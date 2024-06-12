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У Німеччині 19-річний афганець із ножем напав на українку: юнака арештували, - ЗМІ

У Німеччині чоловік із ножем напав на українку

У понеділок, 10 червня, у німецькому місті Франкфурт-на-Майні чоловік напав на біженку з України. Жінка зазнала ножових поранень. Нападник, 19-річний громадянин Афганістану, був заарештований і перебуває під вартою за підозрою в замаху на вбивство.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bild.

Юнак напав на жінку в місцевому парку

За даними поліції, нападник побачив 41-річну жінку, коли вона сиділа на лавочці на березі Майна. Дев'ятнадцятирічний юнак підкрався до жінки ззаду, схопив за плече та завдав кілька ударів ножем у голову та шию.

Українка змогла відбігти на кілька метрів, але перечепилася й упала. Тоді хлопець наздогнав її та завдав кілька ударів ножем, доки вона лежала на землі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українського підлітка поранили ножем у Німеччині, поліція розшукує нападників

На крики потерпілої почали збігатися люди, а зловмисник тим часом утік. Свідки надали жінці першу допомогу та зателефонували в службу 911, медики приїхали на виклик. Наразі про стан постраждалої не повідомляється.

Поліція затримала нападника

Юнак ховався в кущах неподалік Європейського центрального банку. При ньому був ніж.

Повідомляється, що зловмисником виявився 19-річний Мохаммад Заман А., який до цього ніколи не потрапляв до уваги правоохоронців. Його арештували, прокуратура розслідує замах на вбивство.

У поліції повідомили, що нападник не був знайомий з жертвою. Речник прокурора вважає, що потерпіла стала "випадковою жертвою".

Читайте також: У Польщі жорстоко вбили українця: розчленоване тіло намагалися спалити. Серед підозрюваних - начальник жертви 

Напади на українців у Німеччині

Нагадаємо, у німецькому місті Дортмунд на вулиці напали з ножем на 15-річного хлопця, який є громадянином України. Він зазнав травм та був госпіталізований.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що поблизу німецького Дюссельдорфа вчинено напад на 15-річного українця. Внаслідок інциденту юнак був травмований.

Також повідомлялось, що у Німеччині загинув гравець молодіжної збірної України з баскетболу Володимир Єрмаков. Пізніше з'явилась інформація про те, що його вбивцю затримали. Ним виявився 15-річний німець з турецьким корінням.

Також читайте: У Будапешті казах зарізав 48-річного українця: поліція відкрила кримінальне провадження

Автор: 

Німеччина (7375) напад (1130) поранення (2805) українці (2538)


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Топ коментарі
+20
щоб напасти на людину з ножем потрібна залізобетонна мотивація.хто мотивує цюго чурбана нападати на людей ? не факт що він знав що перед ним українка,просто ненависть до білих людей.
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12.06.2024 08:47
+17
Варто подякувати комсомолці Меркель та іншим лівацьким дегенератам, які запустили ворогів до своїх країн.
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12.06.2024 08:53
+17
Ці чорні народи генитично мають низький рівень контролю імпульсивності, вищий рівень тестостерону, як наслідок домінатна і агресивна поведінка.

У Голандії, африканці мусульмани в 20 разів роблять злочини частіше чим місцеві голандці.

У Франції 70% популяції в тюрьмах - араби мусульмани.

