Кривонос про витік інформації з НАБУ: Іде досудове розслідування, будуть кадрові рішення

За фактами витоку інформації у Національному антикорупційному бюро наразі розпочато досудове розслідування, за результатами якого будуть ухвалені кадрові рішення.

Про це повідомив директор НАБУ Семен Кривонос, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.

Як розслідують витік даних?

"За фактом витоку інформації розпочато саме досудове розслідування. Воно дає набагато більше інструментів для отримання доказів причетності тих чи інших посадових осіб до злочину, аніж внутрішнє службове розслідування", - заявив він.

Кривонос також зазначив, що за результатами службового розслідування максимальним покаранням була б дисциплінарна відповідальність, до якої можна притягнути не пізніше ніж через рік з моменту вчинення проступку.

Посадовець підкреслив, що розголошення даних досудового розслідування - кримінальний злочин, і заявив, що неприпустимо нехтувати законом, щоб "просто когось звільнити".

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Він повідомив, що процесуальне керівництво у розслідуванні здійснює САП, а Управлінню внутрішнього контролю НАБУ були виділені "всі необхідні ресурси для забезпечення обʼєктивного та всебічного" розслідування.

Директор НАБУ повідомив, що також наказав розпочати два службові розслідування: щодо можливого тиску на викривачів та щодо можливих неправомірних вказівок детективам.

"Проводяться необхідні заходи, встановлюються відповідні обставини. За результатами даних службових розслідувань у разі наявності достатніх підстав винні особи будуть притягнуті до дисциплінарної відповідальності", - зазначив Кривонос.

Які рішення будуть ухвалені?

Посадовець наголосив, що будь-які рішення, зокрема кадрові, будуть прийматися ним винятково за результатами розслідувань і відповідно до закону.

Також він пообіцяв публічно прокомунікувати про весь перебіг подій: від отримання службової записки від викривача - до результатів досудового розслідування, яке зараз активно здійснюється.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура спільно з Національною поліцією проводить обшуки в НАБУ.

Згодом в САП прокоментували інформацію про проведення обшуку в одного із співробітників НАБУ. Та зазначили, що жодних обшуків або слідчих дій в приміщеннях НАБУ не проводилося. Обшук здійснювався виключно за місцем проживання чинного співробітника НАБУ – детектива одного з підрозділів.

Антикорупційний суд дозволив САП провести обшуки в ексголови Броварської РДА Біркадзе в рамках справи про розголошення даних досудового розслідування детективом НАБУ.

Згодом Національне антикорупційне бюро розпочало досудове розслідування щодо можливого витоку інформації.