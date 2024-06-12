Угорщина не хоче блокувати рішення в НАТО щодо України, які відрізняються від позиції нашої країни, - Орбан

Угорщина, яка має власну думку щодо війни Росії проти України, не може вплинути на позицію інших союзників щодо підтримки. Тому Будапешт не хоче блокувати подібні рішення НАТО.

Про це прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан сказав під час пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом у Будапешті, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

За його словами, Угорщина визнає, що її позиція "відрізняється від інших".

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"Ми завжди мали право ділитися своєю думкою. В Угорщини немає можливості чи сили реально змінити думки, які набагато перевершують її за вагою та впливом", – сказав Орбан.

Саме тому, додав угорський прем'єр, "ми ясно дали зрозуміти, що не хочемо блокувати рішення в НАТО, які відрізняються від нашої інтерпретації ситуації".

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Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що Угорщина не братиме участі у рішеннях НАТО щодо України, але й не блокуватиме їх.