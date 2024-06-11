Напад на волонтерку у Києві: другому підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту

У Києві суд обрав запобіжний захід 70-річному чоловікові, якого підозрюють у нападі на місцеву волонтерку на ґрунті мовного питання.

Про це інформує Київська міська прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту на 60 днів. Його зобов'язали перебувати вдома з 22:00 до 06:00.

"Підозрюваний просив суд не застосовувати до нього цілодобовий арешт, оскільки, з його слів, мешкає один і має виходити з дому у магазин. У суді він наполягав, що до дівчини силу не застосовував, а намагався розборонити її та свого приятеля і взагалі жінок не б’є", - йдеться у повідомленні прокуратури.

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Напад на волонтерку в Києві через мовне питання

Нагадаємо, 5 червня у Києві затримали 73-річного чоловіка, який на ґрунті мовного питання напав на місцеву волонтерку в Оболонському районі міста. Йому повідомили про підозру в хуліганстві.

7 червня другого нападника затримали та вручили підозру про хуліганство.

За даними слідства, він кілька разів вдарив волонтерку по нозі, а потім долонею в ніс, після того, як інший підозрюваний вибив у дівчини телефон.

Обоє нападників своєї вини не визнають.

7 червня 73-річному чоловіку, якому оголосили підозру у нападі, обрали запобіжний захід, у вигляді цілодобового арешту.

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