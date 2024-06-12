Понад 70 літніх таборів організували на окупованій Луганщині, де планують "перевиховати" щонайменше 5 тис. школярів, - Центр нацспротиву

На окупованих територіях Луганської області пособники росіян у екстреному режимі, з порушеннями заходів безпеки, організували понад 70 літніх таборів для дітей.

Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), передає Цензор.НЕТ.

"Понад 70 літніх таборів для дітей у екстреному режимі організували колаборанти на тимчасово окупованій Луганщині. Працюватимуть вони впродовж усього літа і планують "перевиховати" щонайменше п’ять тисяч школярів різного віку. Перевагу, звичайно, надають дітям загиблих учасників "СВО". Втім, куратори із Кремля по пропаганді та промиванні мізків ставлять плани на стовідсоткове опрацювання маленьких мешканців окупованих територій", - йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, батьки б’ють на сполох. Літні табори, які нашвидкоруч організували при закладах освіти, не відповідають елементарним заходам безпеки. Серед проблем - захаращені запасні виходи, антисанітарія, висока пожежна небезпека. Організація безпечного харчування під час літньої спеки взагалі відсутня.

"Місцевий "Роспотребнадзор" дав добро! Ідеологічному і "патріотичному" вихованню на окупованих територіях дітей бути, не дивлячись ні на що. Тільки хто понесе відповідальність у випадку пожежі, які зараз дуже поширені на ТОТ Луганщини, окупанти не повідомляють. Адже гасити вогонь тут нікому. Більшість рятувальників не погодилися співпрацювати з окупаційною владою", - додали в ЦНС.

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