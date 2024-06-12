У Німеччині 19-річний афганець із ножем напав на українку: юнака арештували, - ЗМІ
У понеділок, 10 червня, у німецькому місті Франкфурт-на-Майні чоловік напав на біженку з України. Жінка зазнала ножових поранень. Нападник, 19-річний громадянин Афганістану, був заарештований і перебуває під вартою за підозрою в замаху на вбивство.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bild.
Юнак напав на жінку в місцевому парку
За даними поліції, нападник побачив 41-річну жінку, коли вона сиділа на лавочці на березі Майна. Дев'ятнадцятирічний юнак підкрався до жінки ззаду, схопив за плече та завдав кілька ударів ножем у голову та шию.
Українка змогла відбігти на кілька метрів, але перечепилася й упала. Тоді хлопець наздогнав її та завдав кілька ударів ножем, доки вона лежала на землі.
На крики потерпілої почали збігатися люди, а зловмисник тим часом утік. Свідки надали жінці першу допомогу та зателефонували в службу 911, медики приїхали на виклик. Наразі про стан постраждалої не повідомляється.
Поліція затримала нападника
Юнак ховався в кущах неподалік Європейського центрального банку. При ньому був ніж.
Повідомляється, що зловмисником виявився 19-річний Мохаммад Заман А., який до цього ніколи не потрапляв до уваги правоохоронців. Його арештували, прокуратура розслідує замах на вбивство.
У поліції повідомили, що нападник не був знайомий з жертвою. Речник прокурора вважає, що потерпіла стала "випадковою жертвою".
Напади на українців у Німеччині
Нагадаємо, у німецькому місті Дортмунд на вулиці напали з ножем на 15-річного хлопця, який є громадянином України. Він зазнав травм та був госпіталізований.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що поблизу німецького Дюссельдорфа вчинено напад на 15-річного українця. Внаслідок інциденту юнак був травмований.
Також повідомлялось, що у Німеччині загинув гравець молодіжної збірної України з баскетболу Володимир Єрмаков. Пізніше з'явилась інформація про те, що його вбивцю затримали. Ним виявився 15-річний німець з турецьким корінням.
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Мабуть, ці тварини відчувають запах сили.
Що їх знайдуть і накажут. Бєз суда і слєдствія.
Відчувають, суки, що за кожним русліком стоїть росія. Не тому, що їй той руслік цінний, а тому, що вєлікодєржавниє понти.
Думаю, за кордон від мобілізації втік. Бо Україну зневажав та ненавидів, як всі кацапи.
Може, я і помиляюсь, і ріжуть русню там не менше, ніж наших.
"Быть подлецом и в то же время не хотеть сознавать этого - страшная особенность русского человека!" А.П.ЧЕХОВ.
Русский писатель Фёдор Достоевский: «Народ, который блуждает по Европе и ищет, что можно разрушить, уничтожить только ради развлечения».
Президент Франции Шарль де Голль: «Русские люди никогда не будут счастливы, зная что кто-то живет лучше их. А так как к прогрессу они не способны - злоба и фрустрация являются постоянным душевным состоянием русских».
Общеизвестная сущность мнимой "загадочной руssкой души", в умении руssких проявлять чванливую спесь или подобострастное раболепие, в зависимости от обстоятельств.
Джохар Дудаев
https://defence-line.org/2023/04/razgadka-russkoj-dushi-chast-3/ ...суть "русской" души состоит из трех основных компонентов: трусости, зависти и злобы...
Безнаказанность моментально проявляет склонность к мародерству и садизму,
а попавшись прикидываются наивными дурачками.
За останні півстоліття "русские" звикли до безкарності - просто ніхто не бив морду серйозно!!!
А чому?
Тому що бояться отримати у відповідь.
"19-річний громадянин Афганістану, був заарештований і перебуває під вартою за підозрою в замаху на вбивство."
Джерело:
А от якбо вислали мальчіка в трусіках і всіх його родичів в афганістан, то абізяни почали б палити машини, скаржитись, знайшлися лівацькі прохвесори, які їх захищатимуть, лгбт танцюватимуть на їхню честь. кацапи підключаться, бо всім жеж відомо, що капаци з афганцями друзі навік.
А так вбили то вбили, може кремують за державний рахунок та й годі.
У Голандії, африканці мусульмани в 20 разів роблять злочини частіше чим місцеві голандці.
У Франції 70% популяції в тюрьмах - араби мусульмани.
У Данії 60% біженців із Близького Сходу були засуджені за останні 30 років.
Тому що русня керує криміналітетом
Наркотики, торгівля людьми, проституція , теракти, крадіжки і т.п.- вони організовують це лайно
Афганці їм допомагають.
І дуже сильно.
Русня, як тільки приїхало за кордон, зрозуміло демократію, як вседозволеність
Вони завжди так себе поводять, як недресовані тварини
Багато їм дозволяєш - сідають на голову
Починаєш дресувати - скаженіють, як агресивні тварини
Наші "біженці" такі самі
Негайна депортація і забути про толерантність до них
Тільки це врятує європейську демократію і свободу.
И она после этого еще смогла встать и побежать?
І не тільки людина, будь-яка біологічна істота.
В Одессе, чтобы вы не ошиблись, полицейскую смыло в воду. Не кассира, не медсестру, а полицайку.
Во Франкфурте просто сидела женщина в парке. Пуштун прошел семерых, и тут его торкнуло.
Для мене очевидно що це не співпадіння а сплановані дії. Європа разом з біженцями запустила до себе тупо ворожі диверсійні групи, яким був дан наказ потроху активізовуватись та сіяти терор та вбивства.
Якщо Україна вистоїть у війні з росією, в жодному разі не можна буде пускати до нас цих біженців мусульман.
А тут - одинокая женщина, рядом никого, сидит не оглядывается -
да это ничем не прикрытая провокация !
Он ещё выставит себя пострадавшим !
Из последних примеров: несколько граждан Молдавии в Париже действовали по заказу рашистов, группа- граждан Болгарии в Лондоне в интересах росс разведки, и т.д....