гієни в європі .
показати весь коментар
11.06.2024 00:07 Відповісти
то дрончик кацапский залетел и сдрочил
показати весь коментар
10.06.2024 20:15 Відповісти
Не качайте човен?......
показати весь коментар
10.06.2024 20:15 Відповісти
Тююююю!
Польща навіть у катастрофі літака Качинського "не бачила іноземного сліду"!
показати весь коментар
10.06.2024 22:02 Відповісти
То повний піздєц . Так ще раком не стояла ні одна країна .
показати весь коментар
11.06.2024 00:10 Відповісти
Якщо горить завод,то значить треба терміново збирати всіх "фермерів" і блокувати кордон з Україною.
показати весь коментар
11.06.2024 01:27 Відповісти
 
 