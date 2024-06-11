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Новини Війна
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Оголошено передзамовлення на книгу для дітей про війну "Чому тато не вдома?" Чоловік авторки загинув перед її виходом

Книга Чому тато не вдома

Аліна Отземко написала книгу "Чому тато не вдома?" щоб пояснити дітям, таким як її трирічний син, що таке війна. Видання вже підготували до друку, коли жінка дізналася, що її чоловік Василь загинув на фронті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я писала цю книжку, щоб розповісти усім дітям, які чекають на тат з війни, що таке війна і чому тато не вдома.

- А тато буде жити вдома? - кожного дня питала моя дитина.

- Так, звісно, - відповідала я, - обов’язково.

- Звісно, буду, - говорив на це чоловік, - що ви собі вигадуєте.

Наш тато вже не буде жити вдома. Але обов’язково житиме у цій книзі, бо вона - пам’ять, яка залишиться про нього назавжди, і стане в нагоді усім, чиї діти задають такі ж питання щодня", - написала авторка.

Письменниця оголосила передзамовлення на книгу. ЇЇ вартість 499 грн. У комплекті розмальовка і стікерпак, наліпки з якого можна клеїти прямо в книжку. Відправка за два місяці.

Щоб зробити замовлення треба зайти під цей пост і написати, що хочете книжку. Вам надішлють реквізити ФОП.

Автор: 

діти (5087) книги (446) література (96)


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Топ коментарі
+6
не соромно ТАК РЕАГУВАТИ саме на цю новину ?
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11.06.2024 23:07
+4
Тато не вдома, бо мав Совість і був Чоловіком,
а ти з'явилося , коли мамаша зробила пшик в калюжу.
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11.06.2024 23:29
+3
Потрібна для дітей книга.
Думаю більщ того в шкільну програму треба включати уроки патріотизму, не кацапські пропагандичні припадки, а приклади з історії України направлені в ії майбутнє, що школяр розумів що Україна це не територія, а уклад життя якому вже тисячі років зі своєю культурою, традиціями і звісно в чомусь недоліками..
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11.06.2024 23:54
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Тато не вдома,бо проголосував за країну у смартфоні!!!
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11.06.2024 22:55 Відповісти
А як не голосував то в США🤣🤣🤣
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11.06.2024 23:03 Відповісти
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11.06.2024 23:06 Відповісти
не соромно ТАК РЕАГУВАТИ саме на цю новину ?
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11.06.2024 23:07 Відповісти
статистично більш вірогідно, шо той тато голосував за "хоть поржом"
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11.06.2024 23:14 Відповісти
яка різниця, хто за кого голосував, якщо ти даун під диваном?
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11.06.2024 23:23 Відповісти
Якщо від голосу залежить майбутнє дитини і існування самої держави,то мабуть все таки є різниця і дуже гагома!!!Блін,я ж забуваю,більшість 73+%-яка різниця
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11.06.2024 23:46 Відповісти
Какаяразніца хужєнєбудєт🤣
Ви так своєю макитрою і не второпали, що є разніца і гірше завжди є куди
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11.06.2024 23:55 Відповісти
Чесно, я тут такого дурня як ти, ще не зустрічав.
Русня втекла від русні в Америку і тішиться.
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12.06.2024 00:13 Відповісти
Кожень ідіот думає, що навколо дурні і все про всіх знає.
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12.06.2024 00:51 Відповісти
Статистически вероятно, что именно ты так голосовал. Что за бред про статистику ты тут несешь? И даже если погибший на войне человек так голосовал, может все-таки причина - имперские кацапские мрази под предводительством плешивого фюрера? Крым чей, статистик?
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11.06.2024 23:58 Відповісти
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11.06.2024 23:06 Відповісти
Тато не вдома, бо мав Совість і був Чоловіком,
а ти з'явилося , коли мамаша зробила пшик в калюжу.
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11.06.2024 23:29 Відповісти
У тебе нема ні того,ні другого,якщо не з окопу пишеш,ще й яка різниця.Ти повий представник бидла,яке обрало нарка!!!
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11.06.2024 23:49 Відповісти
Зщезни кацапе
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12.06.2024 01:40 Відповісти
Потрібна для дітей книга.
Думаю більщ того в шкільну програму треба включати уроки патріотизму, не кацапські пропагандичні припадки, а приклади з історії України направлені в ії майбутнє, що школяр розумів що Україна це не територія, а уклад життя якому вже тисячі років зі своєю культурою, традиціями і звісно в чомусь недоліками..
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11.06.2024 23:54 Відповісти
Точно, оцієї херні з обложкою дитини-дауна точно не вистачає в освітньому пррцесі.
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11.06.2024 23:57 Відповісти
Дрищ де ви беретесь, тільки вилупились у 2024 і вже серете всюди
Згинь.
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12.06.2024 00:08 Відповісти
Ідіоту важко зрозуміти хто де взявся і чого на нього серуть.
Ти книжечку купи, нащадкам подаруєш
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12.06.2024 00:53 Відповісти
Свинокацап
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12.06.2024 01:42 Відповісти
Ше одне тупориле відмітилося.
Тяжкі часи, нормальні виїхали, лишилося отакє...
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12.06.2024 01:43 Відповісти
У мене теж є претензії до голосувань, я спостерігаю за болісною еволюцією або деградацією "какая разніца", але що за підорські коментарі під цією новиною? У новині трагедія і прагнення до життя однієї з родин, намагання допомогти собі та іншим. Така доля українців, які не перший раз попадають під вплив різних пройдисвітів, шахраїв і ворожої пропаганди, але Україна є вже більше 1000 років.
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12.06.2024 08:21 Відповісти
Я хотіла би замовити дві книги " чому тато не вдома?"
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12.06.2024 09:59 Відповісти
 
 