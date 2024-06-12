Нардепи від ОПЗЖ Ларін і Кісільов поїхали представляти Україну на конференцію з відновлення до Німеччини, - ЧЕСНО
Народні депутати, обрані від забороненої партії "Опозиційна платформа - За життя" Сергій Ларін та Ігор Кісільов, поїхали на конференцію з відновлення України, яка відбувалася у Берліні 11 червня.
Про це інформує рух "ЧЕСНО", передає Цензор.НЕТ.
Зокрема, відомо, що Ларін голосував за "Харківські угоди" та продовження перебування російського флоту в Україні, а Кісільов своєю чергою виступав проти позбавлення мандата ексдепутата-зрадника Віктора Медведчука.
"А точно депутати від проросійської партії мають їздити на міжнародні події?", - наголошують у "ЧЕСНО".
Що відомо про нардепів "ОПЗЖ" Ларіна і Кісільова?
Народний депутат Сергій Ларін у 2014 році обраний від партії "Опозиційний блок" та був членом Комітету Верховної Ради України у закордонних справах. У 2015 році балотувався до Кіровоградської обласної ради першим кандидатом від "Опозиційного блоку".
У 2019 році був обраний народним депутатом 9-го скликання від партії "Опозиційна платформа - За життя", був членом політичної ради ОПЗЖ та секретарем Комітету з питань цифрової трансформації.
У серпні 2020 року став одним з ініціаторів подання до Конституційного Суду щодо відповідності Конституції низки положень антикорупційного законодавства. 28 жовтня КСУ оприлюднив скандальне рішення, згідно з яким скасовується відповідальність за неправдиве декларування та саме електронне декларування.
Ларіна відносять до групи впливу Бойка-Льовочкіна всередині фракції "ОПЗЖ".
Наприкінці 2022 року він проголосував за містобудівну реформу, яка впроваджувалася в інтересах забудовників і нівелювала вплив громадян на відбудову України. Через спротив громадськості станом на початок 2024 року президент не підписав законопроєкт, а отже він лишається нечинним.
Ігор Кісільов у жовтні 2016 року був фігурантом скандалу щодо неперсонального голосування під час пленарного засідання Київради.
У 2019 році нардеп був обраний народним депутатом 9-го скликання від партії "Опозиційна платформа - За життя" як член партії. Також був членом Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.
24 березня 2022 він року вийшов з фракції ОПЗЖ, а у травні вступив у новоутворену депутатську групу "Відновлення України".
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Хтось буде після війни, повернувшись із фронту, роботу шукати, хтось просто виживатиме на допомогу з інвалідності (якщо, звісно ж, заплатить за довідку), хтось узагалі не повернеться, а всі, хто нагорі, продовжать займатися тим, чим і займалися...
"подяка" 73%вим дебілам-експериментаторам
Потрібно встановити кримінальну відповідальність за невиконання передвиборчих обіцянок,
бо як лізуть до влади то обіцяють на перегонки, а як долізли, то тільки крадуть та брешуть!
Доречі, за те що син Байдена збрехав у анкеті йому загрожуєч 25 років увязнення, а у нас завжди надурили всю країну і нічого
Вони, що поїхали офіційно від імені держави, хто надав дозвіл на виїзд з країни?
На конференцію з відновлення України в Берліні Зеленський взяв не тільки Кіма, якого спіймали на крадівництві грошей на фортифікації, а й заступника мера Миколаєва Сергія Коренєва, який зараз перебуває під слідством НАБУ за розкрадання 27 млн грн та випущений під залог (c)
Виявилось,що заборонив тільки назву. Мабуть не сподобалось,що її "ЗаЖОП!" називали,з натяком на зелену дупку,чи ОПу зезидента.
https://www.youtube.com/watch?v=-ezmGOIFmYo
Поки сам тусить в Нормандії, його пацани мутять, а він типу не причому.
Ларін
січень 2013 - лютий 2014 - заступник Голови Адміністрації Президента України, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Януковича .
Політична діяльність[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&veaction=edit§ion=9 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit§ion=9 ред. код ]
1991-1996 - заступник голови, голова Харцизької міської організації https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Партії демократичного відродження України .
лютий 1996-2001 - член https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) Народно-демократичної партії , в.о. голови, перший заступник голови, заступник голови Донецької обласної організації НДП, заступник голови Контрольно-ревізійної комісії НДП, член Політради НДП;
1996-1998 - голова Харцизької міської організації НДП;
з 2001 - заступник голови Донецького обласного відділення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2 Партії регіонів ;
квітень 2003 - квітень 2008 - заступник голови Політвиконкому Партії регіонів;
2008-2014 - голова Кіровоградської обласної організації Партії регіонів
21 червня 2014 року - голова Виконавого комітету Партії розвитку Україниhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-6 [6] .
******** скажить ось таке при Порохе було можливо?
Выбрали в 2019 ПРОРОССИЙСКОГО зеленского
Пророссийский Зеленский победил проукраинского Порошенко
То есть в 2019 году на выборах в Украине победила россия
ЭТО БЫЛ ВЫБОР УКРАИНСКОГО НАРОДА!!!!!!!
ШО НАРОД ВЫБРАЛ - ТО И ПОЛУЧИЛ
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Странно....
представниками України в Європі
мертвечука з хфірташем
а може й азірова підтягнуть
1. https://file.liga.net/persons/urii-boiko Юрий Бойко
2. https://file.liga.net/persons/rabinovich-vadim Вадим Рабинович
3. https://file.liga.net/persons/viktor-medvedchyk Виктор Медведчук
4. https://file.liga.net/persons/nataliya-korolevskaya Наталья Королевская
5. https://file.liga.net/persons/sergei-levochkin Сергей Левочкин
6. https://file.liga.net/persons/nestor-shyfrich Нестор Шуфрич
7. https://file.liga.net/persons/sergei-larin Сергей Ларин
8. https://file.liga.net/persons/kozak-taras Тарас Козак
неподобство