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Напад на волонтерку у Києві: другому підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту

Другого підозрюваного у нападі на волонтерку у Києві відправили під домашній арешт

У Києві суд обрав запобіжний захід 70-річному чоловікові, якого підозрюють у нападі на місцеву волонтерку на ґрунті мовного питання.

Про це інформує Київська міська прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту на 60 днів. Його зобов'язали перебувати вдома з 22:00 до 06:00.

"Підозрюваний просив суд не застосовувати до нього цілодобовий арешт, оскільки, з його слів, мешкає один і має виходити з дому у магазин. У суді він наполягав, що до дівчини силу не застосовував, а намагався розборонити її та свого приятеля і взагалі жінок не б’є", - йдеться у повідомленні прокуратури.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 73-річному нападнику на волонтерку в Києві обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту

Напад на волонтерку в Києві через мовне питання

Нагадаємо, 5 червня у Києві затримали 73-річного чоловіка, який на ґрунті мовного питання напав на місцеву волонтерку в Оболонському районі міста. Йому повідомили про підозру в хуліганстві.

7 червня другого нападника затримали та вручили підозру про хуліганство.

За даними слідства, він кілька разів вдарив волонтерку по нозі, а потім долонею в ніс, після того, як інший підозрюваний вибив у дівчини телефон.

Обоє нападників своєї вини не визнають.

7 червня 73-річному чоловіку, якому оголосили підозру у нападі, обрали запобіжний захід, у вигляді цілодобового арешту.

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Топ коментарі
+16
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11.06.2024 08:20
+15
Та яке, нах, мовне питання - всі бачили це відео, там два СЕПАРА!
Вюе вішати їх треба!
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11.06.2024 08:18
+11
Самий справедливий та гуманний суд, бдяха!
А чим нічний домашній арешт відрізняється від комендантської години для решти?
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11.06.2024 08:42
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Та яке, нах, мовне питання - всі бачили це відео, там два СЕПАРА!
Вюе вішати їх треба!
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11.06.2024 08:18 Відповісти
Два МОСКВОРОТИХ сепара. Тобі може і "нах" мовне питання, бо ти своє їм'я москальською пишеш.
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11.06.2024 14:12 Відповісти
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11.06.2024 08:20 Відповісти
Прорашиська мерзота відчула свою безкарність ,все це відбуваєтся із за вітсутності патріотичного виховання ,державницької інформаційної політики ,в нас і досі під час війни показують або заслуги "найвеличнішого" або малоросійський непотріб на зразок 95 кварталу .
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11.06.2024 08:26 Відповісти
Загубилися в просторі і часі
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11.06.2024 08:32 Відповісти
Свідки секти "лєніна свалілі".
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11.06.2024 08:35 Відповісти
Самий справедливий та гуманний суд, бдяха!
А чим нічний домашній арешт відрізняється від комендантської години для решти?
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11.06.2024 08:42 Відповісти
А чогось тут не видно узкагаваряшчіх камєнтатароф, каторим ета злая фаріонша жить нє дайот, таг шо аж кушать німагу!!

Цікаво - чому??🤬🤬
Кацапорили іпані!!
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11.06.2024 08:51 Відповісти
малороси зачаїлись
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11.06.2024 09:21 Відповісти
Та ні. Он пра злую шкадліваю фаріоншу, каторая мєшаєт ім фсєм тут жить, майже 300 коментів настрочили. А ТУТ - тішіна,і мьортвиє с косамі стаят!!
Подумаєш какую-та сєлючку в Вялікам Кієвє пабілі...
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11.06.2024 11:50 Відповісти
Цих старих підерів потрібно депортувати в родную говень, або максимальний термін дати, нехай під шконкою сплять та на параші.
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11.06.2024 09:04 Відповісти
вивозить и прикапивать в укромном месте
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11.06.2024 09:05 Відповісти
Треба змусити нашу владу, щоб позбавляли громадянства за прояви антиукраїнські і видавали паспорт негромадянина. Щоб та маскальська сепарсська піддарня не ходила на вибори, не могла бути держслужбовцем, не отримувала соц. допомоги і була понижена у всіх інших правах.
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11.06.2024 09:26 Відповісти
Та хіба так можна?
Тоді пів Кабміну і всю жОПу разов з нєЛОХАТРЯПкою треба позбавити громадянства. А ЯК ЖЕ ВОНИ КРАСТИ БУДУТЬ????
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11.06.2024 10:33 Відповісти
Тут в новинах про Фаріон що її поновили на посаді знову ''горе патріоти'' її з лайном змішали. То що вже дивуватися що два колишні ''комуїсти'' напали на носія державної мови. Пече, муляє отим отим ****** українська мова.
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11.06.2024 09:38 Відповісти
А можид злая фаріонша, такі - била права????🤔🤔
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11.06.2024 11:45 Відповісти
Сподіваюсь, тепер обидва підстаркуваті дебіла "гарно" проведуть свої останні роки!!!
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11.06.2024 09:39 Відповісти
"Какая разница на кАком языке ґАвАрить..." 2019 ЗеПростроченний
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11.06.2024 11:06 Відповісти
 
 