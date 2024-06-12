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Новини
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Угорщина не хоче блокувати рішення в НАТО щодо України, які відрізняються від позиції нашої країни, - Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан

Угорщина, яка має власну думку щодо війни Росії проти України, не може вплинути на позицію інших союзників щодо підтримки. Тому Будапешт не хоче блокувати подібні рішення НАТО.

Про це прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан сказав під час пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом у Будапешті, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

За його словами, Угорщина визнає, що її позиція "відрізняється від інших".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У "Бухарестській дев’ятці" думають обмежити участь Угорщини через позицію щодо України, - FT

"Ми завжди мали право ділитися своєю думкою. В Угорщини немає можливості чи сили реально змінити думки, які набагато перевершують її за вагою та впливом", – сказав Орбан.

Саме тому, додав угорський прем'єр, "ми ясно дали зрозуміти, що не хочемо блокувати рішення в НАТО, які відрізняються від нашої інтерпретації ситуації".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Угорщина - єдина країна ЄС, громадяни якої гинуть в Україні, - Орбан

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що Угорщина не братиме участі у рішеннях НАТО щодо України, але й не блокуватиме їх.

Автор: 

Угорщина (2286) НАТО (6460) Віктор Орбан (558)


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Топ коментарі
+13
А потайки подумав: стільки кави я просто не вип'ю.
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12.06.2024 13:22
+10
Пі-дор - ти фєєрично просрав вибори і "твоя країна" фактично послала тебе нах. Задумайся чому...
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12.06.2024 13:30
+8
Ну що ж, сподіваюсь, що це не просто бла-бла-бла, а його вимусили і показали, що процес його усунення пішов вже без його участі - в Угорщині починають прокидатись опозиційні сили, які зараз будуть використовувати все це проти "*******"-у******* та самого вітька і він це, нарешті, зрозумів, що його час минає, а сидіти в буцегарні він все ж не хоче, які б гроші не залітали від москалів. Будемо спостерігати за подіями, але початок дуже обнадійливий вже є.
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12.06.2024 13:28
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А потайки подумав: стільки кави я просто не вип'ю.
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12.06.2024 13:22 Відповісти
Скоро их самих будут блокировать и пинками выставлять за пределы ЕС,
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12.06.2024 13:23 Відповісти
Така заява від пропутлєровського мад'ярського вилупка- результат недавнього висловлювання лідерів 8 європейских держав, що угорщіні пора закрити пельку, або вшиватися з ЄС, та й результати виборів для партії орбана невтішні!
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12.06.2024 13:56 Відповісти
Ну що ж, сподіваюсь, що це не просто бла-бла-бла, а його вимусили і показали, що процес його усунення пішов вже без його участі - в Угорщині починають прокидатись опозиційні сили, які зараз будуть використовувати все це проти "*******"-у******* та самого вітька і він це, нарешті, зрозумів, що його час минає, а сидіти в буцегарні він все ж не хоче, які б гроші не залітали від москалів. Будемо спостерігати за подіями, але початок дуже обнадійливий вже є.
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12.06.2024 13:28 Відповісти
Про ******** не треба так -- вони вже "осозналі ошібку" і тепер за Україну

(читайте інтервʼю очільника цієї партії для УП)
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12.06.2024 13:37 Відповісти
Ага, вірю...от тільки цей боров ще й досі при владі, як і його шобла.
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13.06.2024 11:54 Відповісти
Иому ж сказали - будеш бикувати - тои грошеи від ЄС буде 0 цілих - *** десятих
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12.06.2024 13:28 Відповісти
сама найкраща мотивація змінити рішення і перестати бикувати.
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12.06.2024 13:54 Відповісти
Пі-дор - ти фєєрично просрав вибори і "твоя країна" фактично послала тебе нах. Задумайся чому...
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12.06.2024 13:30 Відповісти
хтось отримав добрячих триндюлів
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12.06.2024 13:33 Відповісти
Таке трапляється,коли перестають сюсюкати зі всілякими підарами.
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12.06.2024 13:35 Відповісти
Сцяний МУДЬЯрській фраєр здав назад.
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12.06.2024 13:36 Відповісти
Відібрали можливість блокувати, ось вони і типу ''не хоче блокувати''
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12.06.2024 13:44 Відповісти
.
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12.06.2024 13:54 Відповісти
Їжак плакав, коловся, но продовжував їсти кактус.
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12.06.2024 13:56 Відповісти
Хватило одного заявления об исключении Венгрии всего лишь из одной консультативной структуры восточной части ЕС, как Орбан включил задний привод
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12.06.2024 14:02 Відповісти
Видно вазелін скінчився...
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12.06.2024 14:08 Відповісти
орбан "замєльтишив", масковські куратори будуть невдоволені, Юрай Цинтула (той, що стріляв у Фіцо) вже змащує ствол
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12.06.2024 14:40 Відповісти
Є підозра що орбану поставили питання руба: або ти в НАТО , або в шанхайському одкб. І в випадку замісу зрозуміло , кого НАТО перемелять першим, для розминки. Італія вже в 43му бігла підписувати мир
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12.06.2024 14:43 Відповісти
Шо, *****, зассав шо ЕС активирует седьмую статью в отношении угромадьярии, падла?
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12.06.2024 15:36 Відповісти
Думаю, це після відвідин Оранжевого донні у Флориді. Донні все похер, ну і ****** зрозумів, що жар загрібати для інших - це якось хєровато. Можуть кинути.
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12.06.2024 15:45 Відповісти
 
 