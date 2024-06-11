Допомога США дає реальні результати і українські війська можуть надалі утримувати лінію оборони, - Пентагон
Допомога від Сполучених Штатів допомогла ЗСУ сповільнити наступальні дії військ РФ на Харківщині, а також забезпечила міцне утримання лінії оборони.
Про це на пресбрифінгу заявив речник Міністерства оборони США генерал Патрік Райдер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Росіяни дійсно сповільнилися з погляду прогресу, якого вони досягали під Харковом", - сказав Райдер.
Він додав, що це демонструє, що допомога, яка надходить ЗСУ зі Сполучених Штатів, дає реальні результати, і українські війська можуть надалі утримувати лінію оборони.
"Ми усвідомлюємо, що ще потрібно зробити багато, аби забезпечити їх украй необхідною допомогою, і ми продовжимо докладати зусиль", - запевнив генерал.
Він нагадав, що за кілька днів у Брюсселі відбудеться чергове засідання у форматі "Рамштайн", де ці питання обговорюватимуться з усіма союзниками й партнерами.
Нагадаємо 7 червня США оприлюднили перелік зброї та обладнання, яке передають Україні в рамках нового пакету допомоги.
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Исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк в интервью Radio NV - об отставкахруководителя Агентства восстановления Мустафы Найемаи вице-премьер-министра по восстановлению Украины Александра Кубракова накануне конференции по возобновлению в Германии
https://nv.ua/ukraine/politics/nayem-i-kubrakov-uvoleny-ermak-i-zelenskiy-dostigli-potolka-kalenyuk-novosti-ukrainy-50425916.html
Бо істинним шанувальникам усього російського і корпоративів Газпрому не потрібна рішуча перемога.
Саме тому у нас цілий рік Зеленський та Єрмак піарились на формулі миру та саміті у Швейцарії.
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А от Bloomberg уже відрив кістяк фінальної заяви, де слова не буде сказано про виведення російських військ з території України, репарації та покарання Росії за знущання над українцями.
Зате буде щось про продовольчу безпеку дітей Африки. І повернення викрадених дітей. З атомною безпекою
Марина Данилюк-Єрмолаєва
https://www.facebook.com/marina.danilukyarmolaeva?__tn__=-UC*F
Зараз МАРОДЕРНІ вигідна ця думка розганяти невіру в допомогу світу - правильно сказала Марина- тому й розганяють ГІГАНТСЬКІ ФОРУМИ -***** ЗЕЛЕНІ КРЕМЛІВСЬКІ!
це ж вони на шашликі їздили і дороґи для кацапнявих танків прокладали...
нам дають рівно стільки, що б тримати лінію оборони, але не повертати кордони 1991?
чи шо, я не так, зрозумів?
Захід говорить ,що він за Абсолютну перемогу України , а діє так ,щоб не дай Бог не перемогла.
Слава Богу ,хоч не здали повністю