У Данії 60% біженців із Близького Сходу були засуджені за останні 30 років.
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12.06.2024 08:55
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Чому так на русню за кордоном не нападають?
Мабуть, ці тварини відчувають запах сили.
Що їх знайдуть і накажут. Бєз суда і слєдствія.
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12.06.2024 08:43 Відповісти
Будапешт - вихiдцi з Великого Турану, апрiорi не нападуть на кацапiв... Афган-талiби - заре вась-вась з кацапами . тому теж на них не нападуть. Так що , В ДАНОМУ ВИПАДКУУ, ТУТ ВСЕ - ОДНОЗНАЧНО.
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12.06.2024 08:50 Відповісти
Щось я взагалі не чув про саме от такі напади на русню. З ножами, або щоб добряче побили.
Відчувають, суки, що за кожним русліком стоїть росія. Не тому, що їй той руслік цінний, а тому, що вєлікодєржавниє понти.
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12.06.2024 08:52 Відповісти
Ой-ц, в свiй час афганцi рiзали кацапам голови. Та i венгри у 1956 р. не були до них лояльнi... Свiт перевернувся з нiг на голову.
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12.06.2024 08:58 Відповісти
Як мені казав мій однокласник, етнічний кацап з Сибіру, кращий спосіб подружитись - спочатку добряче **********.
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12.06.2024 09:00 Відповісти
Най той ваш однокласник не бреше, земля йому скотомогильником, надiюсь його у нас помножили на 200, промовчав свинтус, бо до свиней - лишень вiдраза.
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12.06.2024 09:07 Відповісти
Хз. Він громадянин України, переїхав до Одеси у ранньому дитинстві, ще за совка.
Думаю, за кордон від мобілізації втік. Бо Україну зневажав та ненавидів, як всі кацапи.
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12.06.2024 09:09 Відповісти
Нiчого, припече - все стане на круги своя. Аллилуя, бо будет так.
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12.06.2024 09:03 Відповісти
В турецком отеле вымазали дерьмом российский флаг и другие вещи. https://www.youtube.com/watch?v=p8rwahUPYbc&pp=ygVN0LLRi9C80LDQt9Cw0LvQuCDQtNC10YDRjNC80L7QvCDRgNC-0YHRgdC40LnRgdC60LjQuSDRhNC70LDQsyDQsiDRgtGD0YDRhtC40Lg%3D ВИДЕО
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12.06.2024 09:49 Відповісти
Та ото ж.
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12.06.2024 11:43 Відповісти
А що, по людині, що сидить на лавці, відразу видно, кацап чи українець
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12.06.2024 09:24 Відповісти
Не мели дурниць! Просто у Росії не виходить нічого ні на полі бою , ні у міжнародній дипломатії Тому вона звернулася до старого перевіреного ТЕРОРУ Не сумніваюся , що коли візьмуться розслідувать усі факти нападів "у комплексі" - вилізуть кацапські вуха!
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12.06.2024 09:02 Відповісти
А все-таки є випадки нападу муслимів за кордоном на етнічних кацапів?
Може, я і помиляюсь, і ріжуть русню там не менше, ніж наших.
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12.06.2024 09:03 Відповісти
На кацапів нападають з іншої причини - бо вони себе за кордоном ведуть неадекватно Починають "бикувать" , думаючи , що вони мають сім життів і шкуру "непрабиваемую" От тобі точна характеристика надана їм ще з ХІХ століття

"Быть подлецом и в то же время не хотеть сознавать этого - страшная особенность русского человека!" А.П.ЧЕХОВ.
Русский писатель Фёдор Достоевский: «Народ, который блуждает по Европе и ищет, что можно разрушить, уничтожить только ради развлечения».

Президент Франции Шарль де Голль: «Русские люди никогда не будут счастливы, зная что кто-то живет лучше их. А так как к прогрессу они не способны - злоба и фрустрация являются постоянным душевным состоянием русских».

Общеизвестная сущность мнимой "загадочной руssкой души", в умении руssких проявлять чванливую спесь или подобострастное раболепие, в зависимости от обстоятельств.
Джохар Дудаев

https://defence-line.org/2023/04/razgadka-russkoj-dushi-chast-3/ ...суть "русской" души состоит из трех основных компонентов: трусости, зависти и злобы...
Безнаказанность моментально проявляет склонность к мародерству и садизму,
а попавшись прикидываются наивными дурачками.

За останні півстоліття "русские" звикли до безкарності - просто ніхто не бив морду серйозно!!!
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12.06.2024 09:19 Відповісти
звикли до безкарності - просто ніхто не бив морду серйозно
А чому?
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12.06.2024 09:21 Відповісти
Питання не до мене!
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12.06.2024 09:37 Відповісти
Тоді я відповім.
Тому що бояться отримати у відповідь.
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12.06.2024 09:44 Відповісти
Як він буде нападати на тих хто платить за напад на українців???
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12.06.2024 11:42 Відповісти
щоб напасти на людину з ножем потрібна залізобетонна мотивація.хто мотивує цюго чурбана нападати на людей ? не факт що він знав що перед ним українка,просто ненависть до білих людей.
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12.06.2024 08:47 Відповісти
Можливо вона по телефону розмовляла.
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12.06.2024 08:58 Відповісти
можливо....але як 19 річний чурбан може розрізнити українську мову від російської чи польської ?врят чи.їх хтось ідеологічно накручує.і напав на жінку а не на мужика,і бив ножем не раз і не два - а вбивав.тут явно мотивований звір.
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12.06.2024 09:05 Відповісти
Нічого страшного, бо то ж не справжня жінка. Якби напав на німкеню то може й вислали б додому, а так треба паняць і прасціць бо він жеж хворий
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12.06.2024 08:47 Відповісти
З нападником на німкеню було б інакше?

