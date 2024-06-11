УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4206 відвідувачів онлайн
Новини
3 037 30

Макрон заявив, що не піде у відставку у разі перемоги на дострокових парламентських виборах партії Ле Пен

Макрон заявив, що не піде у відставку у разі перемоги на дострокових парламентських виборах партії Ле Пен

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що він залишиться на своїй посаді незалежно від результатів позачергових парламентських виборів, перший тур яких відбудеться 30 червня.

Про це пише французький журнал Figaro Magazine, інформує Цензор.НЕТ.

Макрона запитали, чи розглядає він можливу відставку у разі перемоги на дострокових парламентських виборах правопопулістського "Національного об’єднання" Марін Ле Пен. Очільник Франції виключив свою відставку незалежно від результату парламентських виборів.

"Не "Національне об’єднання" пише Конституцію. З інституціями усе зрозуміло, і з місцем президента, яким би не був результат", - сказав політик.

Позачергові парламентські вибори у Франції

Нагадаємо, що у неділю, 9 червня, Емманюель Макрон розпустив парламент країни - Національні збори та призначив дострокові парламентські вибори. На такий крок Макрон пішов на тлі результатів виборів до Європарламенту. Як відомо, його політична сила "Відродження" програла на виборах до Європарламенту. Перше місце здобула ультраправа партія Марін Ле Пен "Національне об'єднання".

Перший тур виборів до Національних зборів відбудеться 30 червня, а другий - 7 липня.

Читайте також: Макрон розпустив парламент Франції на тлі програшу його партії до Європарламенту

Автор: 

Франція (3076) Марін Ле Пен (70) Макрон Емманюель (1465) дострокові вибори (128)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+12
Макрон займає тверду антиросійську позицію.Це керівник держави який має повноваження нанести удар по будь якій країні,а держава має замкнутий цикл виробництва всіх видів зброї,включно з літаками,ядерною,ракетами тощо.І він допомогає Україні,є одним з найбільших донорів.І я читаю коментарі - більшість проти нього!Це означає що забагато москальні пролазить сюди на сайт,хитрої,*****,брехливої русні...
показати весь коментар
11.06.2024 17:10
+9
до чого це? Макрона обрали на 5 років. термін по Конституції ще не завершився. Підстав подавати йому у відставку ніяких немає.
показати весь коментар
11.06.2024 16:59
+7
А чому він має іти у відставку, як у Франції президентсько-парламентська республіка?
І начорта він взагалі дострокові вибори оголосив? Більшість у парламенті є? Є! Уряд діє? Діє!
Причини дострокових виборів - це або розпад коаліції, або відставка уряду!
показати весь коментар
11.06.2024 16:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Як по французьки Херпіду Другий?
показати весь коментар
11.06.2024 16:50 Відповісти
Ніяк. Там таких нема. Там є Конституція і два терміни президента, якого вибирають вчасно.
показати весь коментар
11.06.2024 16:56 Відповісти
до чого це? Макрона обрали на 5 років. термін по Конституції ще не завершився. Підстав подавати йому у відставку ніяких немає.
показати весь коментар
11.06.2024 16:59 Відповісти
а з якого дуба Макрону йти ?

Франція - сильна президентська республіка
Виконавча влада здійснюється Президентом і Радою Міністрів (урядом). Президент призначає https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%27%D1%94%D1%80-%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97 прем'єр-міністра і за його поданням - міністрів.
Уряду не потрібний вотум довіри, однак він може бути відправлений у відставку через вотум недовіри, оголошений більшістю в Національній асамблеї.
показати весь коментар
11.06.2024 17:17 Відповісти
Макрону дали під дих?
показати весь коментар
11.06.2024 16:51 Відповісти
Він просто каже, що у разі фальсифікованої перемоги( хоча це навряд, бо особа активно підтримує х.уйла, а всі політики що його підтримують токсичні і не мають підтримки в цивілізованих країнах) пропід.аросійської ля - шляпи він висуне недовіру уряду сформованим кацапською гнидою!
показати весь коментар
11.06.2024 17:27 Відповісти
А чому він має іти у відставку, як у Франції президентсько-парламентська республіка?
І начорта він взагалі дострокові вибори оголосив? Більшість у парламенті є? Є! Уряд діє? Діє!
Причини дострокових виборів - це або розпад коаліції, або відставка уряду!
показати весь коментар
11.06.2024 16:52 Відповісти
ну мабуть у нього розрахунок на те, що якщо зараз Ле Пен покерує урядом цих 3 роки до виборів, то у 27-му році у неї будуть точно менші шанси виграти президентські вибори, ніж як її у опозиції.
показати весь коментар
11.06.2024 17:01 Відповісти
Ле Пен не може призначати уряд

Президент призначає https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%27%D1%94%D1%80-%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97 прем'єр-міністра і за його поданням - міністрів.

