Допомога США дає реальні результати і українські війська можуть надалі утримувати лінію оборони, - Пентагон

Допомога від Сполучених Штатів допомогла ЗСУ сповільнити наступальні дії військ РФ на Харківщині, а також забезпечила міцне утримання лінії оборони.

Про це на пресбрифінгу заявив речник Міністерства оборони США генерал Патрік Райдер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Росіяни дійсно сповільнилися з погляду прогресу, якого вони досягали під Харковом", - сказав Райдер.

Він додав, що це демонструє, що допомога, яка надходить ЗСУ зі Сполучених Штатів, дає реальні результати, і українські війська можуть надалі утримувати лінію оборони.

"Ми усвідомлюємо, що ще потрібно зробити багато, аби забезпечити їх украй необхідною допомогою, і ми продовжимо докладати зусиль", - запевнив генерал.

Він нагадав, що за кілька днів у Брюсселі відбудеться чергове засідання у форматі "Рамштайн", де ці питання обговорюватимуться з усіма союзниками й партнерами.

Нагадаємо 7 червня США оприлюднили перелік зброї та обладнання, яке передають Україні в рамках нового пакету допомоги.

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