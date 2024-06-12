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Понад 70 літніх таборів організували на окупованій Луганщині, де планують "перевиховати" щонайменше 5 тис. школярів, - Центр нацспротиву

Літні табори для дітей на ТОТ

На окупованих територіях Луганської області пособники росіян у екстреному режимі, з порушеннями заходів безпеки, організували понад 70 літніх таборів для дітей.

Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), передає Цензор.НЕТ.

"Понад 70 літніх таборів для дітей у екстреному режимі організували колаборанти на тимчасово окупованій Луганщині. Працюватимуть вони впродовж усього літа і планують "перевиховати" щонайменше п’ять тисяч школярів різного віку. Перевагу, звичайно, надають дітям загиблих учасників "СВО". Втім, куратори із Кремля по пропаганді та промиванні мізків ставлять плани на стовідсоткове опрацювання маленьких мешканців окупованих територій", - йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, батьки б’ють на сполох. Літні табори, які нашвидкоруч організували при закладах освіти, не відповідають елементарним заходам безпеки. Серед проблем - захаращені запасні виходи, антисанітарія, висока пожежна небезпека. Організація безпечного харчування під час літньої спеки взагалі відсутня.

"Місцевий "Роспотребнадзор" дав добро! Ідеологічному і "патріотичному" вихованню на окупованих територіях дітей бути, не дивлячись ні на що. Тільки хто понесе відповідальність у випадку пожежі, які зараз дуже поширені на ТОТ Луганщини, окупанти не повідомляють. Адже гасити вогонь тут нікому. Більшість рятувальників не погодилися співпрацювати з окупаційною владою", - додали в ЦНС.

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Автор: 

діти (5087) Центр національного спротиву (819) Луганська область (4882)


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Дорого обходиться розмінування Чонгару, мостів і відведення 4х бригад.
Невже то все зробив Сівковіч в однині ???
А може ще хтось до цього причетний ???
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12.06.2024 16:01 Відповісти
Може доста вже цензору піарити окупантів?
Не "літніх таборів", а просто "таборів". Нарассєє є один великий табір - тюремний, що складається з менших, кожен з яких - з іще менших і т.д. І хоч ТОТ - не расія, порядки там тимчасово ті ж - тюремні.
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12.06.2024 16:02 Відповісти
нормальні табори.."шкіряні ремінці і гітлерюгендівські зачіскі.." і всьо патамуштааа... я рюській
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12.06.2024 16:14 Відповісти
https://m.gazeta.ua/articles/history/_predstavniki-********-i-rosiyi-domovilisya-pro-mir/969649 https://m.gazeta.ua/articles/history/_predstavniki-********-i-rosiyi-domovilisya-pro-mir/969649

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12.06.2024 16:18 Відповісти
Насправді у москалів інша мета створення цих дитячих польових таборів на окупованих теріторіях. Вони туди підгонять БТР на якусь зарницю, зроблять шикування і будут чекати, коли прилетить хаймарс. З повітря відокремлити дітлохів від орків на фоні 1-3 одиниць військової техніки буде майже неможливо.
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12.06.2024 16:38 Відповісти
Зачем детей запихивать в пожилой лагерь, неясно.
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12.06.2024 17:15 Відповісти
Багато родин із дітьми вимушені повертатися на ТОТ через "мудру" політику zeмародерів, що скасували виплати на житло ВПО і зробили неможливим аренду квартир.
А на ТОТ залишилося житло, є світло та низька комуналка - от і думайТЕ на кого працює влада їрмакак!
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12.06.2024 17:32 Відповісти
*все родом з дитинства*-загублене покоління.
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12.06.2024 18:29 Відповісти
 
 