"19-річний громадянин Афганістану, був заарештований і перебуває під вартою за підозрою в замаху на вбивство."

Джерело:
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12.06.2024 08:53 Відповісти
Ну звісно інакше. У німкені є родичі друзі. А українку не шкода, завтра приїде сто нових, хто їх рахує.
А от якбо вислали мальчіка в трусіках і всіх його родичів в афганістан, то абізяни почали б палити машини, скаржитись, знайшлися лівацькі прохвесори, які їх захищатимуть, лгбт танцюватимуть на їхню честь. кацапи підключаться, бо всім жеж відомо, що капаци з афганцями друзі навік.
А так вбили то вбили, може кремують за державний рахунок та й годі.
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12.06.2024 10:05 Відповісти
Ще раз: якби це була німкеня, нападника так само затримали б і засудили згідно закону чи вислали б з Німеччини?
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12.06.2024 10:56 Відповісти
не пести ботяра кацапская
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12.06.2024 08:55 Відповісти
Потрібно провести масову депортацію неадекватних азіатів, в тому числі кацапів із Європи та інших цивілізованих країн
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12.06.2024 08:49 Відповісти
Варто подякувати комсомолці Меркель та іншим лівацьким дегенератам, які запустили ворогів до своїх країн.
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12.06.2024 08:53 Відповісти
Ці чорні народи генитично мають низький рівень контролю імпульсивності, вищий рівень тестостерону, як наслідок домінатна і агресивна поведінка.

У Голандії, африканці мусульмани в 20 разів роблять злочини частіше чим місцеві голандці.

У Франції 70% популяції в тюрьмах - араби мусульмани.

У Данії 60% біженців із Близького Сходу були засуджені за останні 30 років.
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12.06.2024 08:55 Відповісти
Толерантна дрябла Європа стає кольоровою.
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12.06.2024 09:00 Відповісти
А ще вони дуже ******* поні.

