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Через застосунок "Резерв+" оновили свої дані 1,48 млн військовозобов’язаних, з них 220 тис. - жінки, - Міноборони

застосунок резерв+

Через застосунок "Резерв+" оновили свої дані 1 млн 480 тис. військовозобов'язаних.

Про це повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Станом на зараз через застосунок "Резерв+" оновили свої дані 1 млн 480 тис. українців. І динаміка позитивна, вона свідчить про те, що українці довіряють застосунку. До речі, серед тих, хто оновив дані, 220 тисяч жінок-військовозобов'язаних", - сказав Лазуткін.

"Зараз показники реєстрації стабільні, але ми очікуємо, що після 18 червня, коли з'явиться QR-код, показники зростуть, тому що багато хто чекає, коли ця опція з'явиться, і, відповідно, саме тоді оновлять свої дані через "Резерв+", - додав він.

Спікер Міноборони зазначив, що важливість QR-коду в тому, що з його появою реєстрація в "Резерв+" набуває легітимності, і його можна буде показувати як повноцінний документ, нарівні з паперовим. Крім того, після 18 червня з'явиться нова опція, що дає змогу внести корективи в дані про реєстрацію військовозобов'язаних.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У травні в Україні мобілізували більше людей, ніж за останні кілька місяців, - нардеп "Голосу", воїн Костенко

Нагадуємо, закон про мобілізацію, який набув чинності 18 травня, відводить на оновлення даних два місяці.

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Топ коментарі
+6
70-80% людей, які оновлюють дані в ТЦК та Резерв+, мають причини для відстрочки, - нардеп Камельчук.

Тобто як всі ми розуміємо, в перші дні 18-22 травня зареєструвалися та оновили дані біля 1 млн. людей призовного віку які мають бронь або відсрочки.
Решта і не думають.
Тому все закономірно і застопорилось, з цим оновленням.
Майже місяць пройшов, а поновили дані тільки 15% призовників, згідно повідомлення міноборони.
В реальності до кінця строку оновить дані не більше 20-25% від призовників.
І що далі?
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10.06.2024 21:05
+5
менше 1.5 млн з 9-10 млн військовозабовʼязаних за майже половину відведених для оновлення 60 днів? І це при тому, що тільки заброньованих та з відсрочками до 3 млн?
це повний провал. Оце і є справжній рівень легітимності влади. І тут голоси пенсіонерів і домогосподарок їм не допоможуть
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10.06.2024 21:16
+3
п*****ж
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10.06.2024 20:55
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п*****ж
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10.06.2024 20:55 Відповісти
о я! я думав щоб набути легітимности потрібно прийнятий закон, а виявляється в країні мрій легітимность надає кьюар-код
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10.06.2024 22:11 Відповісти
Дивіться що на практиці відбувається. В теорії і в Україні і в Росії гарні закони. На практиці закон як дишло.
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10.06.2024 21:03 Відповісти
70-80% людей, які оновлюють дані в ТЦК та Резерв+, мають причини для відстрочки, - нардеп Камельчук.

Тобто як всі ми розуміємо, в перші дні 18-22 травня зареєструвалися та оновили дані біля 1 млн. людей призовного віку які мають бронь або відсрочки.
Решта і не думають.
Тому все закономірно і застопорилось, з цим оновленням.
Майже місяць пройшов, а поновили дані тільки 15% призовників, згідно повідомлення міноборони.
В реальності до кінця строку оновить дані не більше 20-25% від призовників.
І що далі?
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10.06.2024 21:05 Відповісти
Далі яйця не пускають
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11.06.2024 05:02 Відповісти
менше 1.5 млн з 9-10 млн військовозабовʼязаних за майже половину відведених для оновлення 60 днів? І це при тому, що тільки заброньованих та з відсрочками до 3 млн?
це повний провал. Оце і є справжній рівень легітимності влади. І тут голоси пенсіонерів і домогосподарок їм не допоможуть
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10.06.2024 21:16 Відповісти
Яким боком легітимність влади до бажання захищати свою країну ? А, забув-треба ж йти захищати Україну тільки після зекодли, депутатів, суддів, мусарів та іншого непотрібу. Але це-неточно. Орки поки далеко, тож оновлювати дані та світитися в усяких застосунках- ні-ні.
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10.06.2024 23:50 Відповісти
У всіх надія на тебе-ти їх всіх захистиш..чи може в тебе броня ? Чи ти пенсіонер
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11.06.2024 05:05 Відповісти
Надія тільки на інших ? Самим захищатися на думку не спадає ? Нагадаю-ждуни з лднрів також чекали, що оркостан їх "захистить". Теж думали, що відсидяться. А кацапи прийшли, роздали їм зброю, та погнали проти України.
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11.06.2024 08:29 Відповісти
Жінок-віськовозобов'язаних, на роботі змушують данні оновляти. При чому тут довіра до застосунку?
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10.06.2024 22:10 Відповісти
 
 