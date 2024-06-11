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Допомога США дає реальні результати і українські війська можуть надалі утримувати лінію оборони, - Пентагон

Генерал Патрік Райдер

Допомога від Сполучених Штатів допомогла ЗСУ сповільнити наступальні дії військ РФ на Харківщині, а також забезпечила міцне утримання лінії оборони.

Про це на пресбрифінгу заявив речник Міністерства оборони США генерал Патрік Райдер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Росіяни дійсно сповільнилися з погляду прогресу, якого вони досягали під Харковом", - сказав Райдер.

Він додав, що це демонструє, що допомога, яка надходить ЗСУ зі Сполучених Штатів, дає реальні результати, і українські війська можуть надалі утримувати лінію оборони.

"Ми усвідомлюємо, що ще потрібно зробити багато, аби забезпечити їх украй необхідною допомогою, і ми продовжимо докладати зусиль", - запевнив генерал.

Він нагадав, що за кілька днів у Брюсселі відбудеться чергове засідання у форматі "Рамштайн", де ці питання обговорюватимуться з усіма союзниками й партнерами.

Нагадаємо 7 червня США оприлюднили перелік зброї та обладнання, яке передають Україні в рамках нового пакету допомоги.

Читайте: Фінляндія відправлятиме Україні найновітніше озброєння, деяке ще на стадії розробки

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Топ коментарі
+6
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11.06.2024 03:50
+5
А на інших напрямках нехай далі просуваються кацапи, поки є кому гинути на рубежах без достатньої кількості зброї, дронів, реб
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11.06.2024 03:12
+4
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11.06.2024 03:52
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А на інших напрямках нехай далі просуваються кацапи, поки є кому гинути на рубежах без достатньої кількості зброї, дронів, реб
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11.06.2024 03:12 Відповісти
Питань до своєх влади немає ?
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11.06.2024 04:46 Відповісти
Захистіть та дпоможіть Україні, дорогенькі! - не глядячи на ублюдську владу!!! Вона не тільки мародерить на себе , вона ще робить навмисне імідж України у світі, щоб виборці країн-партнерів вибрали не політиків знищення Хйла .
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11.06.2024 03:34 Відповісти
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11.06.2024 03:50 Відповісти
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11.06.2024 03:52 Відповісти
«Суицид государственного управления». Зеленский и Ермак исчерпали пределы своих возможностей - Каленюк об отставках Найема и Кубракова.

Исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк в интервью Radio NV - об отставкахруководителя Агентства восстановления Мустафы Найемаи вице-премьер-министра по восстановлению Украины Александра Кубракова накануне конференции по возобновлению в Германии

https://nv.ua/ukraine/politics/nayem-i-kubrakov-uvoleny-ermak-i-zelenskiy-dostigli-potolka-kalenyuk-novosti-ukrainy-50425916.html
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11.06.2024 04:01 Відповісти
Ми не виграємо війну з нинішньою владою

Бо істинним шанувальникам усього російського і корпоративів Газпрому не потрібна рішуча перемога.

Саме тому у нас цілий рік Зеленський та Єрмак піарились на формулі миру та саміті у Швейцарії.

.

А от Bloomberg уже відрив кістяк фінальної заяви, де слова не буде сказано про виведення російських військ з території України, репарації та покарання Росії за знущання над українцями.

Зате буде щось про продовольчу безпеку дітей Африки. І повернення викрадених дітей. З атомною безпекою
Марина Данилюк-Єрмолаєва

https://www.facebook.com/marina.danilukyarmolaeva?__tn__=-UC*F
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11.06.2024 04:16 Відповісти
Може заходу не треба наша перемога? Щось у вас одні нелогічні висновки. Я розумію - методичка і все таке, але перебирати на біса? Викликає зворотню реакцію.
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11.06.2024 06:38 Відповісти
Звичайно, що не потрібна. Ні перемога,ні поразка. Їх цілком влаштує договорнячок по фактичній лінії розмежування
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11.06.2024 07:10 Відповісти
А Вам не видко що я не свої думки даю? - МЕТОДИЧКА!!! То у Подляківських методика у тупих нащадків кацапських ферм ПРигожина
Зараз МАРОДЕРНІ вигідна ця думка розганяти невіру в допомогу світу - правильно сказала Марина- тому й розганяють ГІГАНТСЬКІ ФОРУМИ -***** ЗЕЛЕНІ КРЕМЛІВСЬКІ!
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11.06.2024 10:05 Відповісти
а давайте знову, по зеленому так, обісремо американців?
це ж вони на шашликі їздили і дороґи для кацапнявих танків прокладали...
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11.06.2024 05:08 Відповісти
Ні, але їм вигідна війна до безконечності, що й робиться.
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11.06.2024 06:39 Відповісти
тобто?
нам дають рівно стільки, що б тримати лінію оборони, але не повертати кордони 1991?
чи шо, я не так, зрозумів?
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11.06.2024 06:56 Відповісти
АБсолютно правильньо.

Захід говорить ,що він за Абсолютну перемогу України , а діє так ,щоб не дай Бог не перемогла.
Слава Богу ,хоч не здали повністю
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11.06.2024 07:09 Відповісти
"утримувати"...
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11.06.2024 07:31 Відповісти
Надалі утримувати лінію оборони. Не перемогати, ні в якому разі !
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11.06.2024 08:13 Відповісти
Такой радужный прогноз без учёта деятельности ОП.
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11.06.2024 09:00 Відповісти
 
 