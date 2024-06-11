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Новини
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Кабмін заборонив областям допомагати громадам з будівництвом укріплень, - Береза. ДОКУМЕНТ

фортифікації,укріплення

Кабінет Міністрів забороняє громадам перераховувати кошти іншим громадам для будівництва фортифікаційних споруд.

Про це заявив народний депутат VIII скликання Борислав Береза, продемонструвавши відповідні листи від Міністерства фінансів, інформує Цензор.НЕТ.

"Коли Кабмін, який повинен займатися побудовою оборонних споруд, заважає їх робити і не дає робити це в тих місцях, де наступ ворога найвірогідніший, то в мене запитання: на кого працюють ці люди? В мене з’явилося два листа Мінфіна про заборону переказів коштів від одних муніципалітетів іншим для влаштування фортифікаційних споруд. Абсурд в забороні допомагати муніципалітетам один одному. Це взагалі маячня, такого не може бути. Ми навпаки повинні допомагати один одному для того, щоб розбудовувати систему захисту", - заявив Береза.

Один з листів, які показав Береза, забороняє Броварській громаді Київської області переказувати гроші до бюджету Білопільської громади Сумської області на оплату послуг зі встановлення бетонних протитанкових пірамід.

Береза про листи Мінфіну

Іншим листом Мінфін заборонив Київській міській раді допомагати Чернігівщині будувати укріплення.

"В листі йдеться про те, що на відновлення інфраструктури міста перераховувати кошти можна, а на оборонні споруди – ні. В мене з’явилося відчуття, що там трохи поїхали глуздом. Коли люди таке роблять, в мене запитання: а що вони цим хотіли досягти?" - зазначив Береза.

Листи Мінфіну до громад

Читайте на "Цензор.НЕТ": Київська громада допоможе чернігівській посилити фортифікаційні споруди: "Це зробить столицю більш захищеною"

Він припускає, що причини такого рішення можуть лежати в політичній площині.

"Коли я запитав у "злих язиків", в чому причина, мені з Кабміну сказали: а це щоб мери не піарилися. Вони просто вважають, що це піар для мерів. Не оборона України, а піар. Так само в кінці минулого року забрали військовий ПДФО. Щоб міста не допомагали військовим і не піарилися. Зараз ніхто нічого не купує, але щось і Кабмін не може зрозуміти, куди пішли ці гроші. Про мільйон дронів пам’ятаєте? На кінець травня держава повинна була забезпечити військових 416 тисячами дронів. А дала трохи більше 100 тисяч. Де ще 300 000?" - запитує екснардеп.

Борислав Береза підкреслює, що постанова Кабміну № 1239, яка забороняє громадам допомагати одна одній, має бути скасована.

"Те, що відбувається, - це ганьба і злочин. Бо під час війни всі повинні займатися захистом країни, а не прорахуванням своїх можливостей переобратися знову. Тому ця постанова повинна бути скасована", - резюмував Береза.

Також читайте: Рада дозволить місцевій владі будувати укріплення за власні кошти

Автор: 

Кабмін (14099) Мінфін (3648) Береза Борислав (152) фортифікації (144)


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Топ коментарі
+34
все за планом..
за омансько-стамбульским планом.
що вас дивує?
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11.06.2024 17:35
+14
зільонсько-єрмачна шваль !!!
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11.06.2024 17:43
+13
Тут вже справа не в монолітних укриттях на сторіччя-тут справа в найшвидшій побудові хоч чого-небудь більш-менш толкового для укриття бійців ЗСУ. І цього не робиться. Бо гроші вкрали. Горіть в пеклі підари зеленожопі.
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11.06.2024 17:55
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все за планом..
за омансько-стамбульским планом.
що вас дивує?
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11.06.2024 17:35 Відповісти
Це такий собі ЗЕленогнійно- КРОВАВИЙ темник тільки вже занадто вбивчий - не інформаційно? ... Але суть однакова- не давати приводів критикувати парочкулідОрів , не заважати рашистам як можна більше вбивати некакіхразніц , протестних до влади ПРоКремлівських упирів...

Береза - воїн захисник, бувший речник партії ПРАВИЙ СЕКТОР чи не він намагався піти на співпрацю при владі БУРАТІНООЛІГАРХІЧНОГО УТВОРЕННЯ?

Уявіть- ХІБА БЕРЕЗА ПРОЗРІВ ОДИН? А хіба він вибачився , а хіба таких мало? Таких, котрі не гребували буй такими методми походу в політику .

