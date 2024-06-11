Польща підійме питання членства України в НАТО на саміті Альянсу у Вашингтоні, -Дуда

Для Польщі на саміті НАТО, що відбудеться у Вашингтоні у фокусі уваги будуть три питання, зокрема членство України в Альянсі.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Він розповів, що Варшава хоче порушити на саміті НАТО три теми.

"По-перше, це подальше зміцнення можливостей для відлякування й оборони НАТО. По-друге, це питання, пов’язані з реалізацією євроатлантичних амбіцій України. І по-третє, це питання перегляду підходу НАТО до Росії", - пояснив Дуда.

Він додав, що Варшава підтримує початок процесу інтеграції України до НАТО. Та зауважив, що в Альянсі підтримують прагнення України до членства в НАТО.

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"Ми в Польщі рішуче підтримуємо питання якомога швидшого початку процесу інтеграції до НАТО", - підкреслив польський президент.

За його словами, йдеться про офіційне надання Україні запрошення, аби розпочався ратифікаційний процес.

Дуда зауважив, що Україна не зможе стати членом Альянсу поки триває війна, але цей процес має розпочатися. І це буде сигналом для РФ, що голос України чують в НАТО, і жодні погрози Кремля не затримають процесу євроатлантичної інтеграції Києва.

Крім того, на його думку, має бути більше ініціатив на кшталт чеської з постачання Україні боєприпасів, зокрема, і і щодо спільного виробництва боєприпасів.

Раніше повідомлялось, що саміт НАТО у Вашингтоні торкнеться трьох ключових питань, пов'язаних з Україною. Проте про членство країни в Альянсі не йдеться.

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