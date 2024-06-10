Сирський обговорив з головою військового комітету НАТО Бауером ситуацію на фронті та потреби ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів телефонну розмову з Головою військового комітету НАТО адміралом Робом Бауером.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку головкома ЗСУ у фейсбуці.

"Детально обговорили ситуацію на полі бою та потреби нашого війська. Щойно, повернувшись з району бойових дій, я особисто оцінив обстановку на різних напрямках та спілкувався з командирами бригад на місцях.

Важливо мати спільне бачення ситуації із нашими партнерами", - зазначив Сирський.

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