Франція - президентська республіка
показати весь коментар
11.06.2024 17:19 Відповісти
многоходовочка
показати весь коментар
11.06.2024 23:19 Відповісти
Якщо не піде - то пошлють....
показати весь коментар
11.06.2024 16:52 Відповісти
Макрон - я живой, я легитимный.
показати весь коментар
11.06.2024 16:54 Відповісти
На відміну від х@йла і бульбофюрера легітимний, а що не так
показати весь коментар
11.06.2024 17:29 Відповісти
Ле пен списана балалайка...Попередні вибори це показали яскраво. там потрібна інша постать
показати весь коментар
11.06.2024 16:55 Відповісти
Может Францию ожидает шестая республика, кто знает. А Макрона гильйотинируют.
показати весь коментар
11.06.2024 16:55 Відповісти
а за що його страчувати? ти якесь ******* по ходу, якщо пишеш таку дичину.
показати весь коментар
11.06.2024 17:03 Відповісти
Правые захватят власть же.
показати весь коментар
11.06.2024 17:04 Відповісти
я ж кажу, *******... шо значить захватять? це шо, середні віки? чи як на кацапії? у Франції владу не захоплюють, а виграють чи програють вибори.
показати весь коментар
11.06.2024 17:06 Відповісти
Так это Франция. Родина революций. Они любят свергать власть силой.
показати весь коментар
11.06.2024 17:08 Відповісти
Коммуняки думали что французы будут первыми кто построит коммунизм. Но чего-то не захотели.
показати весь коментар
11.06.2024 17:09 Відповісти
лікуйся..
показати весь коментар
11.06.2024 17:09 Відповісти
Усі ці ,,ле пени" - ,,переводняк" перейо...х кацапами у 1812р, а потім ,,біглі каторжники" після 1917р, ,,балет- х....єт", і понеслась кацапська п...а по французьких кочках!!! Пам'ятаю ще як Мірей Матьє з москальським військовим оркестром виступала!!
показати весь коментар
11.06.2024 17:00 Відповісти
Макрон займає тверду антиросійську позицію.Це керівник держави який має повноваження нанести удар по будь якій країні,а держава має замкнутий цикл виробництва всіх видів зброї,включно з літаками,ядерною,ракетами тощо.І він допомогає Україні,є одним з найбільших донорів.І я читаю коментарі - більшість проти нього!Це означає що забагато москальні пролазить сюди на сайт,хитрої,*****,брехливої русні...
показати весь коментар
11.06.2024 17:10 Відповісти
+ 100 !!! "багато кацапні я бачу тут...."

показати весь коментар
11.06.2024 17:23 Відповісти
Вони проти всього, що має здоровий глузд. Їх місія тут - підняти черговий срач з кожної події. Їх хазяїну пулу до Макрона -як до місяця рачки
показати весь коментар
11.06.2024 20:11 Відповісти
пуйлу, звичайно
показати весь коментар
11.06.2024 20:12 Відповісти
Макрон норм чувак для України, але для свого народу він не робить достатньо, люди вже скільки просять повиганяти адептів ісламського халіфату, щоб вони не змішували цивілізацію з лайном, просуваючи хамасовські наративи, і намагаючись вчити європейців як їм жити. Якщо не може асимілювати арабів, повиганяє тих, кто замість працювати страждає х*нею і підриває Європу із середини. Якщо він це не зробить то зробить москалька Ле-Пен.
показати весь коментар
11.06.2024 21:11 Відповісти
Це стало дуже замітне на форумі, після 3х місяців повномасштабного вторгненя рф у 2022р,показав всьому світу яка у них *потужня* друга армія.
показати весь коментар
11.06.2024 17:40 Відповісти
Для пенсіонерів РФ немає грошей і харчуються з смітників. А для повій за кордоном є і всякі Лепен, Орбани та інші щури тріумфують за допомогою підживлення кремля і "перемагають".
показати весь коментар
11.06.2024 20:34 Відповісти
Макрон боєць.
показати весь коментар
11.06.2024 22:32 Відповісти
 
 