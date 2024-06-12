У Німеччині 19-річний афганець із ножем напав на українку: юнака арештували, - ЗМІ

У понеділок, 10 червня, у німецькому місті Франкфурт-на-Майні чоловік напав на біженку з України. Жінка зазнала ножових поранень. Нападник, 19-річний громадянин Афганістану, був заарештований і перебуває під вартою за підозрою в замаху на вбивство.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bild.

Юнак напав на жінку в місцевому парку

За даними поліції, нападник побачив 41-річну жінку, коли вона сиділа на лавочці на березі Майна. Дев'ятнадцятирічний юнак підкрався до жінки ззаду, схопив за плече та завдав кілька ударів ножем у голову та шию.

Українка змогла відбігти на кілька метрів, але перечепилася й упала. Тоді хлопець наздогнав її та завдав кілька ударів ножем, доки вона лежала на землі.

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На крики потерпілої почали збігатися люди, а зловмисник тим часом утік. Свідки надали жінці першу допомогу та зателефонували в службу 911, медики приїхали на виклик. Наразі про стан постраждалої не повідомляється.

Поліція затримала нападника

Юнак ховався в кущах неподалік Європейського центрального банку. При ньому був ніж.

Повідомляється, що зловмисником виявився 19-річний Мохаммад Заман А., який до цього ніколи не потрапляв до уваги правоохоронців. Його арештували, прокуратура розслідує замах на вбивство.

У поліції повідомили, що нападник не був знайомий з жертвою. Речник прокурора вважає, що потерпіла стала "випадковою жертвою".

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Напади на українців у Німеччині

Нагадаємо, у німецькому місті Дортмунд на вулиці напали з ножем на 15-річного хлопця, який є громадянином України. Він зазнав травм та був госпіталізований.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що поблизу німецького Дюссельдорфа вчинено напад на 15-річного українця. Внаслідок інциденту юнак був травмований.

Також повідомлялось, що у Німеччині загинув гравець молодіжної збірної України з баскетболу Володимир Єрмаков. Пізніше з'явилась інформація про те, що його вбивцю затримали. Ним виявився 15-річний німець з турецьким корінням.

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