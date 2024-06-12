Нардепи від ОПЗЖ Ларін і Кісільов поїхали представляти Україну на конференцію з відновлення до Німеччини, - ЧЕСНО

Народні депутати, обрані від забороненої партії "Опозиційна платформа - За життя" Сергій Ларін та Ігор Кісільов, поїхали на конференцію з відновлення України, яка відбувалася у Берліні 11 червня.

Про це інформує рух "ЧЕСНО", передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, відомо, що Ларін голосував за "Харківські угоди" та продовження перебування російського флоту в Україні, а Кісільов своєю чергою виступав проти позбавлення мандата ексдепутата-зрадника Віктора Медведчука.

"А точно депутати від проросійської партії мають їздити на міжнародні події?", - наголошують у "ЧЕСНО".

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Що відомо про нардепів "ОПЗЖ" Ларіна і Кісільова?

Народний депутат Сергій Ларін у 2014 році обраний від партії "Опозиційний блок" та був членом Комітету Верховної Ради України у закордонних справах. У 2015 році балотувався до Кіровоградської обласної ради першим кандидатом від "Опозиційного блоку".

У 2019 році був обраний народним депутатом 9-го скликання від партії "Опозиційна платформа - За життя", був членом політичної ради ОПЗЖ та секретарем Комітету з питань цифрової трансформації.

У серпні 2020 року став одним з ініціаторів подання до Конституційного Суду щодо відповідності Конституції низки положень антикорупційного законодавства. 28 жовтня КСУ оприлюднив скандальне рішення, згідно з яким скасовується відповідальність за неправдиве декларування та саме електронне декларування.

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Ларіна відносять до групи впливу Бойка-Льовочкіна всередині фракції "ОПЗЖ".

Наприкінці 2022 року він проголосував за містобудівну реформу, яка впроваджувалася в інтересах забудовників і нівелювала вплив громадян на відбудову України. Через спротив громадськості станом на початок 2024 року президент не підписав законопроєкт, а отже він лишається нечинним.

Ігор Кісільов у жовтні 2016 року був фігурантом скандалу щодо неперсонального голосування під час пленарного засідання Київради.

У 2019 році нардеп був обраний народним депутатом 9-го скликання від партії "Опозиційна платформа - За життя" як член партії. Також був членом Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

24 березня 2022 він року вийшов з фракції ОПЗЖ, а у травні вступив у новоутворену депутатську групу "Відновлення України".

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