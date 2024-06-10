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нафта (5324) НПЗ (514) росія (63594)

ЗСУ успішно атакували українською зброєю Новошахтинський завод нафтопродуктів у Ростовській області, - Генштаб

ЗСУ успішно атакували українською зброєю Новошахтинський завод нафтопродуктів у Ростовській області, - Генштаб

Сили оборони 5 червня успішно атакували Новошахтинський завод нафтопродуктів, що в Ростовській області РФ.

Про це повідомив Генеральний штаб у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

У Генштабі зазначили, що атака була здійснена "засобами українського виробництва".

За даними розвідки, у результаті вогневого ураження загарбники втратили 1,5 мільйона тонн нафти та нафтопродуктів. У перерахунку на гроші це складає близько 540 мільйонів доларів.

"Сили оборони України продовжують методично знищувати нафтопереробну галузь РФ. Удари по російських нафтопереробних заводах суттєво ускладнюють виконання військами противника завдань в ході збройної агресії проти нашої країни", - йдеться у повідомленні Генштабу.

Нагадаємо, що у травні видання Reuters повідомляло, що нафтопереробний завод у Туапсе зупинився після атаки українських дронів.

Читайте також: У Росії після атаки безпілотників спалахнув НПЗ у Ростовській області
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Топ коментарі
+33
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10.06.2024 22:26
+10
Оце те що довго підкрадалось до кацапів на тоненьких волохатих ніжках.
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10.06.2024 22:23
+10
Знаете сколько россии нужно зенитно-ракетных полков с комплексами большого радиуса действия, типа С-300 и С-400, чтобы закрыть всю свою территорию, хотя бы на уровне, как они закрывают временно оккупированный Крым?

Минимум 1 266.

А знаете, сколько у них на боевом дежурстве?

44!
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10.06.2024 22:55
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Оце те що довго підкрадалось до кацапів на тоненьких волохатих ніжках.
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10.06.2024 22:23 Відповісти
Вся зброя - українська!!!
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10.06.2024 22:25 Відповісти
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10.06.2024 22:26 Відповісти
Блін, я теж так засипаю. Ну, ще можу кораблі чф рф порахувати, літаки на аеродромах. Так гарно засипається.
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10.06.2024 22:54 Відповісти
потужно, немає слів, респект якщо це так і є
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10.06.2024 22:30 Відповісти
де тут Urs? він завжди засмучується що ми не туди б'ємо. Сподіваюся зараз буде задоволений
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10.06.2024 22:36 Відповісти
це тупо і по зеленьські звертатися до користичів на публічному форумі...
сам на сам ви б йому кофе купили...
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10.06.2024 22:58 Відповісти
ваша оцінка моїх оцінок манипулятивна.
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11.06.2024 11:53 Відповісти
розковиряти рану і сипати туди сіль... - день за днем
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10.06.2024 22:38 Відповісти
Оце справжні санкції! 1.5 млн тон - це приблизно добовий видобуток нафти зі всієї балалайні.
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10.06.2024 22:39 Відповісти
1.5 млн це мова про усі удари по НПЗ , ну а якщо це те що параша за добу видобуває , то не так уже для кацапів і відчутно . От коли співвідношення знищеного до видобутого буде як у нас із енергетикою - тоді кацапам п@зд@.
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10.06.2024 23:17 Відповісти
1,5 млн. тон - це мова йде про сумарні об'ми знищених або заблокованих запасів нафти на цьому підприємстві. Також у цю цифру увйшли і втрати готової продукціії. Звісно, ця цифра у деякому розумінні манипулятивна, бо не означає, що там згоріли півтора мільйона тон нафти, але тепер просто нема можливості їх переробити. Можно припустити, що об'єм заблокованої нафти можливо перекачати назад у магістральний нафтопровід "Транснафти" Суходольная-Родионовская, до якого підключений цей НПЗ, але я не знаю, чи наразі це технічно можливо.
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11.06.2024 12:19 Відповісти
хтось з мозоком там в ГРУ такі є...
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10.06.2024 22:41 Відповісти
И вообще, он продолжает летать!

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10.06.2024 22:44 Відповісти
Був завод - тепер нема,
ла-ла-лалалала
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10.06.2024 22:46 Відповісти
Знаете сколько россии нужно зенитно-ракетных полков с комплексами большого радиуса действия, типа С-300 и С-400, чтобы закрыть всю свою территорию, хотя бы на уровне, как они закрывают временно оккупированный Крым?

Минимум 1 266.

А знаете, сколько у них на боевом дежурстве?

44!
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10.06.2024 22:55 Відповісти
Я всегда думал, что уязвимость империи, та самая игла плешивого кощея - в огромных территориях, защитить которые этот колосс на глиняных лапах не в состоянии.
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10.06.2024 22:59 Відповісти
Саме так. Давно доведено, що велетенські відстані це прокляття раші, а не перевага. Саме відстані завжди тягнули ету страну у провалля. Нинішнє провалля буде для неї кінцевим.
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10.06.2024 23:48 Відповісти
це про те ,що при потребі зброею НАТО наші ЗСУ зробили би "погоду" за пару місяців...-алеж не потрібно піднімати рівень екскалаціїї...
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10.06.2024 23:06 Відповісти
Если СВО идет по плану (а это был план путина), то кацапам пора переходить на морфий.
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10.06.2024 22:57 Відповісти
Морфій для багатих. Але там трамадола *****...
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10.06.2024 23:08 Відповісти
Цікаво - максимальний об'єм https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%83%D0%B0%D1%80_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9 вертикальних сталевих резервуарі в - 120 000 кубометрів, якщо нафта тяжка, то вага кубометра приблизно 900 кг. Відтак, максимальна вага нафти в одному такому резервуарі приблизно 108 тис. тонн.

Виходить - згоріло приблизно 15 таких здоровенних резервуарів???
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11.06.2024 00:00 Відповісти
"Проєктна потужність переробки до 7,5 млн тонн нафти на рік
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11.06.2024 11:04 Відповісти
Не відчуваєте різницю між «втраченою нафтою», і непереробленою нафтою?
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11.06.2024 11:20 Відповісти
не понимаю вопрос...
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11.06.2024 13:57 Відповісти
ні, не згоріло. Просто технічно ця нафта заблокована у ємностях, тому що НПЗ тепер не в змозі взагалі її переробляти, бо техпроцес зупинений. Можно припустити, що об'єм заблокованої нафти можливо перекачати назад у магістральний нафтопровід "Транснафти" Суходольная-Родионовская, до якого підключений цей НПЗ, але я не знаю, чи наразі це технічно можливо. Також, можу тільки припустити, що будівництво комплекса глибокої переробки нафтової сировини і середніх дистилятів (КГПН), завдяки якому глибина переробки повинна була збільшитись до 97 відсотків, тепер остаточно наїбнулось. Спдівюсь, що це так.
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11.06.2024 12:32 Відповісти
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11.06.2024 00:07 Відповісти
 
 