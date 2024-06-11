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Німеччина (7097) Зеленський (22448) конференція (172)

Розпочинається конференція з відновлення України. У Берліні мають підписати низку документів

конференція з відновлення України

Сьогодні, 11 червня 2024 року, у Берліні розпочинається конференція з відновлення України - Ukraine Recovery Conference, у якій візьмуть участь президент України Володимир Зеленський та канцлер ФРН Олаф Шольц.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Хто візьме участь у конференції? 

Як зазначається, участь у дводенному заході беруть понад 2 тисячі політиків, дипломатів, представників бізнесу, муніципалітетів, громадянського суспільства з різних країн.

Саме на залученні громадянського суспільства та ролі зв’язків між містами, громадами, муніципалітетами зробила акцент приймаюча сторона, Німеччина. Отже, на конференцію прибули мери низки міст України, в тому числі зі сходу нашої держави. Спектр питань, які будуть обговорені на численних панелях є широким і охоплює такі сфери як енергетика, людський капітал, ментальне здоров'я, культурна спадщина та багато інших.

На полях конференції планується підписати кілька документів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прем’єр Грузії Кобахідзе, який має проросійські погляди, візьме участь у конференції з відновлення України у Берліні

Програма візиту Зеленського до Німеччини 

Президент України Володимир Зеленський окрім участі в роботі власне конференції, проведе окремі зустрічі зі своїм німецьким візаві Франком-Вальтером Штайнмаєром, президенткою Бундестагу Бербель Бас і главою уряду ФРН Олафом Шольцом. Український лідер також виступить у німецькому парламенті та відвідає базу Бундесверу, де проходять навчання воїни ЗСУ.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Володимир Зеленський приїхав до Німеччини для участі в Конференції з відновлення України та переговорів із Федеральним канцлером Олафом Шольцом.

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Топ коментарі
+1
Там вже все знають! Тому я так думаю що давати будуть дозовано і в обмежений час - наприклад до Нового Року. А зараз там вже мабуть думають, як найти українця на престол, який не крав і буи байдужим до лестощів його дупи язиком. Складнішої задачі перед Заходом ще не стояло!
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11.06.2024 09:06
+1
Чому б донорам не проводити самим тендери на відновлення, так хоч контролювали б свої кошти. Цих зелених дєрмакаковських бариг і близько підпускати до коштів не можна
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11.06.2024 09:17
+1
Выделят деньги на так называемое восстановление и бабло будет успешно распилено, ничего нового, всё по-старому.
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11.06.2024 11:22
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Велиуий сумнів, що команда дєрьмака спроможна щось відновити, їм взагалі потрібно заборонити брати будь-які кошти від нашого імені
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11.06.2024 09:01 Відповісти
Там вже все знають! Тому я так думаю що давати будуть дозовано і в обмежений час - наприклад до Нового Року. А зараз там вже мабуть думають, як найти українця на престол, який не крав і буи байдужим до лестощів його дупи язиком. Складнішої задачі перед Заходом ще не стояло!
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11.06.2024 09:06 Відповісти
Чому б донорам не проводити самим тендери на відновлення, так хоч контролювали б свої кошти. Цих зелених дєрмакаковських бариг і близько підпускати до коштів не можна
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11.06.2024 09:17 Відповісти
Не забувайте, сидять в нас корумповані єрмако-дегенерати чи ні, але ми суверенна держава і просто нагло щось робити нізя( хоть і потрібно. Бо боюсь зеЛебобік хРенпідун навіть туалет не поставив би
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11.06.2024 09:37 Відповісти
А что Войну заканчиваем? Или как?
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11.06.2024 09:32 Відповісти
А що вже гроші дають?
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11.06.2024 09:33 Відповісти
буржуї. вони ж такі скупердяї, шокапець.
кожну копійчину рахують на перед.
гетманцєв мечиться в паніці. накрадене ж треба утримувати, а брати нема звідки.
так шо, грошенята всьо!
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11.06.2024 09:41 Відповісти
від імені простроченого зе!прєзіка, з дозволу єрмачини, виступить придворний кулєба.
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11.06.2024 09:38 Відповісти
Берлинські меморандуми?
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11.06.2024 10:53 Відповісти
Выделят деньги на так называемое восстановление и бабло будет успешно распилено, ничего нового, всё по-старому.
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11.06.2024 11:22 Відповісти
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11.06.2024 11:31 Відповісти
Живі гроші цій банді давати не можна у жодному разі! Нехай приїжджають німецькі фірми з німецькими будматеріалами, з німецькими прорабами, робочими, проектно-кошторисними документами... Живі гроші ця банда розкраде, роздерибанить і розведе руками - уже нема! А численні "контролюючі, правозахисні, антикорупційні" органи, прокуратури, бюро... теж розведуть руками - відсутній склад злочину, вийшли терміни слідства, підозрювані зникли, немає повноважень...
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11.06.2024 11:56 Відповісти
А Єрмаченко вже приїхав? Такі гроші крутяться...
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11.06.2024 12:10 Відповісти
https://t.me/irynagerashchenko/15108 Ірина Геращенко :
В Берліні розпочалася конференція з відновлення. Німеччина є лідером серед країн ЄС за підтримкою Києва.
Звичайно, оцінювати її результати будемо не по оплескам українським посадовцям, а по конкретним результатам- інвестиційним проєктам.
На жаль, подібні зібрання в Швейцарії і UK не залучили в Україну інвесторів.
Конференція відбувається на тлі скандалу з відставками міністра Кубракова і директора Агенції з відновлення Мустафи Найема.
На Конференції працює й делегація ВР. І якщо СН представлена своїми керівниками Д. Арахамією і О. Шуляк, то «ЄС» в такому праві вчергове відмовлено. Керівництвом ВР відмовлено П.Порошенку представляти Раду в складі делегації.
Але в цій делегації взагалі чимало дивних персонажів (дивіться скрін за ссиллю). Представники ОПЗЖ, або ж пан Торохтій від слуг, який прославився скандалами з відпочинком під час війни Хоч, може, це йому від слуг подарунок на день народження .
Як би там не було, українській делегації удачі. Привезти з Берліну не лише аплодисменти і фотографії, а інвестиції і проєкти. Вони зараз Україні дуже потрібні.
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11.06.2024 15:40 Відповісти
 
 