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12.06.2024 09:37 Відповісти
Запитують, чому на русню не нападають
Тому що русня керує криміналітетом
Наркотики, торгівля людьми, проституція , теракти, крадіжки і т.п.- вони організовують це лайно
Афганці їм допомагають.
І дуже сильно.
Русня, як тільки приїхало за кордон, зрозуміло демократію, як вседозволеність
Вони завжди так себе поводять, як недресовані тварини
Багато їм дозволяєш - сідають на голову
Починаєш дресувати - скаженіють, як агресивні тварини
Наші "біженці" такі самі
Негайна депортація і забути про толерантність до них
Тільки це врятує європейську демократію і свободу.
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12.06.2024 08:58 Відповісти
Якого юнака - чурку непідмиту
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12.06.2024 08:58 Відповісти
Напустили всякого сміття в Европу тепер мають з цим проблеми. Тільки їхня депортація !
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12.06.2024 08:59 Відповісти
"Дев'ятнадцятирічний юнак підкрався до жінки ззаду, схопив за плече та завдав кілька ударів ножем у голову та шию. "
И она после этого еще смогла встать и побежать?
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12.06.2024 09:07 Відповісти
В стані сильного шоку людина може багато чого.
І не тільки людина, будь-яка біологічна істота.
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12.06.2024 09:14 Відповісти
Как то криво наш редактор истории рассказывает.
В Одессе, чтобы вы не ошиблись, полицейскую смыло в воду. Не кассира, не медсестру, а полицайку.
Во Франкфурте просто сидела женщина в парке. Пуштун прошел семерых, и тут его торкнуло.
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12.06.2024 09:17 Відповісти
А чого пуштун? Може і таджик і узбек і ще там є крупна національна група, це торпєда, і цих торпєд закидують через Білорусь
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12.06.2024 10:20 Відповісти
Мало що москвороте, так ще й тупе
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12.06.2024 17:25 Відповісти
Не шукайте логіку в поведінці чурки. Воно не вміє читати та писати, мізки як в риби. Шось перемкнуло в голові, побачив беззахисну жінку і як справжній чоловік напав неочікувано з заду. Недавно в Німеччині афганець зарізав поліціянта, можливо 19 річний пісюн хотів повторити ,, подвиг ".
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12.06.2024 09:26 Відповісти
За останній тиждень це вже четверта новина яку я бачив, що якісь біженці араби, мусульмани чи то інші дикуни нападають з ножами на європейців. Спочатку ножем вбили німця поліцейського, потім ще якогось цивіла, потім на білорусько-польському кордоні вбили ножем військового поляка, тепер ледь не зарізали українку.
Для мене очевидно що це не співпадіння а сплановані дії. Європа разом з біженцями запустила до себе тупо ворожі диверсійні групи, яким був дан наказ потроху активізовуватись та сіяти терор та вбивства.
Якщо Україна вистоїть у війні з росією, в жодному разі не можна буде пускати до нас цих біженців мусульман.
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12.06.2024 09:34 Відповісти
Кажуть, релігія не має значення чи національність не має значення, чи якась інша приналежність до окремих груп. То чому мусліми поголовно хворі релігійні фанатики, кацапи поголовно кровожадні мразі, зебіли з примітивним інтелектом?
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12.06.2024 09:37 Відповісти
Того що чим тупіша і не освідчена людина, туди простіше вкласти всяку чуш, і хтось це використовує вже, як спосіб
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12.06.2024 10:15 Відповісти
В 2024 році зарізали 2 спортсменів-підлітків і 2 військових, які були на реабілітації, чи лікуванні в Німеччині. Можливо і ще були якісь випадки. Чи не забагато?
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12.06.2024 09:37 Відповісти
В Германії дуже багато рускомирівців
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12.06.2024 10:12 Відповісти
Це також орк, тільки афганський
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12.06.2024 09:49 Відповісти
Полюбому вони ходять в мечеть, або спілкуються через якусь соцмережу, це схоже як малолєтки ставили крести на дорозі на кришах, зпочатку війни, а їм хтось завдання надає і бабки зкидує, це 99 відсотків робота орків з посольства.
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12.06.2024 10:10 Відповісти
Внук меркель
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12.06.2024 10:15 Відповісти
Коли вступите до ЄС, у вас буде те саме, якщо не гірше. Вас змусять прийняти мігрантів із Близького сходу, Афгану та Африки замість тих мільйонів українців, які вже не повернуться. Тоді ви ще гірко пошкодуєте, що полізли до цього європейського болота. Британія вийшла з ЄС і в неї все гаразд. Україна хоче халяви, але безкоштовний сир відомо де буває.
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12.06.2024 10:43 Відповісти
Британій вийшла з ЄС і в неї все гаразд? Що саме гаразд?! Ти хоч був в Британії? Хто мер Лондона? А численні протести в підтримку палестинців? Ну, от накуя повну хрінь писати?
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12.06.2024 11:13 Відповісти
А Польшу змусили? Та ні, щось не дуже. Ну то хай німці вже самі міркують, чому країну яка є найбільшим донором той ЄС змушує щось робити.
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12.06.2024 11:26 Відповісти
азіатські емігранти не дурні, переїджати в розорену війною країну, коли є сита Європа. Так що не треба нас лякати демократичним і правовим ЄС!
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12.06.2024 14:33 Відповісти
Эти зверьки не просто так ходят стаями - они всегда готовы к нападению.
А тут - одинокая женщина, рядом никого, сидит не оглядывается -
да это ничем не прикрытая провокация !
Он ещё выставит себя пострадавшим !
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12.06.2024 11:33 Відповісти
Це провокація для збішення в суспільстві підтримки праворадикалів.Кому вигідно,думаймо самі
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12.06.2024 11:48 Відповісти
Праворадикали в Європі дуже потрібні бо лівацькі злочинці, які керують багатьма європейськими країнами вже догралися з мігрантами і іншими своїми лівацькими ініціативами. Дуже надіюсь праві почиститять Європу бо давно пора
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13.06.2024 10:59 Відповісти
Так крайні праві дуже часто за росію! Ви цього хочете???
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13.06.2024 18:37 Відповісти
Не всі далеко, але головне що вони проти мігрантів з Азії і Африки і що вони хочуть спасти Європу від того що натворили ліваки. І ліваки нам взагалі не друзі
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13.06.2024 20:06 Відповісти
всі їдьте в германію буде вам там щастя
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12.06.2024 12:13 Відповісти
российские спецслужбы используют граждан третьих стран для совершения диверсий и нападений в западных странах.
Из последних примеров: несколько граждан Молдавии в Париже действовали по заказу рашистов, группа- граждан Болгарии в Лондоне в интересах росс разведки, и т.д....
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12.06.2024 12:27 Відповісти
Хтось ще буде розказувати, що завезення сміття з Африки і Азії це нормально і правильно?
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13.06.2024 10:57 Відповісти
 
 