Розпочинається конференція з відновлення України. У Берліні мають підписати низку документів
Сьогодні, 11 червня 2024 року, у Берліні розпочинається конференція з відновлення України - Ukraine Recovery Conference, у якій візьмуть участь президент України Володимир Зеленський та канцлер ФРН Олаф Шольц.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Хто візьме участь у конференції?
Як зазначається, участь у дводенному заході беруть понад 2 тисячі політиків, дипломатів, представників бізнесу, муніципалітетів, громадянського суспільства з різних країн.
Саме на залученні громадянського суспільства та ролі зв’язків між містами, громадами, муніципалітетами зробила акцент приймаюча сторона, Німеччина. Отже, на конференцію прибули мери низки міст України, в тому числі зі сходу нашої держави. Спектр питань, які будуть обговорені на численних панелях є широким і охоплює такі сфери як енергетика, людський капітал, ментальне здоров'я, культурна спадщина та багато інших.
На полях конференції планується підписати кілька документів.
Програма візиту Зеленського до Німеччини
Президент України Володимир Зеленський окрім участі в роботі власне конференції, проведе окремі зустрічі зі своїм німецьким візаві Франком-Вальтером Штайнмаєром, президенткою Бундестагу Бербель Бас і главою уряду ФРН Олафом Шольцом. Український лідер також виступить у німецькому парламенті та відвідає базу Бундесверу, де проходять навчання воїни ЗСУ.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Володимир Зеленський приїхав до Німеччини для участі в Конференції з відновлення України та переговорів із Федеральним канцлером Олафом Шольцом.
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кожну копійчину рахують на перед.
гетманцєв мечиться в паніці. накрадене ж треба утримувати, а брати нема звідки.
так шо, грошенята всьо!
В Берліні розпочалася конференція з відновлення. Німеччина є лідером серед країн ЄС за підтримкою Києва.
Звичайно, оцінювати її результати будемо не по оплескам українським посадовцям, а по конкретним результатам- інвестиційним проєктам.
На жаль, подібні зібрання в Швейцарії і UK не залучили в Україну інвесторів.
Конференція відбувається на тлі скандалу з відставками міністра Кубракова і директора Агенції з відновлення Мустафи Найема.
На Конференції працює й делегація ВР. І якщо СН представлена своїми керівниками Д. Арахамією і О. Шуляк, то «ЄС» в такому праві вчергове відмовлено. Керівництвом ВР відмовлено П.Порошенку представляти Раду в складі делегації.
Але в цій делегації взагалі чимало дивних персонажів (дивіться скрін за ссиллю). Представники ОПЗЖ, або ж пан Торохтій від слуг, який прославився скандалами з відпочинком під час війни Хоч, може, це йому від слуг подарунок на день народження .
Як би там не було, українській делегації удачі. Привезти з Берліну не лише аплодисменти і фотографії, а інвестиції і проєкти. Вони зараз Україні дуже потрібні.