Зараз йому подяка, але усі його інсайди від влади -ЗВІДКИ? З татким ж у владі зароблючими сьогодні собі алібі?
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11.06.2024 18:12 Відповісти
одне слово -млядство !
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11.06.2024 19:23 Відповісти
Стапе! без нас не красти!
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11.06.2024 17:36 Відповісти
Да - сильно кабмін головою вдарився
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11.06.2024 17:39 Відповісти
Маемо право на помилку! Заголосили ноунейми- невдахи « Соуги Народу»
разом.
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11.06.2024 17:40 Відповісти
загалом то вірно, бо фортифікацією мають займатись військові інженери та "організація Тодта", а не самодіяльність

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11.06.2024 17:42 Відповісти
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11.06.2024 17:43 Відповісти
за гроші волонтерів і з зарплат самих військових чи як? і волонтерською технікою?
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11.06.2024 17:48 Відповісти
а толку від ДОТів побудованих під Липцями у низовині якимось лівими організаціями ?
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11.06.2024 17:53 Відповісти
де сказали, там і побудували, чи ви вважаєте в нас будь яка ліва організація визначає стратегію оборони?
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11.06.2024 17:57 Відповісти
у нас ?
ще гірше!
кидаються міліарди на фортифікацію, які роздерібанюють між собою "сироти війни" голубого ворішки кирюхи тимашенки 👿
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11.06.2024 19:02 Відповісти
толк є коли військові керують процесом і приймають побудоване ВЦА за гроші держави і громад технікою приватних компаній. А не коли три каліки шо на позиції ходити не можуть шось лопатами рівняють після того як ледве прокопали окіп парою тракторів які в місцевих дядьок з села арендували за могарич.
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11.06.2024 18:04 Відповісти
Тут вже справа не в монолітних укриттях на сторіччя-тут справа в найшвидшій побудові хоч чого-небудь більш-менш толкового для укриття бійців ЗСУ. І цього не робиться. Бо гроші вкрали. Горіть в пеклі підари зеленожопі.
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11.06.2024 17:55 Відповісти
якщо якнайшвидше, то відкрийте підручники з фортицікації:
німецька система "фортифікаційний пил" складається із великої кількості дрібних автономних ДОТів, як ось наприклад, модель "Тобрук" -11 куб залізобетону, можна відливати на "Бетоні від Ковальської" і встановлбвати
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11.06.2024 18:04 Відповісти
Хто ...цим....буде ...в нас....займатися..? Ви бачите що в нас при владі неадеквати?
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11.06.2024 18:06 Відповісти
Кацапські блогери зразу ж після схода Муму прозвали його дегенеративний тувінець. А новий МО швиденько викинув бубен і мощі ритуальних оленів з будинків МО. А Муму був таким же рейтингистом як і дует дуремарів з Печерських пагорбів, один фанерний Рейхстаг чого вартує. А два клоуни теж щось подібне на площі варганили. Тенденція,однако.
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11.06.2024 18:50 Відповісти
Це кому потрібно відкрити підручники?
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12.06.2024 00:52 Відповісти
сирському
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12.06.2024 02:24 Відповісти
Це ж, якби мета була - побудувати якісно і вберегти ЗСУ.
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12.06.2024 09:18 Відповісти
зільонсько-єрмачна шваль !!!
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11.06.2024 17:43 Відповісти
"Нам не страшні російські воші,нам страшні українські гниди"... Симон Петлюра в гробу перевертається.
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11.06.2024 17:44 Відповісти
Я так розумію, ці документи бачило багато людей, але ґвалт підняв один Береза. Інші вважають це нормальним?
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11.06.2024 17:49 Відповісти
нажаль, система фортифікацій - це величезна та цілісна система, яку має будувати Держава, якої у нас наразі немає

канава в низовині, в полі із гілочками-перекриттям це лише шкода
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11.06.2024 17:56 Відповісти
Орда врятувала Осла від імпічменту, напавши на Україну. І до сих пір утримує на посаді Верховного Головнокомандуючого кловуна з кварталу95. Чи вигідно це орді? Чи може вони там хочуть щоб до влади прийшов комітет національного порятунку на чолі з досвідченим гетьманом?
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11.06.2024 17:57 Відповісти
+💯!

буйло зрозумів: "зараз або буде пізно"

тільки Гетьман - з великої літери 👍
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11.06.2024 19:07 Відповісти
якщо дозволити перераховувати кошти комусь за власним бажанням, то в одному місці будуть двоповерхові окопи з обоями та кафелем, а через кілометр ямка, ніби картоплю підгорнули.
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11.06.2024 18:00 Відповісти
Жаль що твоїй мамці дозволили родити тебе, але ж лікар наполягав на аборті. Навіщо плодити дебілів?
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11.06.2024 19:24 Відповісти
Кабмін на гілляку!
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11.06.2024 18:01 Відповісти
Та шоб бабло проходило мимо каси Завгоспа?
Ніт...
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11.06.2024 18:02 Відповісти
кончені, треба щоб іх всіх окупували і ніхто вже не піарився? чи що повинно трапитись?
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11.06.2024 18:20 Відповісти
Тяжко воювати, якщо при владі ворожі гніди!
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11.06.2024 18:33 Відповісти
"Коли я запитав у "злих язиків", в чому причина, мені з Кабміну сказали: а це щоб мери не піарилися. Вони просто вважають, що це піар для мерів. Не оборона України, а піар. Джерело:

-на злодіях шапка горить! По собі судять.
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11.06.2024 19:12 Відповісти
Зесрань топить всю країну в зеленому лайні
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11.06.2024 19:21 Відповісти
От козляри зелені. Най би вони виздихали!
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11.06.2024 20:40 Відповісти
Невже в когось ще є сумнів, на кого працює кабмін?! Явно не на Україну
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12.06.2024 04:29 Відповісти
 
 