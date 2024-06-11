Оголошено передзамовлення на книгу для дітей про війну "Чому тато не вдома?" Чоловік авторки загинув перед її виходом

Аліна Отземко написала книгу "Чому тато не вдома?" щоб пояснити дітям, таким як її трирічний син, що таке війна. Видання вже підготували до друку, коли жінка дізналася, що її чоловік Василь загинув на фронті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я писала цю книжку, щоб розповісти усім дітям, які чекають на тат з війни, що таке війна і чому тато не вдома.

- А тато буде жити вдома? - кожного дня питала моя дитина.

- Так, звісно, - відповідала я, - обов’язково.

- Звісно, буду, - говорив на це чоловік, - що ви собі вигадуєте.

Наш тато вже не буде жити вдома. Але обов’язково житиме у цій книзі, бо вона - пам’ять, яка залишиться про нього назавжди, і стане в нагоді усім, чиї діти задають такі ж питання щодня", - написала авторка.

Письменниця оголосила передзамовлення на книгу. ЇЇ вартість 499 грн. У комплекті розмальовка і стікерпак, наліпки з якого можна клеїти прямо в книжку. Відправка за два місяці.

Щоб зробити замовлення треба зайти під цей пост і написати, що хочете книжку. Вам надішлють реквізити ФОП.