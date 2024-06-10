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НАТО (6215) Олександр Сирський (504) Роб Бауер (49)

Сирський обговорив з головою військового комітету НАТО Бауером ситуацію на фронті та потреби ЗСУ

Сирський Бауер

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів телефонну розмову з Головою військового комітету НАТО адміралом Робом Бауером.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку головкома ЗСУ у фейсбуці.

"Детально обговорили ситуацію на полі бою та потреби нашого війська. Щойно, повернувшись з району бойових дій, я особисто оцінив обстановку на різних напрямках та спілкувався з командирами бригад на місцях.

Важливо мати спільне бачення ситуації із нашими партнерами", - зазначив Сирський.

Також читайте: У НАТО розповіли, які питання щодо України розглянуть на саміті Альянсу у Вашингтоні

сирський

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Потреба у першингах з начинкою.
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10.06.2024 22:12 Відповісти
дабл чмо
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10.06.2024 22:18 Відповісти
Як це єрмак дозволив Сирському спілкуватися без нього,мабуть був зайнятий клоуном.
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10.06.2024 22:15 Відповісти
Жодних здобутків у Сирського з Содолем немає. Суки! Де ваш план? Безугла, "фас"!
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10.06.2024 22:49 Відповісти
Ого,оце зальот.Сирський самостійно контактував з іноземцем?Тепер точно Андрій Борисович його звільнить,а Мар'яна Безугла "розстріляє" в Фейзбуці.
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11.06.2024 01:01 Відповісти
А ДЕ СТАВКИ НЕДОГЕНЕРАЛІСІМУСА? стидно Єрмаку збирати? ПРсочиться у ІПСО ?
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11.06.2024 01:30 Відповісти
 
 