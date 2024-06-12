На конференції в Берліні підписали 12 угод для відновлення енергетики

Під час Міжнародної конференції з відновлення України URC 2024 у Берліні за участі та у присутності міністра енергетики України Германа Галущенка укладено низку важливих угод про співпрацю з фінансовими установами та енергетичними компаніями.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.

Як зазначається, ключова мета - розбудова генерації та мереж, що є надзвичайно важливим для відновлення енергетичних об’єктів після російських атак.

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Серед підписаних домовленостей зокрема:

Меморандум про взаєморозуміння з Siemens Energy AG, важливий для впровадження енергоефективних технологій, децентралізованого виробництва електроенергії, збільшення використання ВДЕ;

Меморандум про взаєморозуміння з Siemens Energy Global GmbH & Co. KG, важливий для розроблення ПАТ "Укрнафта" нових проєктів комбінованого виробництва тепла та електроенергії на основі технології парогазових турбін. Це дасть можливість забезпечити міста теплом і світлом в умовах російських атак;

Меморандум про співпрацю між ПАТ "Укрнафта" і Deutsche Bank AG, важливий для фінансування розбудови газових та парогазових електростанцій для виробництва тепла та електроенергії;

Меморандум з GE Vernova, який пропонує рішення для розбудови розумних мереж, зокрема у Харківській та Тернопільській областях;

Меморандум про взаєморозуміння у сфері переходу на відновлювані джерела енергії з GOLDBECK SOLAR Investment GmbH, що передбачає розбудову 500 МВт сонячних батарей;

Меморандум у сфері переходу на відновлювані джерела енергії з NOTUS Energy Invest Ukraine GmbH, що передбачає розбудову 120 МВт вітрової генерації;

Меморандум з Siemens Energy Global GmbH & Co. KG та НАК "Нафтогаз", важливий для роботи підземних газових сховищ з акцентом на декарбонізацію;

Спільна декларація з Німецькою Торгово- промисловою палатою, важлива у переході до зеленої енергетики та забезпечення стабільності українського енергосектору;

Меморандум про взаєморозуміння з Voith Hydro щодо будівництва ПрАТ "Укргідропроект" нових гідроелектростанцій та реконструкції зруйнованих, проведення їх технічного обслуговування;

Меморандум про взаєморозуміння зі Swedish Development Financial Institution, важливий для децентралізації енергосектору, зокрема використання газових та парових турбін на основі біомаси.

Окрім цього, як зазначається, було підписано Меморандум про започаткування норвезько - українського енергетичного партнерства.

Також у присутності Германа Галущенка підписано Угоду про надання Німеччиною (через кредитну установу KfW) фінансової підтримки енергетичної інфраструктури України на суму 30,4 млн євро.