ЗСУ успішно атакували українською зброєю Новошахтинський завод нафтопродуктів у Ростовській області, - Генштаб

Сили оборони 5 червня успішно атакували Новошахтинський завод нафтопродуктів, що в Ростовській області РФ.

Про це повідомив Генеральний штаб у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

У Генштабі зазначили, що атака була здійснена "засобами українського виробництва".

За даними розвідки, у результаті вогневого ураження загарбники втратили 1,5 мільйона тонн нафти та нафтопродуктів. У перерахунку на гроші це складає близько 540 мільйонів доларів.

"Сили оборони України продовжують методично знищувати нафтопереробну галузь РФ. Удари по російських нафтопереробних заводах суттєво ускладнюють виконання військами противника завдань в ході збройної агресії проти нашої країни", - йдеться у повідомленні Генштабу.

Нагадаємо, що у травні видання Reuters повідомляло, що нафтопереробний завод у Туапсе зупинився після атаки українських дронів.

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