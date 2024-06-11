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Новини
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Польща підійме питання членства України в НАТО на саміті Альянсу у Вашингтоні, -Дуда

Анджей Дуда

Для Польщі на саміті НАТО, що відбудеться у Вашингтоні у фокусі уваги будуть три питання, зокрема членство України в Альянсі.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Він розповів, що Варшава хоче порушити на саміті НАТО три теми.

"По-перше, це подальше зміцнення можливостей для відлякування й оборони НАТО. По-друге, це питання, пов’язані з реалізацією євроатлантичних амбіцій України. І по-третє, це питання перегляду підходу НАТО до Росії", - пояснив Дуда.

Він додав, що Варшава підтримує початок процесу інтеграції України до НАТО. Та зауважив, що в Альянсі підтримують прагнення України до членства в НАТО.

Читайте: Надання Україні зброї є обов’язком Заходу, - Дуда

"Ми в Польщі рішуче підтримуємо питання якомога швидшого початку процесу інтеграції до НАТО", - підкреслив польський президент.

За його словами, йдеться про офіційне надання Україні запрошення, аби розпочався ратифікаційний процес.

Дуда зауважив, що Україна не зможе стати членом Альянсу поки триває війна, але цей процес має розпочатися. І це буде сигналом для РФ, що голос України чують в НАТО, і жодні погрози Кремля не затримають процесу євроатлантичної інтеграції Києва.

Крім того, на його думку, має бути більше ініціатив на кшталт чеської з постачання Україні боєприпасів, зокрема, і і щодо спільного виробництва боєприпасів.

Раніше повідомлялось, що саміт НАТО у Вашингтоні торкнеться трьох ключових питань, пов'язаних з Україною. Проте про членство країни в Альянсі не йдеться.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Латвії Рінкевичс: Перемога України у війні - її членство в ЄС і НАТО

Автор: 

Польща (8523) членство в НАТО (1724) Дуда Анджей (776)


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Топ коментарі
+4
Ну підніме і що?
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11.06.2024 19:23
+2
Знаючи, що є країни які вже не один рік проти, піднімай не піднімай, все отримаємо...
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11.06.2024 19:19
+2
Слово і Діло: "Польща підійме питання членства України в НАТО на саміті Альянсу у Вашингтоні, -Дуда і Польща майже півроку блокувала кордон з Україною.
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11.06.2024 19:20
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Знаючи, що є країни які вже не один рік проти, піднімай не піднімай, все отримаємо...
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11.06.2024 19:19 Відповісти
Слово і Діло: "Польща підійме питання членства України в НАТО на саміті Альянсу у Вашингтоні, -Дуда і Польща майже півроку блокувала кордон з Україною.
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11.06.2024 19:20 Відповісти
проти отвязних рольників, яких у Польщі дохрєна, нє попрьош
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11.06.2024 19:22 Відповісти
Ну підніме і що?
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11.06.2024 19:23 Відповісти
Ну как что будет? Он поднимет вопрос а торбан-орбан опустит вопрос! Ото и всё до следующей сходки. А на последующей фицо-шмицо выздоровеет. А там и новый год. Каникулы рождественские. Наливай да пей. А стаж идёт.
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11.06.2024 21:03 Відповісти
будь-яку НАТУ Україні компенсує із сотня термоядерних ракет на гіперзвуці


неможливо ?

спитайте у Кривавої Хунти:
Пороха, Пастора та Яценюка.....

ці хлопці зроблять !
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11.06.2024 19:27 Відповісти
Підійме... не підійме...
Буде якийсь результат... або не буде...
Але, ось побачите:
На Марафоні Мосійчучька гарантовано почне кидати у Дуду лайном, по будь якому найменшому поводу!
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11.06.2024 19:30 Відповісти
Ліна Костенко:
"Аби лиш не з Москвою.
Хай Україну чаша ця мине.
Вже краще з турком, ляхом, із Литвою,
бо ті сплюндрують, а вона ковтне."
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11.06.2024 19:34 Відповісти
Для чого "підійме" ?
Щоб дуля від НАТО для Зеленського була більш чітко видніша ?
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11.06.2024 19:39 Відповісти
Tous est possible avec autre président !
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11.06.2024 19:53 Відповісти
єрмаку *****, що Дуда буде піднімати."рашистська агентура при "байді" і "шольцу" в альянсі зробить все ,щоб Україна не була в НАТО,ще років з 50
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11.06.2024 20:35 Відповісти
Хочуть бути не крайніми в нато зі сторони рашки)
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11.06.2024 22:10 Відповісти
 
 