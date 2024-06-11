Макрон заявив, що не піде у відставку у разі перемоги на дострокових парламентських виборах партії Ле Пен

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що він залишиться на своїй посаді незалежно від результатів позачергових парламентських виборів, перший тур яких відбудеться 30 червня.

Про це пише французький журнал Figaro Magazine, інформує Цензор.НЕТ.

Макрона запитали, чи розглядає він можливу відставку у разі перемоги на дострокових парламентських виборах правопопулістського "Національного об’єднання" Марін Ле Пен. Очільник Франції виключив свою відставку незалежно від результату парламентських виборів.

"Не "Національне об’єднання" пише Конституцію. З інституціями усе зрозуміло, і з місцем президента, яким би не був результат", - сказав політик.

Позачергові парламентські вибори у Франції

Нагадаємо, що у неділю, 9 червня, Емманюель Макрон розпустив парламент країни - Національні збори та призначив дострокові парламентські вибори. На такий крок Макрон пішов на тлі результатів виборів до Європарламенту. Як відомо, його політична сила "Відродження" програла на виборах до Європарламенту. Перше місце здобула ультраправа партія Марін Ле Пен "Національне об'єднання".

Перший тур виборів до Національних зборів відбудеться 30 червня, а другий - 7 липня.

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